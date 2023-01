La visite de Blinken met en lumière le jeu d’équilibriste des États-Unis sur Israël et les Palestiniens

Commentez cette histoire Commenter

Lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken débarquera en Israël cette semaine, il entrera dans un foyer de violence et de conflits politiques, signes des défis chroniques qui ont maintenu le Moyen-Orient parmi les préoccupations mondiales les plus urgentes de l’Amérique malgré la tentative de l’administration Biden de repenser sa politique étrangère. La visite du diplomate en Israël et en Cisjordanie marquera l’engagement américain le plus médiatisé à ce jour avec le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont la coalition d’extrême droite, selon les critiques, a pris des mesures pour affaiblir le système démocratique d’Israël et envenimer davantage le conflit israélo-palestinien de longue date, générant une condamnation mondiale.

Brian Katulis, vice-président de la politique au Middle East Institute, un groupe de réflexion de Washington, a déclaré que l’administration Biden avait initialement cherché à éviter une implication profonde avec une partie du monde. qui a dominé la politique étrangère américaine pendant les deux décennies qui ont suivi les attentats du 11 septembre, à un coût financier et humain considérable pour les Américains.

“Mais si vous ne faites pas la région, c’est vous”, a déclaré Katulis. “Ils essaient donc maintenant de trouver une voie pour le maintenir sur les rails tout en restant hésitants à investir par rapport à des défis comme la Russie et la Chine.”

Le 27 janvier, un tireur palestinien a tué au moins sept personnes, dont des enfants, lors de la prière du soir dans une synagogue de Jérusalem-Est. (Vidéo : The Washington Post, Photo : ATEF SAFADI/EPA-EFE/Shutterstock/The Washington Post)

Le séjour de deux jours de Blinken coïncide avec une importante flambée de violence israélo-palestinienne, à la suite d’un raid israélien qui a tué dix personnes en Cisjordanie et d’une fusillade dans laquelle sept personnes ont été tuées par un Palestinien dans une synagogue de Jérusalem-Est, déclenchant une cascade de sang versé.

Le moment tendu souligne la voie délicate que l’administration Biden doit suivre alors qu’elle tente de maintenir son alliance la plus prisée au Moyen-Orient tout en repoussant ce qu’elle considère comme des mouvements problématiques des partenaires politiques de Netanyahu et en essayant de sauver une certaine stabilité avec les Palestiniens.

Un retour rapide au calme semble peu probable au milieu de la reprise des combats qui a suivi l’opération militaire de la semaine dernière dans le camp de réfugiés de Jénine, la plus meurtrière incident en Cisjordanie en deux décennies. L’épisode a couronné une série de raids quasi quotidiens, que les autorités israéliennes ont utilisés pour rechercher des militants qui, selon elles, attisent la violence contre les Israéliens.

Le raid a été suivi de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël et de frappes aériennes israéliennes sur des cibles à Gaza, qui est contrôlée par le mouvement islamiste Hamas. En réponse, l’Autorité palestinienne a suspendu la coopération en matière de sécurité avec le gouvernement israélien. Puis, vendredi, un tireur palestinien a tué au moins sept personnes lors des prières du soir dans une synagogue de Jérusalem-Est dans ce que le Hamas a appelé une « réponse rapide » aux morts à Jénine. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a dénoncé “l’attentat terroriste odieux”, qui s’est produit le jour de la commémoration internationale de l’Holocauste.

Alors que l’arrivée de Blinken en Israël fait suite aux visites du directeur de la CIA William J. Burns et du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, son rôle de chef de la diplomatie lui permettra de transmettre un message plus public de soutien continu aux deux parties à un moment où la guerre en Ukraine et la L’accent mis par la Maison Blanche sur la concurrence avec la Chine a fait craindre que Washington n’abandonne complètement le Moyen-Orient.

Pas plus tard que la semaine dernière, les militaires américains et israéliens ont conclu leur plus grand exercice conjoint jamais réalisé. Malgré une empreinte réduite en Irak et en Syrie, le Pentagone conserve un réseau de bases dans toute la région et, contrecarrant les critiques de certains collègues démocrates, le président Biden a maintenu des liens de sécurité profonds avec l’Arabie saoudite.

