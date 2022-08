La visite de Pelosi à Taïwan ouvre une nouvelle phase de la campagne de pression chinoise

Commentez cette histoire Commentaire

La visite a duré à peine 19 heures. Mais le voyage controversé de Nancy Pelosi à Taïwan a été un moment décisif dans la rivalité de plus en plus amère entre la Chine et les États-Unis. Une image plus complète de la réponse chinoise émergera au cours des semaines et des mois à venir, et il y a déjà des signes qu’elle englobera une plus grande coercition économique et militaire. Quelle que soit la forme finale des représailles de Pékin, la visite de Pelosi annonce une nouvelle phase dans les efforts de la Chine pour contrôler le sort de Taiwan – et ces mesures sont susceptibles d’augmenter le risque de conflit avec les forces américaines dans le Pacifique occidental.

En rencontrant mercredi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, Pelosi (D-Californie) a juré que les États-Unis n’abandonneraient pas Taïwan. “Maintenant plus que jamais, la solidarité américaine avec Taiwan est cruciale”, a-t-elle déclaré, décrivant un monde confronté à un choix entre la démocratie et l’autocratie. Elle a déclaré que l’engagement américain à préserver la démocratie taïwanaise était «à toute épreuve», bien que, conformément à l’approche d’ambiguïté stratégique de Washington, elle se soit abstenue de promettre que les États-Unis défendraient militairement l’île.

La visite de Pelosi est un test pour le statut mondial de Taiwan sous la pression chinoise

Taïwan n’a jamais fait partie de la République populaire de Chine, mais le Parti communiste au pouvoir à Pékin affirme sa souveraineté sur l’île de 23 millions d’habitants gouvernée démocratiquement et a juré de s’en emparer par la force si nécessaire. Les États-Unis ont depuis longtemps adopté une politique d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin et reconnaît ses revendications sur Taiwan sans les approuver, tout en maintenant des liens informels avec Taipei.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), a réitéré le soutien américain à Taïwan lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente Tsai Ing-wen le 3 août. (Vidéo : The Washington Post)

La Chine a cherché à isoler Taïwan diplomatiquement et se hérisse des échanges entre Taipei et des responsables étrangers – en particulier ceux aussi en vue que Pelosi. Il craint que la présence du démocrate californien ne normalise de telles visites et n’encourage les alliés américains à consolider leurs propres liens non officiels avec Taipei. En effet, lorsqu’un journaliste à Taipei lui a demandé si son voyage pourrait ouvrir la voie à d’autres visites de législateurs américains, Pelosi a répondu: “Je l’espère certainement.”

Alors que de plus en plus de pays s’engagent avec Taïwan, rehaussant son profil mondial, Pékin perd le contrôle de la question de longue date de savoir comment traiter Taïwan, une nation de facto qui n’est reconnue que par une poignée de pays en raison du lobbying agressif de Pékin. Pour la direction chinoise – sous laquelle la « réunification » de Taiwan avec la patrie est un élément central de l’idéologie du parti – c’est exaspérant.

La visite de Pelosi était la première à Taïwan par un président de la Chambre depuis Newt Gingrich (R.-Ga.) en 1997. Mais à l’époque, la Chine était beaucoup moins capable militairement et économiquement. Aujourd’hui, il est gouverné d’une main de fer par le président Xi Jinping, qui est déterminé à obtenir un troisième mandat lors d’un conclave à la direction du parti à l’automne qui le cimenterait en tant que dirigeant le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong.

Le voyage de Pelosi à Taïwan est l’aboutissement de décennies de défis en Chine

Xi a agi avec assurance ces dernières années pour écraser le mouvement pro-démocratie à Hong Kong et placer le centre financier plus étroitement sous l’emprise de Pékin. Mais il a moins d’options avec Taïwan, et il ne peut pas faire grand-chose sans déclencher une guerre qui pourrait se retourner contre lui à un moment politiquement sensible. Et les Taïwanais, qui ont lutté pour leur démocratie après des décennies sous la loi martiale, n’ont guère envie de se soumettre au régime autoritaire de Pékin.

