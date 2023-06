La visite de Modi aux États-Unis suscite la condamnation et la protestation des dirigeants musulmans

La visite d’État du Premier ministre indien Narendra Modi aux États-Unis a suscité la condamnation et la protestation des dirigeants musulmans, des législateurs et d’autres alliés.

Les représentants de la chambre américaine Rashida Tlaib, le représentant Ilhan Omar, le représentant Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush et Kweisi Mfume font partie de ceux qui ont déclaré qu’ils boycotteraient le discours du dirigeant indien au Congrès jeudi à la lumière de la violence et de la répression des médias et minorités religieuses comme les musulmans, les chrétiens, les sikhs et les dalits menées sous son gouvernement nationaliste de droite.

« Modi a un dossier notoire et étendu d’atteintes aux droits de l’homme », ont déclaré Tlaib, Bush, Omar et Jamaal Bowman dans un communiqué. « Il a été complice des émeutes du Gujarat de 2002 qui ont tué plus de 1 000 personnes, entraînant la révocation de son visa américain. Son gouvernement a ouvertement ciblé les musulmans et d’autres minorités religieuses, permis la violence nationaliste hindoue, sapé la démocratie, ciblé les journalistes et les dissidents et réprimé les critiques en utilisant des tactiques autoritaires telles que la fermeture d’Internet et la censure.

« Il est honteux d’honorer ces abus en permettant à Modi de s’adresser à une session conjointe du Congrès. Nous refusons d’y participer et boycotterons l’adresse commune. Nous sommes solidaires des communautés qui ont été lésées par Modi et ses politiques. Nous ne devons jamais sacrifier les droits de l’homme sur l’autel de l’opportunisme politique et nous exhortons tous les membres du Congrès qui professent défendre la liberté et la démocratie à se joindre à nous pour boycotter ce spectacle embarrassant.

Dans un communiqué, le Center on Islamic Relations (CAIR), la plus grande organisation américaine de défense des libertés civiles et de défense des droits des musulmans, a également déclaré qu’il « se félicite des promesses des membres du Congrès de boycotter la réunion conjointe du Congrès de jeudi en l’honneur du Premier ministre antimusulman d’extrême droite indien ». Ministre Narendra Modi ».

Corey Saylor, directeur de la recherche et du plaidoyer du CAIR, a déclaré : « Les dirigeants font ce qu’il faut face à la pression de se conformer à une mauvaise éthique. Le boycott de tout événement honorant le Premier ministre Modi centre notre valeur de liberté religieuse sur la politique cynique. Nous applaudissons ces élus et exhortons les autres à se joindre à leur leadership. »

Il est honteux que Modi ait reçu une tribune dans la capitale de notre pays – sa longue histoire de violations des droits de l’homme, d’actions antidémocratiques, de ciblage des musulmans et des minorités religieuses et de censure des journalistes est inacceptable. Je boycotterai le discours conjoint de Modi au Congrès. — Membre du Congrès Rashida Tlaib (@RepRashida) 20 juin 2023

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez boycottera le discours conjoint du Premier ministre Modi au Congrès. pic.twitter.com/DICpt7StvF – Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) 21 juin 2023

Saylor a ajouté: « L’honneur d’un dîner d’État et d’une réunion conjointe du Congrès signale à Modi que personne n’interférera dans sa répression des minorités religieuses indiennes et des journalistes. »

Modi s’est déjà vu refuser un visa pour se rendre aux États-Unis par le département d’État en 2005 en raison de sa violente persécution des religions minoritaires au Gujarat, où il a été ministre en chef.

Plus récemment, la politique antimusulmane et la violence en Inde et dans les communautés indiennes à l’étranger se sont intensifiées sous Modi.

En 2019, citant le militantisme dans la région, Modi a dépouillé le Cachemire – le seul État indien à majorité musulmane – de son autonomie constitutionnelle dans ce qui était considéré comme un effort pour faire de l’Inde une première nation hindoue, érodant la réputation pluraliste et laïque pour laquelle le pays était autrefois connue.

La même année, la loi modifiant la loi sur la citoyenneté a été adoptée, modifiant la loi sur la citoyenneté du pays afin que la naturalisation puisse être accélérée pour les migrants hindous, sikhs, bouddhistes, jaïns, parsis et chrétiens d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan, mais pas pour les musulmans. En conséquence, de violents affrontements ont éclaté en 2020 dans la capitale, New Delhi. Une cinquantaine de personnes ont été tuées, dont la plupart étaient musulmanes.

Le gouvernement de Modi a également été accusé par groupes de défense des droits de fermer les yeux sur les violences commises contre les éleveurs de vaches musulmans par les justiciers de droite de l’Hindutva dans le but de protéger les vaches, un animal sacré de l’hindouisme.

Tlaib, qui est l’un des trois seuls membres musulmans à servir dans la maison, a déclaré: « Il est honteux que Modi ait reçu une plate-forme dans la capitale de notre pays – sa longue histoire de violations des droits de l’homme, d’actions antidémocratiques, ciblant les musulmans et les minorités religieuses , et la censure des journalistes est inacceptable. Je boycotterai le discours conjoint de Modi au Congrès.

UN lettre a également été signé par 75 démocrates, détaillant les violations des droits de l’homme sous Modi et exhortant Biden à « discuter de toute la gamme des questions importantes pour une relation réussie, solide et à long terme entre nos deux grands pays ».

La visite de Modi aux États-Unis est considérée comme une tentative des deux pays de forger des liens plus étroits afin que la nation sud-asiatique puisse cesser de compter sur l’OTAN, ennemi de la Russie, pour les armes militaires alors qu’elle continue de faire la guerre à l’Ukraine.

On suppose également que Modi utilise cette visite aux États-Unis pour réparer son image après avoir reçu plusieurs notes mondiales de « démocratie imparfaite ».