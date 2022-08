La visite de Pelosi a été un signal d’alarme pour la Chine : apaiser les États-Unis ne fonctionnera jamais

Enfin lassé d’afficher une bonne volonté non réciproque, Pékin rompt les multiples formes de dialogue avec les États-Unis

L’annonce par la Chine de la suspension de huit canaux de coopération et de dialogue avec les États-Unis à la suite de la visite de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taipei semble marquer une rupture avec l’approche auparavant trop indulgente du pays face aux caprices de Washington. La réaction des Américains, quant à elle, était aussi prévisible que révélatrice.

Sans surprise, Washington a condamné la rupture des liens et a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait de mal en donnant le feu vert à la visite de Pelosi.

Une telle réaction pourrait nous dire quelques choses sur la politique chinoise du président américain Joe Biden dans son ensemble. En bref, cela peut être décrit comme “avoir son gâteau et le manger”. Les États-Unis pensent qu’ils peuvent s’en tirer en traitant la Chine comme un ennemi dans la plupart des domaines, tout en sollicitant sélectivement la coopération dans la poursuite des intérêts américains dans d’autres. Cela découle de la nature unilatéraliste de la politique étrangère américaine, qui s’efforce de maximiser ses propres avantages à tout prix et n’offre jamais de concessions dans les négociations avec des adversaires.

Mais finalement, les États-Unis sont allés trop loin et la Chine a clairement indiqué qu’elle en avait maintenant assez. La coopération ne peut désormais être conditionnée qu’au respect des intérêts fondamentaux de la Chine. Certains disent que cela se faisait attendre depuis longtemps.

Pourquoi donc? Car pendant longtemps, la Chine a peut-être été bien trop patiente avec les États-Unis. Alors que Washington faisait constamment preuve de malveillance, Pékin croyait toujours que la relation pouvait être sauvée, réparée ou ravivée, et a continué à montrer aux Américains une bonne volonté qu’ils ne méritaient pas.

La Chine pensait que l’engagement était la réponse. C’est un produit de la doctrine de politique étrangère post-Deng Xiaoping du pays, qui met avant tout l’accent sur la stabilité et la prise de risques calculés. La Chine estimait que son développement et son essor seraient compromis si elle affrontait l’hégémonie qui cherchait à la contenir.

Cette idée était géniale dans les années 1980 et 1990, lorsque la Chine n’était pas une menace pour les États-Unis et que les Américains pensaient qu’elle était destinée à se libéraliser. Mais ce monde de « fin de l’histoire » n’existe plus.

Et la Chine a été lente à réagir à cela – ce qui signifie que ses hypothèses de politique étrangère l’ont récemment amenée à faire encore et encore des faux pas stratégiques. Au cours de la première année de l’administration Trump, Pékin a décidé de s’engager avec Trump et de lui donner ce qu’il voulait sur la question de la Corée du Nord, lui déroulant le tapis rouge dans la Cité Interdite, estimant que cela tempérerait le virage anti-Chine redouté. son administration avait promis auparavant.

Cela n’a pas fonctionné. Une fois que Trump a obtenu ce qu’il voulait de Xi sur les sanctions contre la Corée du Nord, il a commencé sa politique étrangère anti-chinoise l’année suivante en 2018. Il a déclenché la guerre commerciale, il a mis Huawei sur liste noire et des dizaines d’autres entreprises chinoises, tandis que son administration a déployé le Xinjiang. récit pour entacher l’engagement de la Chine avec l’Occident.

Mais la Chine a toujours tenu son engagement, se concentrant sur la négociation d’un accord commercial avec Trump. Cela a semblé fonctionner en janvier 2020. Puis le Covid-19 est arrivé, frappant durement les États-Unis, et l’hostilité de l’administration Trump envers la Chine est sortie des sentiers battus. L’occasion a été saisie pour faire basculer de manière permanente la politique étrangère américaine dans un mode de guerre froide contradictoire.

Qu’a fait Pékin ? Voyant une élection à l’horizon, il a attendu. Trump après tout, raisonnaient les Chinois, n’était qu’un mauvais sort, erratique et déstabilisant, et les États-Unis redeviendraient sûrement raisonnables une fois qu’il serait parti. Ils ont décidé de l’attendre et de poursuivre un effort total pour engager Biden à la place, espérant à nouveau raviver la relation.

C’était encore une fois faux. L’administration Biden a non seulement immédiatement adopté l’ensemble de la politique étrangère de Trump, mais l’a en fait élargie. La Chine a tenté de s’engager, mais rien n’a changé et les manifestations d’hostilité implacable se sont poursuivies. Chaque réunion que l’administration Biden a poursuivie avec la Chine s’est accompagnée d’une annonce de nouvelles sanctions avant et après celle-ci.

La présentation américaine de la Chine comme nouvel adversaire de style guerre froide était désormais un consensus permanent et une caractéristique de la politique étrangère américaine qui va bien au-delà d’un seul homme. Pire encore, Washington a commencé à “multilatéraliser” cette approche et à coopter des alliés pour qu’ils s’y joignent.

La Chine, bien sûr, le savait, mais était naïve ou trop optimiste en croyant que la réalité pouvait être évitée. Ce n’est qu’à la fin de 2021 qu’il a commencé à se «réveiller» à cette nouvelle normalité. Pourtant, il a fallu attendre le voyage de Pelosi à Taiwan pour la Chine pour trouver la force de sortir avec “nous ne pouvons plus faire comme si de rien n’était” mais même alors, certaines personnes pensent toujours que les Chinois bluffent, provoquant un mème en ligne décrit comme “Le dernier avertissement de la Chine” qui était une forme de ridicule que l’Union soviétique a utilisée contre la Chine pour avoir émis des «avertissements finaux» auxquels elle n’a jamais donné suite.

Pourtant, il y a néanmoins un sentiment que cette fois, les choses sont différentes. Les exercices militaires de la Chine ont été implacables, avec des affirmations selon lesquelles ils deviendront « la nouvelle normalité ». En effet, même si la Chine a été dûment indulgente avec les États-Unis dans le passé, elle considère désormais Washington comme prenant la liberté de piétiner les engagements qu’elle avait pris de normaliser ses relations avec Pékin.

Si la Chine est forcée de reculer de ses lignes dans le sable, cela devient une énorme perte de visage et de prestige politique. Alors que l’économie a également été une considération primordiale de la politique étrangère de la Chine, le pendule tourne maintenant vers la prise de conscience que les États-Unis doivent être confrontés, plutôt que simplement vécus. Il ne respecte pas les intérêts de la Chine, seulement les siens.

Dès lors, comment le dialogue et l’engagement peuvent-ils être inconditionnels ? Jusqu’à présent, cette relation bilatérale n’a fonctionné que sur le principe de “Salut la Chine, nous vous détestons, nous allons vous accuser de génocide, nous allons mettre vos entreprises sur liste noire, nous allons construire des alliances militaires contre vous, rompre nos engagements sur Taiwan… oh, s’il vous plaît, aidez-nous sur changement climatique… rien en retour. Et la patience de la Chine est apparemment à bout.