La visite de Narendra Modi aux États-Unis envoie un signal fort, quoique discret, à la Chine

Des déclarations conjointes publiées par les États-Unis et l’Inde au cours des dernières années ont condamné les essais de missiles de la Corée du Nord, appelé les talibans à respecter les droits de l’homme et appelé à la fin de la violence au Myanmar. Mais jamais il n’a été fait mention pure et simple du principal adversaire de l’Inde : la Chine.

Pourtant, ces dernières années, c’est la Chine qui a supplanté le Pakistan en tant que principale menace à la sécurité de l’Inde. Alors que Delhi souhaitera peut-être minimiser les accusations susceptibles d’aggraver les tensions avec les dirigeants de Pékin, Les affrontements entre la Chine et l’Inde le long de sa frontière ont transformé les deux pays les plus peuplés du monde en rivaux à nouveau dans l’Indo-Pacifique.

C’est la résurgence de cette rivalité – après des décennies de détente – qui a permis une convergence d’intérêts stratégiques entre les États-Unis et l’Inde.

Le Premier ministre Narendra Modi est à Washington cette semaine, avec toute la pompe et les circonstances d’une visite d’État qui fait suite au voyage tendu du secrétaire d’État Antony Blinken en Chine, suivi des commentaires du président Biden mardi qualifiant Xi Jinping de « dictateur ». ”

Ni Biden ni Modi ne définiraient leur engagement comme étant principalement de contenir le défi de la Chine, mais le sous-texte est clair. Selon les responsables, il s’agit plutôt d’élever une puissance montante – la plus grande démocratie du monde, même si elle est imparfaite – et de montrer l’élan de la relation basée sur un ensemble d’intérêts partagés.

« Cette visite ne concerne pas la Chine », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan dans une interview avec des journalistes cette semaine. « Mais la question du rôle de la Chine dans le domaine militaire, le domaine technologique, le domaine économique sera à l’ordre du jour. »

Une série d’annonces majeures sont attendues jeudi, dont un accord majeur pour la fabrication d’un chasseur General Electric–moteurs à réaction en Inde et un accord dans lequel Delhi achètera des drones armés de General Atomics, une plate-forme que les Indiens souhaitent depuis des années et qui peut les aider à détecter et à contrer les mouvements de l’armée chinoise.

L’accord GE, qui devrait valoir des milliards de dollars, implique la fourniture d’une technologie de moteur à réaction sophistiquée qui n’a jamais été partagée même avec les alliés du traité, et a le potentiel de lier les industries de défense des deux pays pour les années à venir.

« C’est une technologie sensible convoitée – quelque chose que l’Inde demande depuis près de deux décennies », a déclaré Sameer Lalwani, expert principal à l’Institut américain pour la paix. « Si cela fonctionne, cela pourrait conduire à plusieurs générations futures de moteurs à réaction. C’est une façon pour les États-Unis d’être à la fois un partenaire et de façonner les développements de l’innovation en matière de défense en Inde au cours des 20 à 30 prochaines années.

Alors que le principal partenaire devrait être une entreprise publique, Hindustan Aeronautics Limited, les responsables affirment qu’il y aura probablement des fournisseurs du secteur privé alors que l’Inde cherche à développer son industrie de défense nationale. Le gouvernement Modi se rend compte que pour concurrencer la Chine, qui est bien engagée dans une campagne de modernisation militaire de plusieurs décennies, il devra trouver comment faire progresser les start-ups technologiques afin qu’elles puissent concevoir des technologies à l’échelle militaire.

L’élimination des obstacles à la collaboration entre la technologie et la défense est un thème clé de la visite de Modi. Des responsables de l’administration, de Biden et Sullivan au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, ont rencontré leurs homologues de Delhi, et des responsables des deux pays ont travaillé pour réduire les licences, le contrôle des exportations et d’autres obstacles à la coopération.

Sur le plan technologique, une autre annonce majeure attendue concerne Micron Technology Inc., le plus grand fabricant américain de puces mémoire. Les deux dirigeants devraient annoncer que le géant de la technologie basé à Boise, dans l’Idaho, construit une usine d’assemblage, de test et d’emballage de puces dans l’État d’origine de Modi, le Gujarat.

L’accord représenterait le premier investissement majeur d’une entreprise américaine dans le cadre de la « mission nationale sur les semi-conducteurs » de l’administration pour rééquilibrer les chaînes d’approvisionnement loin de la Chine, qui s’est isolée du monde pendant près de trois ans lors de la pandémie de coronavirus. De manière significative, Delhi devrait financer plus de la moitié du projet de plusieurs milliards de dollars, ont déclaré des responsables, et cette semaine a autorisé des « incitations liées à la production » d’une valeur de 1,34 milliard de dollars.

Du point de vue de l’Inde, ces initiatives remplissent deux grands objectifs, a déclaré Arvind Subramanian, conseiller économique en chef de Modi de 2014 à 2018. L’accord avec GE, par exemple, fait partie d’un effort de longue haleine visant à sevrer l’Inde de sa dépendance à l’égard de la Russie pour l’équipement militaire. , a déclaré Subramanian, maintenant chercheur principal à l’Université Brown.

L’usine de puces et les accords de défense servent l’objectif de Delhi de revitaliser un secteur manufacturier moribond. Pour attirer les investissements étrangers, le gouvernement a lancé il y a plusieurs années un important programme de subventions – tout comme les investisseurs cherchaient des emplacements alternatifs à la Chine pendant la pandémie.