« La Chine ne veut pas de conflit direct avec les États-Unis, et économiquement, il est peu probable que la Chine rompe ses relations. Pour être honnête, la Chine n’a pas beaucoup de cartes en main », a déclaré Chu Shulong, professeur de sciences politiques et de relations internationales à l’Université Tsinghua de Pékin.

Jusqu’à présent, la Chine a annoncé de nouvelles sanctions commerciales contre Taïwan concernant les fruits, le sable et le poisson. Et ses projets de mener des exercices militaires à grande échelle autour de l’île au cours des prochains jours ont exacerbé les tensions, amenant mercredi des responsables taïwanais à se plaindre que Pékin violait son espace territorial avec des mesures qui équivalaient à un blocus aérien et maritime.

La Maison Blanche a cherché à désamorcer, soulignant son soutien au statu quo et insistant sur le fait qu’il n’y a eu aucun changement dans la politique américaine à Taiwan tout en mettant en garde Pékin contre une réaction excessive.

Il est peu probable que ces supplications satisfassent Xi, qui a cultivé une humeur hypernationaliste chez lui et se sentira probablement obligé de répondre avec force pour démontrer la détermination chinoise. C’est ce qui inquiète les responsables américains et d’autres qui craignent que les représailles de la Chine ne soulèvent le risque d’une erreur de calcul militaire aux conséquences graves, attirant potentiellement d’autres puissances régionales et des alliés américains tels que le Japon et l’Australie. Le choc pour l’économie mondiale d’un conflit dans le détroit de Taiwan serait énorme, étant donné le volume des échanges qui transite par la mer de Chine méridionale adjacente et le rôle central de Taiwan dans l’industrie électronique mondiale.

“Si la Chine prévoit d’utiliser la force contre Taïwan à l’avenir, les sanctions auxquelles elle serait confrontée pourraient être encore plus graves que celles auxquelles la Russie est actuellement confrontée”, a déclaré Fan Shih-ping, professeur à l’Institut universitaire de sciences politiques de l’Université nationale normale de Taïwan. . “Le fait que Xi Jinping déploie tant d’efforts pour interférer avec la visite de Pelosi cette fois indique que la question de Taiwan n’est plus un problème qui ne peut être résolu qu’entre les deux côtés du détroit de Taiwan.”

La Maison Blanche se démène pour éviter la crise lors de la visite de Pelosi à Taiwan

La Chine a condamné à plusieurs reprises la visite de Pelosi et a mis en garde les États-Unis contre « jouer avec le feu ». Mercredi, alors que Pelosi se préparait à quitter Taipei, le ministère chinois des Affaires étrangères a promis des contre-mesures ciblées qui affecteraient à la fois les États-Unis et Taïwan.

Tsai, que Pékin qualifie de dangereux séparatiste, a souligné la préparation de Taiwan à toute action militaire chinoise. Les jets chinois bourdonnent régulièrement dans le ciel autour de Taïwan, forçant l’armée de l’air de l’île à brouiller ses avions. Taipei “ne reculera pas” face aux menaces militaires accrues de la Chine, a déclaré mercredi le dirigeant taïwanais.

Et alors que Taïwan semblait largement apprécier l’attention de la visite de Pelosi – renforcer son profil, un objectif clé de Tsai – il fait maintenant face à la perspective d’une intimidation croissante de la part d’un leadership chinois déterminé à obtenir ce qu’il veut.

Interrogée mercredi lors d’une conférence de presse sur les avantages tangibles que son voyage avait apportés pour compenser les coûts pour Taïwan, Pelosi a noté que les États-Unis avaient adopté la semaine dernière le Chips and Science Act, qu’elle a présenté comme permettant de meilleurs échanges économiques et investissements dans le secteur manufacturier.