La tournée de Blinken offre également l’occasion de souligner la position de Biden sur des questions clés : son désir d’une solution à deux États entre Israéliens et Palestiniens, aussi lointaine que cette possibilité apparaisse maintenant ; son opposition aux modifications du statu quo sur des questions telles que le mont du Temple, un lieu saint sensible ; et son appel à des réformes de la gouvernance par les autorités palestiniennes. Blinken doit également rencontrer Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, à Ramallah en Cisjordanie.

En articulant ces positions, l’administration Biden mettra en évidence les domaines dans lesquels elle diffère de l’administration Trump, qui a adopté une position moins critique à l’égard des relations d’Israël avec les Palestiniens.

Il est moins clair avec quelle force Blinken fera pression sur Netanyahu sur les positions politiques de certains éléments de sa coalition, dont certains ont épousé des opinions anti-LGBT ou appelé à l’annexion de la Cisjordanie.

Le plus en vue d’entre eux est Itamar Ben Gvir, l’homme politique d’extrême droite que Netanyahu a nommé ministre de la Sécurité nationale. Ben Gvir – qui a également interdit l’affichage public du drapeau palestinien, estimant que cela équivaut à soutenir le terrorisme – a suscité des critiques mondiales au début du mois lorsqu’il a effectué une rare visite sur un site de Jérusalem vénéré à la fois par les musulmans et les juifs. La visite du mont du Temple a défié les avertissements de son propre gouvernement et a suscité une réprimande des États-Unis.

Un autre test pour Blinken sera son approche des changements proposés au système judiciaire israélien qui, selon les critiques, démoliront les freins et contrepoids critiques. Ces mesures et d’autres ont incité des dizaines de milliers d’Israéliens à descendre dans la rue pour protester et ont suscité des inquiétudes chez les partisans d’Israël aux États-Unis. Ces mesures, qui éroderaient le pouvoir judiciaire, surviennent alors que Netanyahu est confronté à de multiples affaires de corruption et à de profondes questions sur la santé politique d’Israël à la suite d’une série d’élections qui ont abouti au retour de Netanyahu au pouvoir pour un troisième mandat.

Barbara Leaf, secrétaire d’État adjointe aux affaires du Proche-Orient, a refusé de dire lors d’un appel aux journalistes jeudi si Blinken pousserait Netanyahu sur les propositions judiciaires. Biden a fait de la promotion des normes démocratiques à une époque où les autocraties progressent une question phare de sa présidence.

David Makovsky, membre du Washington Institute for Near East Policy, a déclaré qu’il s’attendait à ce que Blinken et ses conseillers fassent part de leurs préoccupations au gouvernement de Netanyahu en privé.

«La clé, cependant, est ce que j’appelle l’ambiance Biden: travaillez-le tranquillement; ne convoquez pas de conférence de presse ; ne tonnez pas depuis un podium du département d’État », a-t-il déclaré. “Il y a peut-être quelques mots là-bas, mais je ne pense pas qu’ils veuillent faire quoi que ce soit qui soit interprété comme une intervention publique” dans un problème national.

Pour certains à Washington, le voyage de Blinken est susceptible de rappeler le discours inhabituel que Netanyahu a prononcé devant la Chambre des représentants des États-Unis en 2015 dans lequel il a publié une dénonciation virulente de l’accord nucléaire de l’administration Obama avec l’Iran. Le discours a causé des dommages durables aux relations du dirigeant israélien avec de nombreux démocrates.

Makovsky a déclaré que certaines critiques publiques de Blinken seraient probablement bien accueillies par Netanyahu, qui pourrait utiliser les préoccupations exprimées par l’allié le plus important d’Israël dans sa tentative de se disputer avec les membres de sa coalition difficile à manier.

Abordant les interactions de l’administration Biden avec Netanyahu, Makovsky a déclaré : “Vous ne devriez pas exclure qu’il y ait un bon flic, un mauvais flic.”