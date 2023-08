La visite de James Cleverly en Chine est « la dernière étape du projet Kowtow », Iain Duncan Smith

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Iain Duncan Smith a qualifié la visite de James Cleverly en Chine de « projet Kowtow », affirmant qu’elle « sent l’apaisement ».

L’ancien dirigeant conservateur a déclaré que les réunions du ministre des Affaires étrangères, avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-président Han Zheng, étaient « inutiles ».

Et Sir Iain a prévenu que les ministres semblent plus intéressés à stimuler le commerce qu’à défendre les droits de l’homme et la démocratie.

Il a déclaré : « Ce n’est que la dernière étape du projet Kowtow.

« Le problème avec notre position actuelle, c’est qu’elle sent terriblement l’apaisement. C’est comme si nous voulions plus d’affaires, donc nous ne voulions pas trop contrarier les Chinois.»

Et il a dit Politique que pour que le voyage soit un succès, M. Cleverly devait dire aux Chinois « catégoriquement et publiquement que leur comportement est impardonnable – le génocide, la torture, le travail forcé, la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong ».

En réponse, M. Cleverly a déclaré qu’il avait soulevé des questions relatives aux droits de l’homme lors de « chacune » de ses réunions avec des responsables chinois.

Interrogé sur la question de savoir si le simple fait d’évoquer les obligations en matière de droits de l’homme était suffisant, au milieu des inquiétudes concernant les abus dans la province du Xinjiang, M. Cleverly a déclaré : « Cela continuera à être un sujet de discussion que j’aborde aux côtés d’autres domaines, et je ne vais pas changer d’avis. position à ce sujet.

« Et je pense que le gouvernement chinois comprend que le Royaume-Uni est cohérent dans son approche. Je suis cohérent dans mon approche et je continuerai à soulever ces questions avec le gouvernement chinois. »

Mais il a ajouté que la Grande-Bretagne était « lucide » sur le fait que la Chine ne changerait pas « du jour au lendemain ».

M. Cleverly a déclaré : « Nous n’allons certainement pas le faire lors d’une seule réunion individuelle.

« Mais il est important que nous maintenions un dialogue régulier, des lignes de communication régulières. C’est ce que je fais, parce que nous cherchons à influencer, c’est ça la diplomatie.

« Nous cherchons effectivement à influencer la Chine. »

Lors de sa rencontre avec son homologue britannique, M. Yi a déclaré à M. Cleverly que les relations sino-britanniques peuvent « éliminer toute interférence inutile » si les deux pays « adhèrent au respect mutuel ».

« Je crois que tant que les deux parties adhèrent au respect mutuel, à l’égalité de traitement, voient le développement de chacun de manière objective et renforcent la compréhension et la confiance mutuelles, les relations sino-britanniques seront en mesure d’éliminer toutes les interférences et tous les obstacles inutiles », a déclaré Wang lors de l’entretien. discours d’ouverture de la réunion devant les journalistes.

Cleverly est le premier ministre britannique de haut rang à se rendre en Chine depuis cinq ans, un voyage visant à rétablir les liens entre les deux pays après des années de tensions sur les problèmes de sécurité, d’investissement et de droits de l’homme.

La visite de M. Cleverly est la première d’un ministre britannique des Affaires étrangères depuis 2018 et vise à réinitialiser les relations avec Pékin.

En cas de succès, cela pourrait ouvrir la voie à des pourparlers entre Rishi Sunak et M. Xi, les deux dirigeants étant invités au sommet du G20 en Inde en septembre.

Mais tout comme Sir Iain, la visite de M. Cleverly a été critiquée par les faucons chinois des bancs conservateurs, qui souhaitent une ligne plus dure contre l’État qui a sanctionné plusieurs députés et pairs britanniques pour avoir dénoncé les violations des droits de l’homme.

Alicia Kearns, présidente de la commission des affaires étrangères du Parlement, a déclaré que ce voyage était « une opportunité de mettre fin à deux décennies d’échec de la dissuasion », mais a ajouté qu’il « devait obtenir des résultats ».

Mme Kearns a déclaré qu’elle avait exhorté M. Cleverly à faire pression sur les Chinois sur leurs préoccupations en matière de droits de l’homme avant le voyage.

Et, avant le sommet du G20, elle a déclaré que M. Sunak devrait « absolument » rencontrer le dirigeant chinois Xi Jinping si l’occasion se présente, car c’est « de cette manière que l’on prévient et désamorce les problèmes potentiels ».

Mais, en parlant à LBCMme Kearns a averti que le Parti communiste chinois surveillait la localisation du Premier ministre à l’aide d’appareils électroniques installés dans de nombreuses voitures au Royaume-Uni.