La visite de Pelosi à Taïwan captive le public en Chine et à Taïwan

BEIJING (AP) – Quelques anciens chinois ont lu mercredi les pages d’un journal accrochées derrière une vitre sur un panneau d’affichage extérieur dans une relique de l’époque pré-smartphone, alors que c’est ainsi que les gens en Chine ont appris la nouvelle.

Wang Junzhong, 70 ans, a lu un éditorial du Global Times, une voix franche et farouchement nationaliste du Parti communiste au pouvoir. Le titre disait : « Pour sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales, l’armée chinoise ose montrer l’esprit de l’épée ».

Après des semaines de rhétorique menaçante, la Chine a montré l’esprit mais s’est abstenue de toute confrontation militaire directe avec les États-Unis à propos de la visite à Taiwan d’un haut responsable politique américain, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Au lieu de cela, il a opté pour des exercices militaires comme démonstration de force, envoyant des avions de combat dans les airs et en brouillant des équipages sur des navires de la marine dans des situations d’urgence simulées après que Pelosi a défié les avertissements chinois et s’est envolé pour Taïwan dans un avion du gouvernement américain mardi soir.

L’incapacité d’empêcher Pelosi de se rendre à Taïwan – une île autonome que la Chine revendique comme son territoire – a déçu certains Chinois qui avaient été agacés par les paroles dures du gouvernement avant son voyage. Mais Wang, en manches longues et pantalons longs malgré le temps lourd, a exprimé sa compréhension.

“Si la Chine ne se souciait pas de son peuple, elle pourrait simplement aller de l’avant et utiliser la force”, a déclaré Wang. “Si la Chine se soucie de son peuple, c’est bien de tolérer pour l’instant. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. Je pense que les dirigeants sont face à un dilemme.

Placer Taïwan, une île de 23 millions d’habitants à seulement 160 kilomètres (100 miles) au large de la côte est de la Chine, sous contrôle chinois est un objectif de longue date du Parti communiste. Ses dirigeants disent que Taiwan fait partie de la Chine et que les États-Unis et d’autres pays n’ont pas le droit de se mêler de ce qu’ils considèrent comme une question intérieure.

Les États-Unis, dans le cadre d’une politique d’une seule Chine, ne reconnaissent pas Taïwan en tant que nation, mais entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec son gouvernement, au grand dam de la Chine. Mais la Chine répugne à entrer en guerre avec les États-Unis, même si elle ajoute des porte-avions et des armes de haute technologie à ses forces.

“C’est certain parce que la Chine et les États-Unis ont besoin l’un de l’autre dans le commerce et d’autres aspects”, a déclaré Song Ao, un étudiant universitaire de 21 ans. “Je pense que nous devons faire pression en réponse à la visite de Pelosi à Taiwan, mais pas nous battre.”

Les exercices militaires chinois concernaient à la fois les responsables et certains habitants de Taipei, la capitale taïwanaise. La Chine a déclaré qu’elle avait lancé des exercices de tir réel mardi soir et annoncé des exercices à partir de jeudi dans six zones offshore qu’un responsable militaire taïwanais a décrit comme “l’isolement de Taïwan par voie aérienne et maritime”.

Les exercices sont peut-être routiniers, mais ils sont trop proches de Taïwan, a déclaré David Hong, un consultant financier américain taïwanais à la retraite qui était à l’extérieur de la législature mercredi pour tenter d’apercevoir Pelosi.

“Cela montre leurs ambitions”, a-t-il déclaré. « Nous devons les arrêter. Plus d’invasion.

La foule a attendu l’arrivée de Pelosi devant son hôtel mardi soir, et certains ont applaudi alors que son cortège, escorté par des voitures de police avec des feux clignotants, filait et pénétrait dans un parking souterrain.

Pan Kuan, une professeure d’anglais de 30 ans, a déclaré que la présidente de la US House avait fait preuve de courage en poursuivant son voyage.

“Bien qu’il y ait eu une grande pression de la Chine, elle a quand même choisi le camp de la démocratie et de la liberté, et est courageusement venue à Taiwan”, a-t-il déclaré. “Elle est comme une héroïne. Elle a courageusement combattu la pression de la Chine. Je pense qu’il faut du courage pour le faire.

Une foule presque égale de manifestants pro-Pékin s’est également rassemblée devant l’hôtel Grand Hyatt, maudissant Pelosi et lui disant de partir.

Après avoir vu l’avion de Pelosi atterrir, diffusé en direct par certains organes d’information numériques chinois, beaucoup se sont précipités sur le compte des médias sociaux du porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian – qui avait proféré des menaces pendant des jours – pour exprimer leur déception qu’aucune mesure énergique n’ait été prise pour l’arrêter. D’autres ont exprimé leur appui à l’approche du gouvernement.

“Ils n’auraient pas dû parler grand au début”, a déclaré Wang. « S’ils l’avaient minimisé, les gens ne se sentiraient pas repoussés. Parce qu’ils ont trop donné, il est devenu difficile de conclure. Après tout, nous ne voulions pas recourir à la force lorsqu’elle est venue nous rendre visite.

La productrice vidéo d’Associated Press Olivia Zhang à Pékin et le journaliste vidéo Taijing Wu à Taipei, Taiwan, ont contribué à ce rapport.

Ken Moritsugu, Associated Press