La visite de Kamala Harris à la frontière à El Paso intervient après des mois de pression

Le vice-président a rencontré des agents des frontières et des enfants migrants lors d’un voyage à El Paso

Le voyage informera une stratégie sur les causes profondes de la migration qui sera publiée dans les semaines à venir, a déclaré la Maison Blanche.

La Maison Blanche continue de travailler sur le traitement des migrants qui ont été contraints de rester au Mexique.

Harris a été chargé d’efforts diplomatiques pour lutter contre la migration du Triangle du Nord.

WASHINGTON – Après des mois de pression pour visiter la frontière américano-mexicaine, la vice-présidente Kamala Harris a visité un centre de traitement des douanes et des patrouilles frontalières, a rencontré un groupe d’enfants non accompagnés, a visité un point d’entrée et a rencontré des défenseurs locaux lors d’un voyage à El Paso, Texas, vendredi.

Dans des remarques avant une table ronde avec des chefs communautaires et religieux, Harris a déclaré qu’elle était impatiente d’avoir une discussion « franche » sur les raisons pour lesquelles les migrants viennent et ce qu’ils voient sur le terrain.

« Il est très important pour le président et moi, que nous maintenions non seulement l’accès, mais un rôle pour vous, les dirigeants, de participer à notre leadership sur ce qui doit être fait et ce qui peut être fait », a déclaré Harris.

Harris, qui a maintenu son attention sur les relations diplomatiques en Amérique centrale et au Mexique, plutôt que sur la situation à la frontière, a travaillé sur les efforts diplomatiques pour endiguer la migration des pays du Triangle du Nord du Guatemala, du Honduras et d’El Salvador.

S’adressant aux journalistes vendredi, Harris a déclaré qu’il était toujours prévu de visiter la frontière.

« La réalité, c’est que nous devons traiter les causes et les effets », a déclaré Harris aux journalistes après avoir débarqué de l’Air Force 2. « Donc, être au Guatemala, être au Mexique, parler avec le Mexique en tant que partenaire , franchement, sur cette question, il s’agissait de s’attaquer aux causes, puis de venir à la frontière… c’est d’examiner les effets de ce que nous avons vu se produire en Amérique centrale. »

Harris est accompagné lors du voyage par le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, le sénateur Dick Durbin, D-Ill., qui a participé aux négociations sur la législation sur l’immigration à Capitol Hill, et la représentante démocrate Veronica Escobar, qui représente certaines parties d’El Paso. .

Après son arrivée vendredi matin, Harris a visité une installation centrale de traitement gérée par le CBP et a été accueilli par Gloria Chavez, agent de patrouille en chef du secteur d’El Paso, ainsi que d’autres responsables de la patrouille frontalière. Au cours de sa tournée, Harris s’est entretenu avec des responsables du CBP travaillant dans l’établissement. À un moment donné, elle se tenait par-dessus l’épaule d’un agent de la patrouille frontalière alors qu’il lui expliquait son travail sur l’ordinateur.

Les responsables du CBP ont décrit une nouvelle technologie utilisée pour traiter rapidement les migrants et réduire le travail des agents de patrouille frontalière. Les fonctionnaires ont également expliqué à Harris comment un groupe de travail créé par Mayorkas a contribué à rationaliser le processus. Les responsables ont déclaré qu’ils espéraient travailler avec le ministère de la Justice pour intégrer des juges de l’immigration dans leur système afin de faciliter le processus d’attribution des dates d’audience aux migrants.

« Vous avez fait des progrès et des succès incroyables au cours des deux derniers mois seulement », a déclaré Harris aux responsables du CBP.

Harris a également rencontré un groupe de cinq jeunes filles âgées de 9 à 16 ans, a déclaré le bureau du vice-président. Les filles, qui venaient d’Amérique centrale, ont fait des dessins pour le vice-président.

