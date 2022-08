La visite de Pelosi a enflammé les tensions entre la Chine et Taïwan qui remontent à 70 ans

Les relations américano-chinoises sont suffisamment tendues pour susciter des inquiétudes quant à une confrontation militaire après la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taiwan.

Pelosi a reçu un accueil vigoureux à Taipei mardi et a reçu un fort soutien bipartite à Washington, malgré les réticences de l’administration Biden. Mais son voyage a enragé Pékin et les nationalistes chinois – et compliquera des liens déjà tendus même après son départ.

Déjà, la Chine prépare de nouvelles démonstrations de force dans le détroit de Taïwan pour faire comprendre que ses revendications ne sont pas négociables sur l’île, qu’elle considère comme une province renégat. Et, alors que les États-Unis poursuivent leurs manifestations de soutien à Taïwan, l’escalade des tensions a accru les risques d’affrontements militaires, intentionnels ou non.

Les tensions remontent à la révolution chinoise

La Chine insiste sur le fait que Taiwan fait partie de son pays. Mais Taïwan est autonome et ses dirigeants rejettent la revendication de souveraineté de Pékin, ce qui signifie que le contrôle politique de l’île est contesté.

Taïwan est un allié des États-Unis depuis 1950, lorsque les États-Unis étaient en guerre avec la Chine en Corée. Les communistes de Mao Zedong venaient de prendre le pouvoir à Pékin en 1949, battant les nationalistes du Kuomintang (KMT) de Chiang Kai-shek dans une guerre civile. L’ancien gouvernement chinois dirigé par le KMT s’est retiré sur l’île de Taiwan et a coupé tout contact avec le continent.

Un ouvrier démonte une statue vandalisée de Chiang Kai-shek à Keelung, Taïwan, sur cette photo d’archive de 2021. Kai-shek s’est enfui à Taïwan et a coupé les communications avec la Chine continentale après avoir perdu une guerre civile contre les communistes de Mao Zedong en 1949. (Ann Wang/Reuters)

Le détroit de Taïwan – un bras de l’océan Pacifique qui s’étend entre la côte sud-est de la Chine et l’île de Taïwan – est devenu le site de tensions croissantes dans les années 1950, la Chine lançant des attaques d’artillerie sur certaines îles contrôlées par Taïwan. Les États-Unis ont déployé une flotte pour protéger Taïwan en 1950, et l’île a combattu en utilisant des armes fournies par les États-Unis en 1958.

Les États-Unis s’opposent à “tout changement unilatéral”

En 1979, les États-Unis ont adopté leur politique actuelle d'”une seule Chine” et ont transféré la reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin. Il a également adopté la loi sur les relations avec Taiwan, qui stipule que les relations diplomatiques du pays avec la Chine dépendent de la paix à Taiwan.

Ces politiques guident la position actuelle du Département d’État américain à l’égard de Taïwan. « Nous nous opposons à toute modification unilatérale du statu quo de part et d’autre ; nous ne soutenons pas l’indépendance de Taïwan ; et nous nous attendons à ce que les différends inter-détroit soient résolus par des moyens pacifiques », a déclaré le Département. dit sur son site .

Ni le Canada ni les États-Unis ne reconnaissent Taïwan comme un État souverain et aucun des deux pays n’entretient de relations diplomatiques officielles avec l’île.

Au cours des dernières décennies, un dirigeant taïwanais a recherché des liens plus étroits avec la Chine tandis que d’autres ont soutenu l’indépendance formelle.

L’ancien président américain Donald Trump a brisé des décennies de précédent diplomatique et a exaspéré la Chine avec une série de mesures, notamment en s’adressant directement au président taïwanais et en approuvant des ventes d’armes de 1,4 milliard de dollars américains à l’île.

Un partisan pro-Chine marche sur une photo dégradée de Pelosi lors d’une manifestation contre sa visite à Taïwan devant le consulat général des États-Unis à Hong Kong mercredi. (Tyrone Siu/Reuters)

Méfiante face à la réaction de la Chine, l’administration Biden a découragé mais n’a pas empêché la récente visite de Pelosi à Taïwan. L’administration a pris soin de souligner à Pékin que la présidente de la Chambre n’est pas membre de l’exécutif et que sa visite ne représente aucun changement dans la politique d’une seule Chine.

C’était peu de réconfort pour Pékin. Pelosi, qui occupe le deuxième rang de la présidence américaine, n’était pas un visiteur ordinaire et a été accueilli presque comme un chef d’État. L’horizon de Taïwan s’est illuminé d’un message de bienvenue et elle a rencontré les plus grands noms de l’île, y compris son président, des législateurs de haut rang et d’éminents militants des droits.

La Chine qualifie la visite de Pelosi de “provocation”

Les responsables chinois étaient furieux.

“Ce que Pelosi a fait n’est certainement pas une défense et un maintien de la démocratie, mais une provocation et une violation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Chine”, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Hua Chunying après son départ.

“La dangereuse provocation de Pelosi est purement pour le capital politique personnel, ce qui est une farce politique absolument laide”, a déclaré Hua. “Les relations sino-américaines ainsi que la paix et la stabilité régionales souffrent.”

REGARDER | Pelosi déclenche une réponse chinoise enflammée : La visite à Taïwan de la présidente américaine Nancy Pelosi déclenche une réaction chinoise enflammée La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est devenue le premier haut responsable américain à se rendre à Taiwan en 25 ans. Le voyage a déclenché une réponse ardente de la Chine, y compris des exercices militaires à tir réel autour de Taïwan.

Le moment de la visite a peut-être ajouté aux tensions. Il a précédé le Congrès du Parti communiste chinois de cette année au cours duquel le président Xi Jinping tentera de consolider davantage son pouvoir, en utilisant une ligne dure sur Taïwan pour émousser les critiques nationales sur le COVID-19, l’économie et d’autres questions.

Pourtant, le statu quo – longtemps identifié comme une “ambiguïté stratégique” pour les États-Unis et une opposition chinoise discrète mais déterminée à toute invention de l’indépendance taïwanaise – ne semble plus tenable pour les deux parties.

“Il devient de plus en plus difficile de s’entendre sur Taiwan pour Pékin et Washington”, a déclaré Jean-Pierre Cabestan, professeur émérite à l’Université baptiste de Hong Kong.

La Force terrestre du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération de Chine mène un exercice de tir réel à longue portée dans le détroit de Taïwan, à partir d’un lieu non divulgué sur cette photo fournie par l’armée jeudi. (Document de l’Armée populaire de libération/Reuters)

À Taipei et au Congrès américain, des démarches sont en cours pour clarifier l’ambiguïté qui définit les relations américaines avec Taiwan depuis les années 1970. La commission sénatoriale des relations étrangères examinera bientôt un projet de loi qui renforcerait les relations, exigerait de l’exécutif qu’il fasse davantage pour intégrer Taïwan dans le système international et prenne des mesures plus déterminées pour aider l’île à se défendre.

La Chine semble aller de l’avant avec des mesures qui pourraient s’avérer aggravantes, notamment des exercices militaires à tir réel prévus pour cette semaine et une augmentation constante des vols d’avions de combat dans et à proximité de la zone de défense aérienne autoproclamée de Taiwan.

“Ils vont tester les Taïwanais et les Américains”, a déclaré Cabestan, le professeur à Hong Kong. Il a déclaré que les actions de l’armée américaine dans la région seront cruciales.