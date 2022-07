La visite de Nancy Pelosi à Taïwan causerait de “graves préjudices”, prévient la Chine

Une visite cet été ferait de Pelosi l’un des politiciens américains les plus importants à s’être rendu à Taiwan ces dernières années et le premier président de la Chambre à s’y rendre depuis le représentant Newt Gingrich (R-Ga.) En 1997.

Le bureau de Pelosi a déclaré mardi au Washington Post: “Nous ne confirmons ni ne refusons les voyages internationaux à l’avance en raison de protocoles de sécurité de longue date.” Le Financial Times a d’abord rapporté des nouvelles du voyage de Pelosi, déclarant qu’elle se rendrait également à Singapour, au Japon, en Indonésie et en Malaisie.

“Si les États-Unis insistent pour aller de l’avant, la Chine devra prendre des mesures fermes et énergiques pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

Un tel voyage causerait “un grave préjudice à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”, a-t-il ajouté, et “aurait un impact sérieux sur les fondements politiques des relations sino-américaines”.

Peu de temps après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président Biden a envoyé une délégation non officielle d’anciens responsables américains de la défense et de la sécurité nationale à Taïwan en mars, dans le but de montrer que l’engagement des États-Unis envers Taïwan restait “solide comme le roc”.

Lors de son premier voyage en Asie en tant que président en mai, Biden a signalé une approche plus conflictuelle envers la Chine et a émis un avertissement sévère contre toute attaque potentielle contre Taiwan. Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis défendraient militairement Taiwan s’il était attaqué par Pékin, Biden a répondu: “Oui, c’est l’engagement que nous avons pris.”

Son commentaire représentait une rupture avec la politique habituelle des États-Unis consistant à rester vague sur le sujet et a été rapidement repoussé par des aides et critiqué par Pékin à l’époque. Les États-Unis ont longtemps maintenu une politique d’ambiguïté stratégique sur l’étendue de l’aide américaine, ce qui rend délibérément flou ce qu’ils feraient s’il s’agissait de défendre Taiwan.

Pelosi a été un critique virulent de la Chine et a rencontré virtuellement en janvier le vice-président de Taiwan, William Lai Ching-te, lorsqu’il était aux États-Unis. Il l’a remerciée d’avoir défendu les droits de l’homme et l’a qualifiée de « véritable amie » de Taïwan.

Ces dernières années, Pékin et Washington ont eu une relation de plus en plus tendue sur le commerce, les violations des droits de l’homme au Xinjiang, les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale et l’autonomie de Hong Kong, entre autres questions.