La visite de Pelosi à Taïwan a montré que la diplomatie chinoise ne fonctionne pas – maintenant tous les paris sont ouverts

C’est à Joe Biden de tirer la situation du bord sur lequel Pelosi l’a mise

En mars de cette année, le président chinois Xi Jinping a réprimandé le président américain Joe Biden à propos de l’Ukraine, notant que “il a fallu deux mains pour applaudir” (une référence au rôle joué par les États-Unis dans la fomentation de la crise russo-ukrainienne), et déclarant “Celui qui a attaché la cloche au Tigre doit l’enlever”, un aphorisme chinois qui disait essentiellement qu’il appartenait aux États-Unis de résoudre les problèmes dont ils étaient responsables.

Au cours de cette même conversation, le président Xi a également pris à partie son homologue américain pour les déclarations faites par des responsables américains – dont Biden lui-même – qui suggéraient que les États-Unis s’éloignaient de leur engagement historique envers la politique “Une Chine” concernant Taïwan qui avait sous-tendu Relations américano-sino depuis des décennies. Xi a noté que le «cause directe” de la tension actuelle sur les relations est que “Certaines personnes du côté américain n’ont pas donné suite à l’importante entente commune à laquelle nous sommes parvenus.”

Les États-Unis, a ajouté Xi, n’ont pas tenu la quasi-totalité de leurs promesses à la Chine concernant l’évitement des conflits, promulguant simultanément des notions profondément ancrées de la Chine comme un “ennemi imaginaire » tout en envoyant le mauvais signal à “L’indépendance de Taïwan” forces, quelque chose que Xi a qualifié de «très dangereux.” La poursuite d’une telle orientation politique aurait, a noté le président, un «impact perturbateur » sur les relations sino-américaines.

Le 2 août, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a fait une escale inopinée à Taïwan. Ce voyage a été effectué malgré les avertissements concertés de la part de la Chine que sa visite serait «conduire à un impact politique flagrant,» et que l’armée chinoise «pas rester les bras croisés» si Pelosi débarquait à Taipei. La visite de Pelosi, numéro deux dans l’ordre de succession à la présidence des États-Unis, est un geste délibérément provocateur qui semble avoir été fait indépendamment de la coordination avec le Département d’État, le Département de la Défense ou la Maison Blanche.

Avec d’autres anciens responsables américains du renseignement et de la sécurité nationale, j’avais conseillé à la présidente Biden d’écourter sa visite par crainte que cela ne déclenche des événements qui pourraient entraîner une invasion chinoise de Taïwan et une confrontation militaire directe entre les États-Unis et la Chine. La Maison Blanche a refusé d’interférer avec ce qu’elle considérait comme le fonctionnement d’une branche distincte du gouvernement.

Il ne fait aucun doute que la Chine a fait tout ce qui était en son pouvoir, à part tirer sur l’avion de Pelosi pour dissuader le président de la Chambre de renoncer à sa visite à Taiwan. Du point de vue de la crédibilité nationale, la Chine a littéralement tout mis en jeu. Que la Chine ne fasse rien face à ce qui est une provocation évidente de la part des États-Unis, par l’intermédiaire de Pelosi, n’est pas un résultat probable.

La question est maintenant que fera la Chine ? La carte diplomatique actuelle a, à toutes fins utiles, été épuisée. Alors que la Chine a imposé certaines sanctions économiques à Taïwan, la réalité est que la carte des sanctions, telle que brandie par la Chine, est insuffisante pour répondre à la provocation de Pelosi.

Cela laisse une réponse militaire.

La Chine s’est déjà engagée dans une mobilisation sans précédent de ressources militaires, rassemblant selon certains comptes plus de 40 brigades, ainsi que d’importantes forces de défense aérienne et de missiles balistiques, des centaines d’avions et des dizaines de navires. Selon un calcul approximatif, cela équivaut à quelque 250 000 soldats, et il ne semble pas que la mobilisation soit complète. La Chine a annoncé qu’elle organiserait des exercices de tir réel autour de la périphérie de Taïwan, y compris certains qui empiètent sur ce que Taïwan considère comme son espace souverain, du 4 août, le lendemain du départ de Pelosi de Taïwan, au 7 août.

Il y a un coût considérable, à la fois en termes de ressources fiscales et de capital politique, attaché à des exercices militaires de cette ampleur en temps de crise. En mobilisant cette quantité de ressources militaires, la Chine a créé un «utilise le ou perd le” situation où la viabilité militaire de la force rassemblée se dissipe avec le temps. La question clé à laquelle il faut répondre est de savoir si la Chine se contentera d’envoyer simplement un signal à Taïwan et de renvoyer ses forces dans leurs casernes respectives une fois les exercices terminés, ou si le gouvernement chinois a déterminé qu’une ligne rouge a été franchie, et comme de tels ordres à ses militaires de passer d’un exercice de tir réel à une véritable invasion.

La réponse à cette question pourrait très bien dépendre de toute voie diplomatique parallèle que la Chine pourrait établir avec Taïwan et les États-Unis. Si Taïwan et les États-Unis peuvent fournir des assurances significatives que la visite de Pelosi ne reflète pas la politique actuelle des États-Unis et de Taïwan, il est possible que la Chine se contente de simplement montrer ses muscles.

Cependant, la visite de Pelosi est elle-même un sous-produit d’une tendance politique aux États-Unis et à Taïwan fondée sur la notion d’indépendance taïwanaise. Si cette perception ne peut être modifiée, alors la Chine est tenue par sa Constitution de prendre des mesures compatibles avec la préservation de la souveraineté chinoise sur Taiwan. Ceci, bien sûr, signifierait la guerre.

Qu’il n’y ait aucun doute, Nancy Pelosi, en débarquant à Taïwan, a attaché la cloche au tigre. C’est maintenant à Joe Biden de l’enlever.

La question est maintenant de savoir si le tigre coopérera.