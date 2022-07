La visite de Pelosi à Taïwan pourrait être un point de rupture pour les relations américano-chinoises – News 24

Que le président de la Chambre des États-Unis se rende à Taïwan ou non, Washington doit au monde des réponses sur sa politique vis-à-vis de la Chine

Des informations ont fait surface cette semaine selon lesquelles la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, se rendra dans la région de Taiwan, dans le sud-est de la Chine, en août. Si cela se produit, ce sera le plus haut niveau de contact entre les responsables américains et les forces séparatistes à Taiwan, plongeant les relations Washington-Pékin à un nouveau plus bas.

Ce genre d’annonce a déjà été faite. Pelosi avait précédemment prévu un voyage à Taïwan en avril de cette année, mais a dû annuler après avoir été testé positif au COVID-19. Il était prévu que Pelosi poursuivrait son voyage à un autre moment, ouvrant la voie à ce dernier développement de la saga américano-chinoise.

Pelosi est le troisième plus haut fonctionnaire du gouvernement américain. Si quelque chose arrive au président Joe Biden qui l’empêche de remplir ses fonctions, elle est deuxième en ligne pour la Maison Blanche après le vice-président Kamala Harris. Une visite officielle du président de la Chambre des représentants dans la région de Taïwan est une approbation extraordinairement élevée par les États-Unis du soi-disant gouvernement de Taïwan.















C’est pourquoi la Chine a promis “Des mesures résolues et énergiques” en réponse à ce développement, s’il devait avoir lieu. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la délégation de Pelosi “ont un impact négatif grave sur les fondements politiques des relations sino-américaines et envoient un signal gravement erroné aux forces séparatistes de « l’indépendance de Taiwan ».

“Si les États-Unis insistent pour emprunter la mauvaise voie, la Chine prendra certainement des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale”, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole du ministère Zhao Lijian lors d’une conférence de presse. “Les États-Unis doivent être entièrement responsables de toutes les conséquences causées par cela.”

Comme toujours, cependant, Pékin n’a pas mis toutes ses cartes sur la table quant à ce que serait sa réponse. Cela dit, ce n’est certainement pas un bluff. Je crois, tout d’abord, que Pelosi se verra presque certainement, ainsi que sa famille immédiate, y compris son mari qui a des relations d’affaires sur le continent chinois, placés sur une liste de sanctions. Il pourrait également y avoir une réponse militaire importante.















Les responsables chinois ont clairement indiqué que la réunification de Taiwan avec le continent était l’une de leurs principales priorités. Ils ont également dit à plusieurs reprises que Pékin se battrait »à tout prix” pour empêcher la sécession, comme l’a dit le conseiller d’État chinois et ministre de la Défense Wei Fenghe lors du 19e Dialogue Shangri-La à Singapour le mois dernier.

Hu Xijin, un chroniqueur influent du Global Times, a fait une suggestion audacieuse sur la façon dont Pékin pourrait tenir tête à Pelosi. Il a suggéré que les avions de l’Armée populaire de libération (APL) “accompagner” L’avion de Pelosi alors qu’il entre dans l’espace aérien de l’île. L’importance de cela, a-t-il dit, “submergerait la visite de Pelosi.” Il a même continué qu’il pense que sa suggestion est l’une des options que Pékin a sur la table.

Si en effet la Chine riposte contre ce qu’elle considère comme une menace à sa souveraineté nationale par une action militaire, cela augmente les chances d’une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine. Pour la grande majorité des gens de ce monde qui considèrent qu’il est souhaitable d’éviter l’anéantissement de notre espèce, ce serait une évolution négative. Les États-Unis ont l’entière responsabilité d’éviter que cela se concrétise.

Mais même si Pelosi annule à nouveau son voyage par bon sens ou par un autre épisode de COVID-19, les États-Unis doivent donner au monde des réponses sur leur position officielle concernant le principe d’une seule Chine. Il doit faire un choix clair quant à savoir s’il honorera ses engagements diplomatiques envers Pékin ou se tiendra imprudemment derrière “L’indépendance de Taïwan.” Cela doit être plus approfondi et articulé que le discours du secrétaire d’État Antony Blinken sur la Chine en mai dernier, où il a en quelque sorte parlé pendant plus de 44 minutes et n’a rien dit.















En outre, je dirais également que les États-Unis doivent répondre aux questions sur les efforts coordonnés qu’ils lancent pour saper Pékin tout en renforçant Taipei. Un exemple en est le Parlement européen, où des politiciens soutenus par Washington ont miné les relations UE-Chine en gelant l’accord global sur l’investissement (CAI) UE-Chine et en publiant une série de résolutions qui enhardissent “L’indépendance de Taïwan.”

En fait, la vice-présidente du Parlement européen, Nicola Beer, a rencontré cette semaine à Taïwan la dirigeante régionale Tsai Ing-wen, ce qui a été condamné de manière préventive par le ministère chinois des Affaires étrangères comme une violation des fondements politiques de la relation UE-Chine.

Certains peuvent voir la seule réponse verbale de la Chine au cours de cette visite comme une préfiguration de ce qui va arriver (ou ne pas arriver) pour Nancy Pelosi – mais le Parlement européen, et l’UE en général, sont trop fortement influencés par Washington pour faire quoi que ce soit. pour éviter une escalade dangereuse.