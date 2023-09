La visite de Kim Jong Un en Russie laisse entrevoir des problèmes sur le champ de bataille pour Poutine

Commentez cette histoire Commentaire

Malgré tout le glamour néfaste de la visite de Kim Jong Un en Russie — des trains pare-balles, une réunion dans un port spatial isolé, un dîner composé de salade de canard et de raviolis au crabe — de nombreux experts estiment que la visite montre la réalité des sombres calculs du champ de bataille : l'armée russe brûle des obus d'artillerie en Ukraine à un rythme qu'elle ne peut pas maintenir . Que Vladimir Poutine parvienne ou non à trouver une solution à ce calcul est crucial pour la prochaine étape de la guerre en Ukraine.

Après l’échec de l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière, l’objectif principal du Kremlin dans un avenir proche est de conserver les terres qu’il a réussi à conquérir, en creusant des positions bien fortifiées dans le but de freiner la contre-offensive ukrainienne. Même si l’on parle beaucoup de l’impact des drones et des équipements de brouillage électronique, l’utilisation de technologies qui remontent, souvent littéralement, à l’ère soviétique : les mines et l’artillerie est tout aussi importante, sinon plus.

Dans le sud de l’Ukraine, très contesté, « c’est une fusillade… fortement dépendante de l’artillerie », a déclaré mercredi aux journalistes le porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale, John Kirby, suggérant que la fourniture de munitions d’artillerie était probablement la clé de la visite de Kim en Russie.

Les analystes ont décrit les unités d’artillerie russes en particulier comme étant étonnamment compétentes, faisant contrepoids à certaines des zones les plus chaotiques de l’armée de Moscou. Une analyse récente du Royal United Services Institute britannique a révélé que les unités d’artillerie étaient particulièrement habiles dans la tâche d’essais et d’erreurs consistant à se diriger vers des cibles, parfois capables d’atteindre leur cible avec précision en trois minutes – « essentiellement la limite de ce qui est physiquement possible ». « , étant donné le temps qu’il faut pour tirer.

Mais ce recours massif à l’artillerie a un coût. De récentes estimations occidentales suggèrent que la Russie a tiré 11 millions de balles en Ukraine l’année dernière. Jack Watling, chercheur principal en guerre terrestre au Royal United Services Institute, a déclaré à mes collègues que, selon certaines estimations, 7 millions de personnes supplémentaires seraient tirées cette année. A ce rythme de dépenses, la production seule peut difficilement suivre.

Les témoignages de responsables occidentaux suggèrent que même si la Russie a considérablement augmenté sa production militaire, sa capacité de production d’artillerie ne dépasse pas 2 millions par an. Au sein de l’armée russe, de nombreux témoignages de pénurie ont été publiés : le défunt patron de Wagner, Eugène Prigojine, s’était plaint de la « faim d’obus » sur le front près de la ville orientale de Bakhmut, ses troupes n’ayant reçu que 800 des 80 000 obus dont ils avaient besoin. par jour, par son compte.

Kim s’engage à soutenir la « lutte sacrée » de Poutine lors d’un rare sommet

Avec un déficit de production nationale, la Russie pourrait se tourner vers les importations. Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont tenté d’augmenter la production d’obus d’artillerie de calibre 155 mm pour maintenir le feu des canons de Kiev, avec un succès mitigé. Mais il n’existe qu’un nombre limité de sources vers lesquelles Moscou peut se tourner. La Russie utilise largement les obus de calibre 152 mm qu’elle a développés à l’époque soviétique, mais peu de ses anciens partenaires en Europe lui vendront désormais leurs stocks.

L’Union soviétique fournissait autrefois des armes aux pays du monde entier qu’elle cherchait à influencer, créant ainsi des États clients qui dépendraient d’elle pour leurs armements. À bien des égards, la situation est désormais inversée, Moscou étant obligée de demander de l’aide aux pays les plus faibles qu’elle fournissait autrefois.

La Corée du Nord, qui a acheté des licences pour les armes soviétiques dans les années 1960, a rapidement commencé à produire des armes à grande échelle, non seulement pour répondre à sa demande intérieure considérable après l’armistice de la guerre de Corée, mais aussi pour le commerce international. Ce commerce s’est poursuivi après la chute de l’Union soviétique, devenant clandestin face aux sévères sanctions de l’ONU destinées à le bloquer.

Compte tenu de la proximité de Séoul, la capitale sud-coréenne, la Corée du Nord s’est également concentrée sur la production d’artillerie pour sa propre armée. Un rapport de 2020 du groupe de réflexion américain RAND estime qu’il y a près de 6 000 systèmes d’artillerie à portée des principaux centres de population sud-coréens. Joseph Dempsey, chercheur associé pour la défense et l’analyse militaire à l’Institut international d’études stratégiques, a récemment déclaré à l’Associated Press que la Corée du Nord « pourrait représenter la plus grande source de munitions d’artillerie compatibles en dehors de la Russie ».

On ne sait pas exactement quelle quantité la Corée du Nord pourrait fournir dans le cadre d’un accord théorique. Kirby a déclaré l’année dernière que la Russie espérait probablement recevoir « littéralement des millions de cartouches, de roquettes et d’obus d’artillerie de la Corée du Nord », bien qu’aucun détail précis sur un accord proposé n’ait été révélé.

Quelle que soit la quantité qu’elle fournit, elle peut ne pas être de qualité. La Corée du Nord, isolée et soumise à des sanctions, s’est largement concentrée ces dernières années sur le développement de ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques, laissant ses munitions d’artillerie de l’ère soviétique prendre la poussière. L’analyse d’un tir de barrage sur l’île sud-coréenne de Yeonpyeong en 2010 par le site Web d’observation de la Corée du Nord 38 North a révélé que la moitié des obus se sont écrasés dans l’océan, sans parvenir à atteindre leur cible ; un autre quart qui n’a pas explosé.

Jusqu’à présent, Poutine n’a fait que faire allusion à ce commerce. Après avoir rencontré Kim au cosmodrome de Vostochny, dans la région de l’Amour, le président russe a suggéré que la Russie pourrait travailler avec la Corée du Nord, malgré les sanctions mises en place par de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. « Il existe certaines restrictions et la Russie les respecte. Mais il y a des choses dont nous pouvons parler », a déclaré Poutine aux journalistes.

La toute première résolution du Conseil de sécurité de l’ONU imposant des sanctions à la Corée du Nord, imposée en 2006, interdit l’exportation de « systèmes d’artillerie de gros calibre » nord-coréens ainsi que de « tout matériel connexe ». La Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a soutenu cette résolution ; Poutine lui-même était président à l’époque.

La Russie a peut-être déjà franchi la ligne. Les États-Unis ont déclaré l’année dernière que la Russie avait déjà reçu quelques livraisons de munitions d’artillerie de la Corée du Nord, même si dans ce cas-là, Pyongyang avait été accusé de n’avoir envoyé que des « milliers » d’obus dans le cadre d’un commerce relativement modeste. La Russie a également reçu des livraisons de drones produits en Iran, ce qui, selon les puissances occidentales, viole l’embargo sur les armes imposé à ce pays.

On ne sait pas exactement ce que la Corée du Nord obtiendrait en échange d’un accord d’armement avec la Russie, même si des spéculations circulent selon lesquelles Pyongyang pourrait rechercher une technologie d’armement plus moderne auprès de Moscou ou une plus grande coopération économique, comme un accord selon lequel la Russie pourrait accueillir davantage de travailleurs nord-coréens. peuvent renvoyer des devises fortes à leur gouvernement d’origine à court d’argent.