Harris s’est rendu à l’improviste au point d’entrée de Paso del Norte pour une visite de l’installation. À un moment donné, Harris se trouvait dans une zone où se trouvaient des enfants non accompagnés. Un agent de la patrouille frontalière a montré des photos de la surpopulation de la zone en 2016. Harris a demandé à l’agent « quand les choses se sont-elles améliorées », ce à quoi l’agent a répondu en 2018 et encore plus en 2019.

Mayorkas a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force 2 qu’il avait recommandé au vice-président de visiter El Paso « parce que c’est l’un des secteurs les plus fréquentés » de l’autre côté de la frontière « et cela donne au vice-président l’occasion de voir l’ensemble » des défis auxquels le département de la Sécurité intérieure.

La visite de Harris intervient quelques jours avant que l’ancien président Donald Trump ne se dirige vers la frontière avec le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Un groupe de manifestants pro-Trump a tenu des pancartes à l’extérieur des installations du CBP, pour protester contre la visite du vice-président.

« Lorsque vous parlez de s’attaquer aux causes profondes de la migration, tout le travail d’immigration de l’administration est connecté. Ce qui se passe à la frontière est directement lié à ce qui se passe en Amérique centrale », a déclaré Sanders aux journalistes lors d’un appel jeudi soir. .

Elle a déclaré que le voyage de Harris contribuerait à « informer » une stratégie sur les causes profondes de la migration que l’administration publiera « dans les semaines à venir ».

L’administration Biden a été confrontée à une forte augmentation du nombre de migrants arrivant à la frontière américano-mexicaine. En mai, le CBP a eu 180 034 rencontres avec des migrants à la frontière, le nombre le plus élevé depuis au moins deux décennies. La majorité des migrants ont été refoulés en vertu du titre 42, une mesure de l’ère Trump qui permet aux migrants d’être expulsés pour arrêter la propagation du COVID-19, et certaines des rencontres ont eu lieu par des personnes qui ont tenté à plusieurs reprises de traverser la frontière.

Le CBP a eu 22 219 rencontres avec des migrants à la frontière dans la région d’El Paso en mai, selon les données du CBP.

Harris en mars a été chargé de se concentrer sur les efforts diplomatiques pour s’attaquer aux causes profondes de la migration en provenance des pays du Triangle du Nord. Dans le cadre de ce rôle, Harris a effectué au début du mois son premier voyage à l’étranger au Guatemala et au Mexique, où elle a rencontré le président guatémaltèque Alejandro Giammattei et le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

Depuis des mois, la vice-présidente subit des pressions de la part des républicains et de certains démocrates de Capitol Hill pour qu’elle se rende à la frontière, arguant qu’elle doit être témoin du tribut que l’augmentation du nombre de migrants fait peser sur les villes et les installations frontalières.

Lors d’une interview réalisée lors de son voyage au Guatemala, Harris a été critiquée après avoir déclaré «Je ne suis pas allée en Europe» non plus lorsqu’elle a répondu pourquoi elle n’était pas encore allée à la frontière.

« Je ne sais pas pourquoi elle s’est engagée dans cette blessure auto-infligée », a déclaré le sénateur Roger Wicker, R-Miss., USA TODAY. « Il me semble qu’elle aurait dû descendre immédiatement. Mieux vaut tard que jamais. »

La sénatrice Tammy Baldwin, D-Wisc., a déclaré à USA TODAY qu’elle était heureuse que Harris se rende à la frontière, affirmant que cela ajoute une « nouvelle dimension » à sa mission diplomatique qu’elle a commencée avec les pays du Triangle du Nord.

Les experts disent que le voyage pourrait éclairer la politique d’immigration

Certains experts, militants et politiciens pensent que la visite de Harris à la frontière peut aider à façonner des politiques essentielles pour s’attaquer aux causes profondes de la région du Triangle du Nord, ainsi qu’à montrer la position de l’administration Biden sur la façon dont elle traite et détient les migrants. Cependant, d’autres ont déclaré que la majeure partie du travail de Harris pour s’attaquer aux causes profondes se déroulerait à l’étranger de manière diplomatique plutôt que nationale.

