La visite de Gabriel Boric à Washington m’a ramené au Chili de Pinochet

Commentez cette histoire Commentaire

Au bord du Sheridan Circle, dans le nord-ouest de l’État de Washington, se trouve une souche d’arbre surmontée d’un disque de pierre gravé. À peine perceptible pour les automobilistes qui passent sur Massachusetts Avenue, l’endroit a une signification poignante pour la foule qui se rassemble ici chaque mois de septembre pour pleurer deux tragédies. dans l’histoire moderne du Chili.

Il y a cinquante ans ce mois-ci, le 11 septembre 1973, les forces armées chiliennes, soutenues par la CIA, organisaient un coup d’État brutal qui renversait le gouvernement socialiste démocratiquement élu à Santiago. Le président Salvador Allende a été tué et le pouvoir a été pris par le dictateur de droite Augusto Pinochet, qui a dirigé 17 ans de régime militaire – une période au cours de laquelle des milliers de Chiliens ont été torturés, tués ou ont disparu.

Le coup d’État soutenu par les États-Unis au Chili en photos

Trois ans après le coup d’État, le 21 septembre 1976, un attentat à la voiture piégée à Sheridan Circle a tué un ancien diplomate chilien en exil, Orlando Letelier, et son assistant américain, Ronni Moffitt. Le crime a finalement été attribué aux agents de la police secrète de Pinochet.

Je connais le rituel annuel du cercle parce que j’ai travaillé et vécu au Chili en tant que journaliste pendant de longues périodes à l’époque de Pinochet, au cours de laquelle j’ai vécu certaines des expériences les plus horribles et les plus émouvantes de ma carrière. Plus tard, de retour à Washington, j’ai assisté à la cérémonie une ou deux fois, revivant brièvement l’intensité de cette époque, mais les nouvelles m’ont de plus en plus emmené vers d’autres conflits lointains – surtout après 2001, lorsque la date du 11 septembre a acquis une nouvelle notoriété, dans le Aux États-Unis et dans le monde.

Samedi, cependant, je me suis retrouvé à Sheridan Circle, entassé dans une tente avec plusieurs centaines de personnes à l’abri de la pluie battante. Cette fois, l’ambiance semblait plus pleine d’espoir qu’amertume et triste. C’était encore un service commémoratif ; trois des fils d’âge moyen de Letelier étaient présents. Mais ce fut aussi une réunion animée de personnes proches de la cause chilienne – militants, universitaires, exilés, anciens responsables – qui, dans certains cas, ne s’étaient pas vus depuis des années.

Pour beaucoup, c’était aussi la première occasion de rencontrer, d’entendre et d’évaluer l’actuel président du Chili, Gabriel Boric, un ancien leader étudiant, législateur et homme politique de centre-gauche de 37 ans qui a parfois semblé représenter une version millénaire plus pragmatique. d’Allende.

Un sentiment d’indignation persistait, en particulier face au rôle joué par l’administration Nixon dans l’encouragement secret du coup d’État – et dans un pays autrefois réputé pour être la plus ancienne démocratie d’Amérique latine. Dans un discours d’ouverture fulgurant, le représentant Jamie B. Raskin (démocrate du Maryland) a dénoncé la complicité des États-Unis dans le coup d’État. Sa référence à l’adoption d’une nouvelle résolution de la Chambre exprimant de « profonds regrets » pour ces actions d’il y a longtemps a suscité des acclamations.

Mais lorsque Boric est monté sur le podium, il était posé, diplomate et concentré sur le présent. Les Chiliens de toutes les « couleurs » politiques, a-t-il déclaré, doivent travailler ensemble pour solidifier la démocratie. Il a noté que certains croient encore que le coup d’État était justifié, ajoutant en espagnol : « Je demande humblement que nous travaillions ensemble pour rechercher la vérité et la justice » – un effort qui comprend une nouvelle initiative visant à identifier quelque 1 500 Chiliens, parmi les milliers détenus après le coup d’État. qui n’ont jamais été revus.

Les électeurs chiliens rejettent la constitution progressiste

Lorsqu’il a mentionné la Villa Grimaldi, un centre de torture notoire, j’ai immédiatement attiré l’attention. Soudain, j’étais de retour à Santiago dans les années 1980, prenant des notes pendant qu’un ancien dirigeant syndical décrivait sa détention là-bas. Il était enfermé debout dans une armoire métallique depuis des jours, dans une chaleur si infernale qu’il pouvait à peine respirer, tandis que les gardes éclaboussaient la piscine de la villa voisine. «C’était horrible», m’a-t-il dit.

Plusieurs personnes présentes à la cérémonie ont passé des années à tenter de retrouver les détenus portés disparus. Judy Kelly, une militante aux cheveux blancs du Maryland, a brandi une affiche représentant un jeune comptable du gouvernement du sud du Chili qui a été emprisonné dans un camp militaire glacial et n’a jamais réapparu.

