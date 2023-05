La visite de la princesse Anne au Nouveau-Brunswick marque le 175e anniversaire militaire

Un membre de la famille royale en visite a fait l’éloge du plus ancien régiment de cavalerie du Canada en service continu samedi, affirmant que ses réalisations militaires historiques remontaient à avant qu’il n’ait officiellement un pays à appeler.

La princesse Anne a déclaré que le 8th Canadian Hussars, souvent appelé le Princess Louise’s, avait accumulé une histoire de service impressionnante au cours de ses 175 ans d’histoire.

Ses remarques, faites en sa qualité de colonel en chef du régiment, ont eu lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, au milieu d’une série de festivités de fin de semaine destinées à marquer un anniversaire marquant pour l’unité du sud du Nouveau-Brunswick.

« Le régiment et ses soldats ont fourni un service continu à la province du Nouveau-Brunswick et au Canada au cours des 175 dernières années », a-t-elle déclaré dans un discours du matin. « Et selon les normes de quiconque, ce n’est pas une mince réussite. »

La princesse – qui a revêtu les couleurs rouges et bleues des hussards et a prononcé son allocution devant l’hôtel de ville de Moncton – a noté que les origines du régiment sont antérieures à la Confédération canadienne.

Elle a déclaré que ses racines historiques remontent à la Révolution américaine, au cours de laquelle les soldats ont acquis une « réputation d’excellence militaire ».

De nombreuses troupes ont ensuite déménagé au Nouveau-Brunswick, et Anne a déclaré que la formation officielle du régiment moderne en 1848 était en partie stimulée par le désir d’établir une protection contre son voisin au sud-ouest.

James Lockyer, le colonel honoraire du régiment, a également fait référence à son histoire dans une récente interview.

« Sa formation en 1848, en réponse à l’idéologie expansionniste américaine découlant de la guerre d’indépendance, puis reprise pendant la guerre civile, était assez remarquable », a-t-il déclaré à La Presse canadienne à l’approche des festivités d’anniversaire de ce week-end. .

« Il s’agissait de citoyens, d’artisans, d’artisans, d’agriculteurs qui se sont réunis pour défendre le Nouveau-Brunswick à cette époque, puis par la suite, le Canada. Nous sommes le plus ancien régiment de l’armée en service continu au Canada. »

Dans son incarnation actuelle, Anne a déclaré que le 8th Hussars a continué de bâtir sur sa réputation initiale et a contribué à d’importantes missions de combat canadiennes. Ceux-ci comprenaient le service dans les deux guerres mondiales ainsi que le conflit en Bosnie et en Afghanistan, entre autres.

« Ils ont établi une réputation enviable qui nécessite un travail acharné et un engagement à maintenir », a-t-elle déclaré. « Et ce week-end et ce défilé prouve plutôt le point. »

Anne, sœur du roi, entretient une relation étroite avec le régiment depuis sa nomination au grade d’apparat de colonel en chef en juin 1972.

Elle devait participer à un certain nombre de célébrations d’anniversaire cette fin de semaine à Moncton et à proximité de Sussex, au Nouveau-Brunswick, où le régiment a son quartier général.

En plus de rencontrer des membres passés et présents du régiment, la princesse devait assister à un concert commémoratif, à un défilé et à un dîner de gala au cours des célébrations du week-end.

Elle a exprimé sa gratitude à la province et à la ville de Moncton pour leur soutien au régiment.

« C’est votre régiment en tant que province et le soutien que vous vous apportez est vital », a-t-elle déclaré.

Lieutenant-colonel Colin Beazley, commandant du 8th Canadian Hussars (Princess Louise’s), a déclaré qu’Anne avait fait passer les soldats en premier.

« Son accent a été et sera toujours un intérêt pour les soldats. Comment les soldats se sentent, comment ils sont entraînés, quel est leur moral, quelles sont leurs expériences », a-t-il déclaré.

« Lors du défilé, vous l’avez vu — elle s’arrête et parle aux soldats individuellement. Et je peux attester du fait qu’elle est vivement intéressée, très engageante. »

Et bien que l’unité soit fière de sa riche histoire, Beazley a déclaré que ses membres jouent un rôle important et actuel dans la protection des intérêts du pays à l’étranger et dans l’aide à domicile lorsqu’ils sont appelés, plus récemment après des ouragans.

« Notre histoire est importante pour nous », a-t-il déclaré. « Nous nous considérons à l’ère moderne comme une simple unité blindée de ligne servant les Canadiens de l’Atlantique et les Canadiens en général sous les ordres des Forces armées canadiennes. »



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 mai 2023.