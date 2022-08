La visite de Pelosi à Taïwan a des habitants favorables mais de plus en plus préoccupés par les menaces de la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Maintenant que l’arrivée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan semble se produire, une certaine bravade se transforme – sinon en peur – du moins en anxiété.

Plus tôt dans la journée, les médias locaux ont rapporté que des navires de la marine chinoise avaient été repérés dans les eaux internationales au large de la côte est de Taïwan, et des millions de Taïwanais réfléchissent aux mesures que prendra la Chine, car ni Pelosi ni Pékin ne semblent vouloir reculer ou “perdre la face”.

Il y a toujours un énorme soutien de la part d’une grande partie de la population taiwanaise pour la première visite d’un orateur assis à la maison en 25 ans. Beaucoup sont carrément excités et restent convaincus que la réaction de la Chine ne sera pas bouleversante. Un conseiller municipal du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir dans la capitale du pays aurait aidé à installer un panneau d’affichage indiquant “Bienvenue à Taiwan, Président Pelosi!” à l’un des carrefours les plus fréquentés de la capitale.

Les nouvelles locales ont présenté mardi soir – quelques heures seulement avant un atterrissage prévu de Pelosi à Taïwan – des propriétaires d’entreprises offrant des réductions sur la nourriture ou les boissons pendant que l’orateur est sur l’île, tandis que certaines têtes parlantes politiques qui soutiennent le parti au pouvoir et l’orateur visite semblait presque étourdie alors qu’ils discutaient du compte à rebours jusqu’à son arrivée.

Dans le sud de Taïwan – un bastion des « Verts », un terme local désignant le DPP au pouvoir – beaucoup ont également exprimé leur joie et leur enthousiasme. Le sud de Taiwan est principalement gouverné par le DPP depuis la fin des années 1990, et les sentiments pro-indépendance de Taiwan sont généralement considérés comme les plus élevés parmi les habitants du sud de l’île.

Un homme de la ville portuaire de Kaohsiung, dans le sud du pays, a déclaré à Fox News Digital : “Il ne s’agit pas seulement d’une visite, il s’agit de défendre mon pays et, oui, il y a toujours des risques, mais nous devons être courageux”.

Une femme près d’un Starbucks dans un centre commercial de Kaohsiung a répété ce que beaucoup d’autres ont dit, à savoir que “la Chine n’a pas le droit de dire qui peut et ne peut pas venir à Taiwan”.

Cependant, bien que le sud soit un bastion de soutien “vert”, il y avait un nombre surprenant de personnes qui avaient des réserves et/ou se demandaient si la visite était vraiment nécessaire ou judicieuse.

Un homme qui n’a donné que son nom anglais, King, a souligné les émotions que certains semblent ressentir, même dans le sud pro DPP. « Tout le monde, des États-Unis à la Chine, semble avoir un agenda politique, mais en fin de compte », a déclaré King, « c’est nous, les Taïwanais, qui devrons faire face aux ramifications de cela… nous sommes ceux qui seront sacrifiés si cela va de travers.”

Audrey Chiang est un peu rare dans le sud de Taiwan. Elle et son mari sont des partisans du côté “bleu” de l’allée, ce qui signifie qu’ils votent généralement pour et soutiennent les politiques du parti minoritaire du Kuomintang (KMT). Pour des personnes comme Audrey, le maintien du statu quo est de la plus haute importance, et elle ne pense pas que les États-Unis ou Taïwan aient besoin de “défier” inutilement la Chine.

“Bien sûr, j’accueillerais personnellement la présidente Pelosi à Taïwan, mais dans l’ensemble, je pense que Taïwan a besoin de stabilité”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital. “Des délégations américaines de niveau inférieur ou d’autres délégations internationales – ou des fonctionnaires à la retraite – ne posent aucun problème. Mais je me demande si ce voyage est vraiment nécessaire.”

Bella Chen, une jeune femme qui travaille dans l’un des studios de production audio les plus connus de Kaohsiung, a fait écho à certaines de ces préoccupations. Comme King, Mme Chen a été directe. “En fin de compte, c’est le peuple taïwanais qui souffrira si la Chine finit par mettre ses menaces à exécution”, a-t-elle déclaré.

Elle a également noté que ce qu’elle a vu des utilisateurs chinois de Tik Tok l’a un peu effrayée. “Ils ont eu un anniversaire militaire récemment”, a déclaré Bella, faisant référence à la “Journée de l’APL” ou “Journée de l’armée” du 1er août.

Cette année, la “Journée de l’armée” du 1er août en Chine a célébré les 95 ans de la fondation de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine, qui est désormais la plus grande armée du monde. “Il me semble que beaucoup de Chinois en ligne sont vraiment énervés à ce sujet [Pelosi’s visit]et j’avoue que ça me fait un peu peur.”

Cependant, aucun de ceux qui ont exprimé leur inquiétude ou même leur peur n’ont déclaré à Fox News Digital qu’ils prédisaient une guerre pure et simple ou une invasion. Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils s’attendaient à ce qu’il se passe, la plupart ont fait une pause avant de répondre avec une version de “Je ne sais vraiment pas”.