Lorsqu’elle a nommé le camp – Dawson Island – je suis revenu sur une autre interview troublante. Il s’agissait de Sergio Bitar, ancien ministre du gouvernement d’Allende, qui y était resté plusieurs mois après le coup d’État. Les conditions, dit-il, étaient épouvantables et le froid presque insupportable. Mais un détenu, un homme d’une soixantaine d’années qui avait travaillé pour le programme d’expropriation de mines privées d’Allende, lavait et portait sa chemise et sa cravate tous les jours en signe de défi. «C’est la seule chose qui nous a gardé le moral», m’a dit Bitar.

D’une certaine manière, je pense que la perte de dignité a été la plus grande tragédie du coup d’État. Le régime, déterminé à « extirper » le communisme du sol chilien, a imposé des politiques économiques néolibérales strictes qui ont laissé des milliers de fonctionnaires, des enseignants aux maires, sans emploi et humiliés. Les pauvres se sont accrochés aux restes. Un menuisier m’a confié avec embarras qu’il avait été contraint de brader un à un ses outils et enfin l’alliance de sa femme.

Cinquante ans après le coup d’État au Chili, nombreux sont ceux qui aspirent toujours à un renforcement de la droite

Mais au milieu des années 1980, un courant de défiance commençait à s’éveiller et l’emprise de la peur s’affaiblissait. Les étudiants et les syndicats ont commencé à manifester dans le centre-ville de Santiago, face aux lances d’incendie et aux gaz lacrymogènes. Je me souviens m’être étouffé et avoir pleuré à cause du gaz alors que des centaines de personnes se pressaient autour de moi, scandant que Pinochet allait tomber.

Dans le même temps, les partis politiques ont commencé à se regrouper, à unir leurs forces et à appeler à un référendum sur le régime militaire. À Washington, l’administration Reagan a envoyé un nouvel ambassadeur à Santiago, Harry G. Barnes Jr., qui a rencontré les opposants modérés de Pinochet et a discrètement exhorté les responsables à restaurer la démocratie.

Le 5 octobre 1988, un plébiscite national a eu lieu avec une seule question posée : Pinochet doit-il rester au pouvoir ? À la tombée de la nuit, le « non » s’est multiplié aux urnes, mais la tension est montée, car on craignait que Pinochet refuse d’y aller. Finalement, à 2 h 40 du matin, un haut responsable du régime a annoncé avec raideur à la télévision que le « non » était imminent.

À ce moment-là, j’étais dans les rues de la capitale parmi des milliers de Chiliens. Alors que la nouvelle se répandait, un joyeux pandémonium a éclaté. Les gens fondaient en larmes, dansaient avec des inconnus, embrassaient les policiers. Plus tard dans la journée, Pinochet au visage sombre est apparu brièvement à la télévision pour dire qu’il « acceptait le verdict » de la majorité.

La nuit d’il y a 35 ans, au milieu de cette foule en liesse, reste l’une des plus mémorables de ma vie.

Depuis lors, le retour d’un régime civil au Chili a été irrégulier et compliqué, mais il a tenu. Le pouvoir présidentiel a été transféré pacifiquement à six reprises, zigzaguant entre des modérés chevronnés, un centre-gauche, un homme d’affaires conservateur, et en mars 2022, retour à un gauchiste au visage enfantin qui a maintenant du mal à trouver un équilibre entre les idéaux idéologiques et la résolution pratique des problèmes. .

Depuis son entrée en fonction, Boric a rendu un hommage symbolique à Allende dans son pays et aux États-Unis. Son premier acte après son inauguration fut de saluer silencieusement la statue du dirigeant assassiné à l’extérieur du palais présidentiel. Vendredi, lors de sa première visite officielle à Washington, il a assisté à une cérémonie à l’Organisation des États américains, où un portrait d’Allende a été accroché à une entrée ornée.

À la fin du rassemblement du Sheridan Circle, Boric s’est agenouillé près de la souche d’arbre et a déposé des œillets en l’honneur de Letelier et Moffitt. Puis il s’est levé et s’est mêlé à la foule, serrant ses vieux amis dans ses bras et posant pour des selfies avec les nouveaux.

De retour au pays, Boric a tenté de gouverner de manière pragmatique en tant que leader de 19,5 millions de Chiliens, avec un mélange de revers et de succès. Il a eu du mal à gérer des manifestations économiques bruyantes similaires à celles qu’il a menées lorsqu’il était étudiant, et à apaiser les revendications d’un mélange de groupes de gauche tout en tendant la main aux conservateurs qui ont peu de raisons de lui faire confiance.

La première dame millénaire du Chili ne veut pas participer à ce travail

« Boric est confronté à une véritable bataille difficile », a déclaré Michael Shifter, ancien directeur du Dialogue interaméricain à but non lucratif, avant l’événement de samedi. « Il représente une nouvelle génération de dirigeants libéraux dont l’Amérique latine a désespérément besoin, mais il est confronté à des circonstances et à des décisions difficiles, notamment en matière d’économie et de criminalité. Je suis préoccupé. »

Pourtant, a déclaré Shifter, Boric est plus un conciliateur qu’un idéologue. Le dirigeant chilien a été élevé dans une démocratie renouvelée et en rapide modernisation, mais il est clairement conscient que son pays ne peut pas risquer d’être déchiré par les divisions politiques extrêmes qui ont conduit à des conséquences aussi tragiques il y a un demi-siècle.