La visite de Pelosi à Taïwan risque de saper les efforts des États-Unis avec leurs alliés asiatiques

“Cela ne dit pas grand-chose sur l’influence de Biden qu’il ne puisse pas prévaloir sur le président de son propre parti”, a déclaré Alan Dupont, un ancien analyste du renseignement de défense pour le gouvernement australien, notant que le président avait déclaré que l’armée ne pensait pas la visite était une bonne idée.

Un ancien orateur de la Chambre, Newt Gingrich, s’est rendu à Taïwan il y a 25 ans. Mais M. Gingrich était un républicain et le président Bill Clinton était un démocrate, une situation politique qui a rendu le voyage plus défendable. M. Gingrich s’est rendu en Chine et a rencontré son dirigeant de l’époque, Jiang Zemin, avant de se rendre à Taïwan, via le Japon, un horaire impensable aujourd’hui.

L’armée chinoise était également beaucoup plus faible à l’époque et commençait seulement à moderniser ses forces, qui comprennent désormais une gamme de missiles beaucoup plus puissante et une marine considérablement élargie.

Même en Australie, un pays démocratique à la politique bruyante, où les gens savaient que Mme Pelosi était une figure puissante, il était insondable que M. Biden ne l’ait pas persuadée d’annuler, a déclaré M. Dupont.

“Une crise inutile”, a-t-il dit. “Un but contre son camp, les États-Unis se sont mis dans cette position.”

Ben Dooley a contribué au reportage.