« Je pense qu’il n’y a rien de tel que d’être là en personne et d’avoir la chance de parler avec les gens, de mieux comprendre les préoccupations et les problèmes, puis de pouvoir élaborer des politiques et hiérarchiser les problèmes », a déclaré Lucy Bassett, professeure agrégée de pratique de politique publique à l’Université de Virginie, qui a également fait des recherches sur les enfants et les familles migrants à la frontière.

En plus de contrôler le flux de migrants, l’administration Biden fait face à des pressions pour mettre fin au titre 42. Bassett a noté que le voyage de Harris pourrait avoir un impact sur la fin de la politique.

La Maison Blanche continue également de travailler sur le traitement des migrants qui ont été contraints de rester au Mexique en attendant les audiences du tribunal en raison d’une politique de Trump appelée les protocoles de protection des migrants. La Maison Blanche fait également l’objet de critiques concernant certains des établissements de soins d’urgence hébergeant des enfants non accompagnés.

À Fort Bliss, qui est situé près d’El Paso, des sources ont déclaré au El Paso Times, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’il existe des conditions dangereuses et pénibles dans l’abri d’urgence.

Bassett a déclaré que « les causes profondes sont si complexes » et que la visite de Harris à la frontière pourrait lui être utile pour mieux comprendre ce qui arrive aux migrants une fois qu’ils arrivent aux États-Unis après avoir fui leur pays d’origine.

« Je pense qu’en ayant été en Amérique centrale et maintenant à notre frontière, elle verra en personne ce qui arrive aux personnes qui ont fui à cause de ces causes profondes, et quel type d’infrastructure américaine doit répondre », a déclaré Bassett.

Bassett a déclaré qu’elle pensait que s’attaquer à la migration était une « approche à deux volets », englobant les causes profondes et « fournir aux personnes qui traversent notre frontière le bon type de services et de soutien ».

« Ce n’est pas seulement nous devons traiter les causes profondes … cela prendra tellement de temps à changer qu’en attendant nous devons également améliorer les systèmes, qu’il s’agisse d’avoir suffisamment de patrouilleurs frontaliers et de juges, et d’améliorer la vitesse à laquelle nous pouvons identifier en toute sécurité les tuteurs et les membres de la famille des enfants non accompagnés », a déclaré Bassett.

Eric Hershberg, directeur du Center for Latin American and Latino Studies à l’American University, a déclaré qu’il ne pensait pas que Harris devait visiter la frontière car cela ne faisait pas partie de son rôle pour expliquer les raisons pour lesquelles les gens viennent d’Amérique centrale.

« El Paso n’a rien à voir avec les causes profondes de la migration, donc je ne vois pas quel serait le lien entre ce voyage et les efforts de l’administration pour s’attaquer aux causes profondes », a déclaré Hershberg, ajoutant que « la frontière est la l’objet de nombreuses critiques de la part des opposants à l’administration au niveau national, qui tentent de faire valoir qu’il existe une crise incontrôlable.

Hershberg a déclaré que bien que Harris ne puisse pas s’attaquer aux causes profondes à la frontière, elle examinera probablement où les migrants sont traités et détenus.

« La question de savoir si la capacité administrative du DHS et du HHS, qui avait été érodée par l’administration précédente, si ces capacités administratives ont été suffisamment reconstruites pour gérer son flux de personnes, c’est quelque chose que vous pouvez apprendre en allant à la frontière, », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était important que Mayorkas accompagne le vice-président à la frontière.

« Le fait que le vice-président soit en voyage avec le secrétaire du DHS montre à quel point l’administration prend au sérieux cette question de sa capacité à travailler en partenariat avec des organisations non gouvernementales à but non lucratif qui travaillent avec et complètent les efforts du gouvernement fédéral. » dit Hershberg. « C’est un message important. »

Contribuer : Ledyard King

Contactez Rebecca Morin sur Twitter @RebeccaMorin_