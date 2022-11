La visite de la chancelière allemande en Chine suscite la polémique

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le moment du voyage imminent du chancelier allemand Olaf Scholz en Chine et les signaux qu’il donnera à Pékin ont soulevé des questions chez lui, a déclaré jeudi un membre allemand du Parlement européen.

Reinhard Butikofer du Parti vert, qui fait partie de la coalition au pouvoir, a déclaré à Taïwan que le voyage d’une journée de Scholz est “probablement la visite la plus controversée du pays depuis 50 ans”.

Scholz, qui se rendra à Pékin vendredi, sera le premier dirigeant européen à se rendre en Chine depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, à laquelle l’Allemagne s’est fermement opposée. Pékin a fourni à Moscou un soutien diplomatique, a accusé les États-Unis et l’OTAN d’avoir provoqué l’attaque et a critiqué avec virulence les sanctions économiques punitives imposées à la Russie.

Certains dans les rangs de la coalition gouvernementale tripartite de Scholz ont remis en question au moins le moment de sa visite. Ses voyages en Ukraine et en Russie en février ont également suscité la controverse.

Butikofer, qui fait partie d’un groupe de législateurs européens en visite à Taïwan, a pris la parole lors d’une conférence de presse conjointe depuis sa chambre d’hôtel, où il était en quarantaine après avoir été testé positif au COVID-19.

“Tout comme dans d’autres pays européens et dans l’UE, la politique chinoise dans son ensemble sera en transformation pendant un certain temps”, a déclaré Butikofer. “Nous ne pouvons pas revenir ici à la politique chinoise d’hier, car les réalités ont changé.”

La visite de Scholz intervient également alors que l’investissement chinois dans un terminal à conteneurs au port de Hambourg a soulevé des inquiétudes à Washington et ailleurs sur le fait que la Chine acquiert une emprise majeure sur les infrastructures clés d’un pays allié.

Scholz a minimisé l’importance de l’accord et dans un compromis, le chinois COSCO a été autorisé à prendre une participation dans le port en dessous de 25%, lui interdisant de bloquer les décisions de l’entreprise.

Malgré les différends, les liens commerciaux restent cruciaux. La Chine a été le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne en 2021 pour la sixième année consécutive, sa plus grande source d’importations et sa deuxième destination d’exportation après les États-Unis.

Scholz s’est engagé à utiliser son voyage pour plaider en faveur de la modération et de l’aide chinoises pour calmer les situations avec l’Ukraine et Taïwan.

Face aux menaces chinoises d’annexer Taïwan par la force militaire, la république insulaire autonome a attiré un soutien croissant des politiciens occidentaux, même si leurs gouvernements n’entretiennent que des relations non officielles avec Taipei par respect pour Pékin.

Butikofer a déclaré que la coalition gouvernementale allemande s’était mise d’accord sur une toute première “expression claire de soutien à la démocratie taïwanaise contre l’agression chinoise”, ainsi que sur la “participation significative” de Taïwan aux organisations internationales dont il est actuellement exclu sur l’insistance de la Chine.

Les parlementaires Els Van Hoof de Belgique, Sjoerd Sjoerdsma de Hollande et Mykola Kniazhytskyi d’Ukraine étaient en visite avec Butikofer.

Lors d’une conférence de presse, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, a déclaré que la visite de la délégation “démontre la force des relations entre Taïwan et l’Union européenne et le lien qui nous unit aux démocraties partageant les mêmes idées à travers le monde”.

Sjoerdsma a déclaré que la visite avait eu une résonance particulière après le congrès du mois dernier du Parti communiste chinois au pouvoir, qui durait deux fois par décennie, au cours duquel Xi Jinping a réitéré la détermination de Pékin à “se réunifier” avec Taiwan. Les parties se sont divisées au milieu de la guerre civile en 1949 et la grande majorité des Taïwanais rejettent les appels de Pékin à accepter la domination chinoise.

“Nous avons un message à Pékin et je pense que le message central de notre visite ici est… que Taïwan ne doit pas être isolé, mais que les contacts ne feront qu’augmenter, que nous ne serons pas intimidés, que cela viendra plus souvent, et que nos relations et nos amitiés ne doivent pas être déterminées par les autres », a déclaré Sjoerdsma.

