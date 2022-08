La visite de Nancy Pelosi à Taïwan pourrait-elle déclencher une guerre entre la Chine et les États-Unis ?

Les «tactiques du salami» américaines ont mis les tensions au bord du gouffre, et le voyage du haut démocrate pourrait allumer la mèche

Ces dernières années, les États-Unis se sont unilatéralement retirés des accords de sécurité avec leurs principaux adversaires, ce qui a déclenché une escalade incontrôlée. Cela a mis les Américains sur la voie de la guerre avec des pays comme la Russie et l’Iran, et Washington prend maintenant également des mesures vers une guerre accidentelle avec la Chine en abandonnant progressivement la politique d’une seule Chine. Pékin met maintenant en garde contre une réponse militaire sans précédent si la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, poursuit son voyage prévu à Taiwan.

La politique d’une seule Chine et la politique de l’ambiguïté stratégique

Les États-Unis et la Chine ont établi des relations diplomatiques complètes dans les années 1970, lorsque Washington a transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin. Washington s’est engagé à respecter la politique d’une seule Chine, qui stipule qu’il n’y a qu’une seule Chine et que Taïwan en fait partie. Cependant, les États-Unis renforcent simultanément la capacité de Taiwan à agir en tant qu’État indépendant, en fournissant des armes.

Ainsi, au cours des quatre dernières décennies, la paix entre les États-Unis et la Chine a été basée sur une ambiguïté stratégique sur le statut de Taiwan.

Pendant tout ce temps, les États-Unis et la Chine ont été engagés dans un « dilemme de la dissuasion ». Washington s’est efforcé d’empêcher Pékin de se réunifier de force avec Taïwan, en fournissant des armes à l’île, tandis que la Chine fait réfléchir Taïwan à deux fois avant de faire officiellement sécession, en menaçant d’une intervention militaire. Alors que Pékin est devenu plus fort, les efforts américains pour empêcher la Chine d’utiliser son armée la poussent plutôt à intervenir.

Dans le passé, les États-Unis ont été imprudents dans la gestion de la politique d’une seule Chine, mais ces dernières années, Washington a commencé à évincer délibérément cette politique. La montée en puissance de Pékin menace la stratégie de sécurité américaine basée sur la primauté mondiale, et il n’y a aucune volonté à Washington de s’adapter à un ordre multipolaire. Le temps semble jouer du côté de la Chine car son influence dans la région ne fera qu’augmenter. En revanche, la puissance américaine décline, ce qui incite à changer de posture vis-à-vis de la Chine et de la question taïwanaise.

Il y a dix ans, l’administration de Barack Obama a annoncé son pivot vers l’Asie, qui impliquait de déplacer l’infrastructure militaire américaine vers l’Asie de l’Est dans le but de contenir la Chine. Son successeur, Donald Trump, a lancé une guerre économique contre Pékin et a commencé à utiliser la politique d’une seule Chine comme monnaie d’échange. Sous le président Joe Biden, il semble que les États-Unis abandonneront complètement leurs engagements.

Pékin voit les efforts continus pour évincer la politique d’une seule Chine dans le contexte plus large de la réticence des États-Unis à s’adapter au monde multipolaire, et donc à régler les relations avec les autres grandes puissances.

Évider la politique d’une seule Chine

La coopération militaire américaine avec Taïwan est devenue plus fréquente et ouverte, et Washington a fait pression pour une représentation taïwanaise élargie dans le système international – par exemple en soutenant la participation de Taïwan au système des Nations Unies. Les restrictions sur les échanges officiels avec Taipei ont été assouplies et davantage de responsables américains se sont rendus sur l’île dans ce que certains législateurs américains saluent comme un soutien à la souveraineté taïwanaise. Les médias et les groupes de réflexion américains sont également devenus flagrants en dénonçant la politique d’une seule Chine et en appelant à la sécession de Taiwan. Biden a proclamé à plusieurs reprises au cours des derniers mois que les États-Unis défendraient Taïwan si la Chine attaquait, ce qui dénoue la politique d’ambiguïté stratégique de plusieurs décennies quant à la manière dont les États-Unis réagiraient.

Ces événements se sont produits à une époque de rivalité militaire et économique croissante, associée à des efforts plus larges pour déstabiliser la Chine de l’intérieur. Pourtant, comme toujours, Washington proclame qu’il ne cherche pas la confrontation avec Pékin, mais qu’il défend simplement les valeurs américaines. Cela est cohérent avec le concept plus large d’hégémonie américaine, dans lequel les politiques belligérantes visant à faire progresser la primauté mondiale sont présentées comme un soutien bienveillant à la démocratie et aux droits de l’homme.

Nancy Pelosi est maintenant pressentie de se rendre à Taïwan cette semaine – le premier voyage d’un fonctionnaire de son rang depuis des décennies. Comment Pékin devrait-il interpréter et répondre à cette action ? Pelosi est-elle simplement un élément voyou aux États-Unis, faisant de la démagogie pour détourner l’attention de son scandale de corruption personnelle, ou cela fait-il partie de la tactique plus large du salami américain visant à séparer progressivement Taïwan de la Chine ?

Vers une guerre accidentelle

Pékin a mis en garde contre les conséquences les plus graves si Pelosi mettait à exécution sa menace de se rendre à Taïwan. Cela conduit beaucoup à croire que Pékin ne fait que bluffer, car risquer une guerre avec les États-Unis pour un voyage d’un responsable de Washington ne semble ni proportionné ni rationnel.

Cependant, la nature des tactiques de salami est de dépeindre toutes les réponses comme disproportionnées et irrationnelles. Ils impliquent des avancées limitées mais répétitives pour créer de nouvelles réalités sur le terrain. Le révisionnisme par petites étapes est conçu pour éviter une escalade rapide et éliminer l’opposition des adversaires et des alliés, car toute réponse peut être décrite comme disproportionnée ou non provoquée. La malhonnêteté politique des tactiques de salami est la façon dont la guerre accidentelle commence.