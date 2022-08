La visite de Pelosi à Taiwan remet TSMC sous les projecteurs de la rivalité américano-chinoise

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde. Mais il a été poussé au milieu des tensions géopolitiques américano-chinoises. logo affiché à l’écran. Raphaël Henrique | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a peut-être quitté Taïwan, mais la visite a une fois de plus mis en lumière le rôle critique de l’île dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en puces et en particulier sur le plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ou TSMC. La visite controversée, qui a provoqué la colère de Pékin, a vu Pelosi rencontrer le président de TSMC, Mark Liu, signe de l’importance cruciale des semi-conducteurs pour la sécurité nationale américaine et du rôle essentiel que joue la société dans la fabrication des puces les plus avancées. Les semi-conducteurs, qui entrent dans tout, de nos smartphones aux voitures et aux réfrigérateurs, sont devenus un élément clé de la rivalité technologique entre les États-Unis et la Chine au cours des dernières années. Plus récemment, une pénurie de semi-conducteurs a incité les États-Unis à essayer de rattraper l’Asie et de maintenir une avance sur la Chine dans l’industrie. “Le statut diplomatique non résolu de Taiwan restera une source d’intense incertitude géopolitique. Même le voyage de Pelosi souligne l’importance de Taiwan pour les deux pays”, a déclaré mercredi Reema Bhattacharya, responsable de la recherche sur l’Asie chez Verisk Maplecroft, à “Street Signs Europe” de CNBC. “La raison évidente étant son importance stratégique cruciale en tant que fabricant de puces et dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs.” La visite de Pelosi à Taïwan et sa rencontre avec TSMC montrent que les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls et nécessiteront une collaboration avec des entreprises asiatiques qui dominent les puces les plus avancées.

Le rôle crucial de TSMC

TSMC est une fonderie. Cela signifie qu’il fabrique des puces conçues par d’autres sociétés. TSMC a une longue liste de clients de Apple à Nvidia, certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.

Alors que les États-Unis ont pris du retard dans la fabrication de puces au cours des 15 dernières années environ, des entreprises comme TSMC et Samsung Electronics en Corée du Sud ont avancé avec des techniques de fabrication de puces de pointe. Bien qu’ils s’appuient toujours sur des outils et des technologies des États-Unis, d’Europe et d’ailleurs, TSMC en particulier a réussi à consolider sa place de premier fabricant de puces au monde. TSMC représente 54 % du marché mondial de la fonderie, selon Counterpoint Research. Taïwan en tant que pays représente à lui seul environ les deux tiers du marché mondial de la fonderie si l’on considère TSMC aux côtés d’autres acteurs comme UMC et Vanguard. Cela souligne l’importance de Taïwan sur le marché mondial des semi-conducteurs. Lorsque vous ajoutez Samsung au mélange, qui détient 15% de la part de marché mondiale de la fonderie, l’Asie domine vraiment la sphère de la fabrication de puces. C’est pourquoi Pelosi s’est fait un devoir de rencontrer le président de TSMC.

Craintes d’invasion de Taïwan

La Chine considère Taïwan démocratiquement autonome comme une province renégate qui doit être réunifiée avec le continent. Pékin a passé des semaines à dire à Pelosi de ne pas venir à Taïwan. Au cours de sa visite, la Chine a exacerbé les tensions en procédant à des exercices militaires. On craint que toute forme d’invasion de Taïwan par la Chine n’affecte massivement la structure du pouvoir du marché mondial des puces, donnant à Pékin le contrôle d’une technologie qu’il n’avait pas auparavant. En plus de cela, on craint qu’une invasion n’étouffe l’approvisionnement en puces de pointe du reste du monde. “Très probablement, les Chinois la” nationaliseraient “(TSMC) et commenceraient à intégrer l’entreprise et sa technologie dans sa propre industrie des semi-conducteurs”, a déclaré à CNBC Abishur Prakash, co-fondateur de la société de conseil Center for Innovating the Future. par email.

Que font les États-Unis ?

Comment la Chine se positionne-t-elle ?

Le SMIC est crucial pour les ambitions de la Chine, mais les sanctions l’ont coupé des outils clés dont il a besoin pour fabriquer les puces les plus avancées comme le fait TSMC. Le SMIC reste ans de retard sur ses rivaux. Et l’industrie chinoise des semi-conducteurs dépend toujours fortement de la technologie étrangère. TSMC possède deux usines de fabrication de puces en Chine, mais elles produisent des semi-conducteurs moins sophistiqués contrairement à l’usine de fabrication en Arizona.

Alliances de fabrication de puces