Mais la rentabilité de ces investissements dépend de la capacité de l’Inde à changer sa culture réglementaire, à réformer un État trop intrusif et à mettre fin à l’application arbitraire des lois, a déclaré Subramanian. « C’est une question ouverte », a-t-il dit. « Ce n’est pas une affaire conclue. »

Pendant ce temps, la Chine jette une ombre démesurée sur la région, avec ses actions agressives contre Taïwan après une visite à Taipei en août dernier de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie), sa modernisation militaire massive et ses manœuvres dangereuses à proximité des États-Unis. , navires et jets australiens et canadiens dans l’océan Pacifique.

L’Inde, qui accueillera cette année le sommet du G-20 des dirigeants mondiaux, aspire au statut de grande puissance à part entière. Évitant un alignement explicite avec la Russie ou la Chine, il s’est positionné comme un champion du monde en développement.

« L’Inde est clairement dans une catégorie à part, en termes d’alliances et de partenariats à bien des égards », a déclaré un haut responsable américain, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat en raison de la sensibilité de la question. « Je pense que nous partageons les mêmes idées sur l’équilibre des problèmes. »

Le mois dernier, Modi a été chaleureusement accueilli lors de sa visite dans plusieurs pays insulaires du Pacifique, une région dans laquelle les États-Unis et la Chine se disputent l’influence. Il s’est envolé pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée – une escale qui devait être en tandem avec Biden après que les deux dirigeants aient assisté au sommet du G-7 à Hiroshima, au Japon. Mais Biden a annulé cette étape de son voyage pour retourner à Washington pour faire face à une crise du plafond de la dette. Le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a salué Modi comme « le leader du Sud global ».

Alors que Modi est présenté comme la voix des pays en développement qui ne souhaitent pas être contraints de choisir entre les États-Unis et la Chine, il est également un paratonnerre pour les critiques sur le traitement réservé par son gouvernement à sa population minoritaire musulmane et la répression de la presse. et l’opposition politique. Cette inclinaison troublante vers l’illibéralisme est la tension tacite de la visite à Washington.

Les responsables de l’administration préfèrent toutefois souligner le rôle stratégique que l’Inde peut jouer en tant que partenaire économique et militaire clé dans l’Indo-Pacifique et rempart contre la Chine, bien qu’ils mentionnent rarement – voire jamais – dans les déclarations conjointes explicitement la Chine.

« Vous nous entendez beaucoup parler d’un Indo-Pacifique libre et ouvert », a déclaré le secrétaire adjoint à la Défense pour les affaires de sécurité de l’Indo-Pacifique, Ely Ratner, dans une interview. « Une Inde forte et un partenariat solide entre les États-Unis et l’Inde sont essentiels pour réaliser cette vision. » C’est pourquoi, a-t-il dit, « la relation compte ».

Les responsables à Washington sont clairs sur le fait que l’Inde ne sera jamais un allié de traité à la manière du Japon ou de l’Australie. Et ils comprennent que Delhi n’a pas l’intention de renoncer à son autonomie stratégique ou de chercher à être considérée comme alignée sur l’OTAN et l’Occident. Le gouvernement de Modi a refusé de condamner la Russie pour son invasion de l’Ukraine ou de se joindre aux sanctions.

Ce qui a manifestement changé au cours de la dernière décennie, c’est la façon dont l’Inde perçoit la Chine comme une menace. Les deux pays se livrent une bataille amère et sanglante le long de leur frontière himalayenne depuis 2020, qui a coûté la vie à 20 Indiens.

L’opinion publique indienne sur la Chine est au plus bas depuis la guerre de 1962, au cours de laquelle la Chine a envahi l’Inde. Delhi a interdit TikTok, ainsi que plus de 100 applications chinoises. Il a effectivement interdit aux géants chinois des télécommunications Huawei et ZTE de ses réseaux 5G.

Bien que les observateurs soient tentés de réduire la relation américano-indienne à un intérêt commun à contrer la Chine – une version de « l’ennemi de mon ennemi est mon ami » – l’investissement américain en Inde n’implique aucune attente que Delhi aidera Washington à se défendre. Taïwan devrait envahir la Chine, ont déclaré des responsables de l’administration.

« Nous ne faisons pas de pari sur une guerre future et si nous nous battons côte à côte dans cette guerre », a déclaré Sullivan. « Nous faisons le pari que dans une variété de domaines qui comptent fondamentalement pour la résilience économique des États-Unis, pour le succès et la vitalité d’un écosystème technologique ouvert, pour des chaînes d’approvisionnement diversifiées et résilientes – les choses qui sont au cœur de la Biden politique étrangère, que l’Inde peut jouer un rôle très constructif dans ces domaines.

La lutte contre l’agression militaire chinoise est un effort qui a engagé un certain nombre de pays à travers le monde d’une manière qui ne les implique pas de tirer sur des navires dans le détroit de Taiwan, soulignent des responsables.

« [T]voici une convergence d’intérêts… qui peuvent protéger l’autonomie de l’Inde tout en approfondissant le partenariat stratégique avec les États-Unis », a déclaré Sullivan. « Et nous ne voyons aucune contradiction entre ces deux choses. »

Gerry Shih a contribué à ce rapport.