La visite de l’AIEA dans une centrale nucléaire ukrainienne met en lumière les risques

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Les inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont habitués aux missions risquées – des conséquences radioactives de la catastrophe de Fukushima au Japon au programme nucléaire iranien politiquement chargé. Mais leur déploiement au milieu de la guerre en Ukraine à Zaporizhzhia porte la menace à un nouveau niveau et souligne les efforts déployés par l’organisation pour tenter d’éviter une catastrophe nucléaire potentiellement catastrophique.

La guerre de 6 mois déclenchée par l’invasion de son voisin occidental par la Russie oblige les organisations internationales, et pas seulement l’AIEA, à déployer des équipes pendant les hostilités actives dans leurs efforts pour imposer l’ordre autour des centrales nucléaires ukrainiennes, poursuivre la responsabilité des crimes de guerre et identifier les morts .

“Ce n’est pas la première fois qu’une équipe de l’AIEA se trouve dans une situation d’hostilités armées”, a déclaré Tariq Rauf, ancien chef de la vérification et de la sécurité de l’organisation, notant que l’AIEA avait envoyé des inspecteurs en Irak en 2003 et dans l’ex-République soviétique de Géorgie. pendant les combats. “Mais cette situation à Zaporizhzhia, je pense que c’est la situation la plus grave dans laquelle l’AIEA ait jamais envoyé des gens, donc c’est sans précédent.”

Le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné les risques jeudi lorsqu’il a dirigé une équipe dans l’usine tentaculaire du sud de l’Ukraine.

“Il y a eu des moments où le feu était évident – les mitrailleuses lourdes, l’artillerie, les mortiers à deux ou trois reprises étaient vraiment très préoccupants, je dirais, pour nous tous”, a-t-il déclaré à propos du voyage de son équipe à travers une zone de guerre active pour atteindre le plante.

S’adressant aux journalistes après avoir laissé des collègues à l’intérieur, il a déclaré que l’agence “ne bougerait plus” de l’usine à partir de maintenant et a promis une “présence continue” d’experts de l’agence.

Mais il reste à voir exactement ce que l’organisation peut accomplir.

“L’AIEA ne peut pas forcer un pays à mettre en œuvre ou à faire respecter des normes de sûreté et de sécurité nucléaires”, a déclaré Rauf lors d’un entretien téléphonique. “Ils ne peuvent que conseiller et ensuite c’est à … l’État lui-même”, en particulier l’autorité nationale de réglementation nucléaire. En Ukraine, cela est encore compliqué par l’occupation russe de la centrale électrique.

L’AIEA n’est pas la seule organisation internationale cherchant à localiser du personnel de manière permanente en Ukraine au milieu de la guerre en cours.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s’est rendu trois fois en Ukraine, a installé un bureau dans le pays et envoyé des enquêteurs dans une zone de conflit pour recueillir des preuves au milieu de nombreux rapports d’atrocités. Les gouvernements nationaux, dont les Pays-Bas, ont envoyé des enquêteurs experts pour aider le tribunal.

Khan a déclaré lors d’une réunion des Nations Unies en avril : « C’est un moment où nous devons mobiliser la loi et l’envoyer dans la bataille, non pas du côté de l’Ukraine contre la Fédération de Russie ou du côté de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, mais du côté du côté de l’humanité pour protéger, préserver, protéger les gens… qui ont certains droits fondamentaux.

La Commission internationale des personnes disparues, qui utilise un laboratoire de haute technologie à La Haye pour aider les pays qui tentent d’identifier les corps, a déjà envoyé trois missions en Ukraine et y a installé un bureau.

Grossi, un diplomate argentin, était auparavant un haut fonctionnaire de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques, une organisation qui, après son départ, a également été contrainte d’envoyer des inspecteurs dans les conflits.

En avril 2018, une équipe de l’OIAC envoyée pour recueillir des preuves d’une attaque présumée au chlore à Douma, en Syrie, a été forcée d’attendre dans un hôtel pendant des jours en raison de problèmes de sécurité dans la ville, qui était à l’époque sous la protection de la police militaire russe. .

Lorsqu’une équipe de sécurité de l’ONU s’est rendue à Douma, des hommes armés leur ont tiré dessus et ont fait exploser un explosif, ce qui a encore retardé la mission d’enquête de l’OIAC.

La plus grande opération de l’AIEA pour surveiller le programme nucléaire d’un pays est l’Iran, où il a été le principal arbitre pour déterminer la taille, la portée et les aspects du programme de Téhéran pendant les décennies de tensions à son sujet. Depuis l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales en 2015, l’AIEA a eu des caméras de surveillance et des inspections physiques sur les sites iraniens, alors même que des questions persistent sur le programme nucléaire militaire de l’Iran, qui, selon l’agence, s’est terminé en 2003.

Mais cette surveillance n’a pas été facile. Depuis que le président Donald Trump a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord en 2018, l’Iran a empêché l’AIEA d’accéder aux images de ses caméras de surveillance. D’autres dispositifs de surveillance en ligne ont également été touchés.

En 2019, l’Iran a allégué qu’un inspecteur de l’AIEA avait été testé positif pour des traces présumées de nitrates explosifs alors qu’il tentait de visiter l’installation nucléaire souterraine iranienne de Natanz. L’AIEA a fortement contesté la description de l’incident par l’Iran, tout comme les États-Unis

Une autre mission risquée et difficile a eu lieu au lendemain de la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon. Environ deux semaines après le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars 2011 qui ont provoqué des fusions de réacteurs et des explosions d’hydrogène dans les bâtiments des réacteurs, l’AIEA a envoyé des experts pour surveiller les radiations, échantillonner le sol et vérifier la sécurité alimentaire, mais ils sont restés en grande partie à l’extérieur de l’usine. Ils sont revenus plus tard avec des combinaisons de matières dangereuses complètes, des masques, des gants et des casques pour inspecter les restes de l’usine de Fukushima Daiichi.

La situation à Zaporizhzhia, avec la Russie et l’Ukraine s’accusant de bombarder la région, a le potentiel d’être tout aussi dévastatrice.

“Chaque fois qu’une centrale nucléaire est au milieu d’hostilités armées, les bombardements sur son territoire et à proximité créent des risques inacceptables”, a déclaré Rauf. “Donc, vous savez, tout obus raté pourrait toucher l’un des réacteurs ou désactiver un système qui peut entraîner des conséquences bien plus importantes.”

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Mari Yamaguchi à Tokyo ont contribué.

___

Mike Corder, Associated Press