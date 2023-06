La visite de Blinken en Chine intervient alors que Pékin fait face à des défis économiques

Commentez cette histoire Commentaire

Les attentes à Pékin concernant l’arrivée imminente du secrétaire d’État Antony Blinken ont été, au mieux, ternes. Après des mois de gel diplomatique suite à la découverte d’un ballon chinois à haute altitude flottant au-dessus des États-Unis – qui a fait dérailler le voyage initial de Blinken à Pékin en février – les responsables chinois et américains sont confrontés à un fossé béant entre les intérêts et les positions des deux parties.

Il est peu probable qu’un voyage fasse beaucoup pour changer cela.

« En réalité, la partie chinoise ne nourrit aucun espoir que la visite de Blinken aboutira à des résultats significatifs. On pourrait dire que la Chine n’a aucun espoir pour cette réunion », a déclaré Wang Yong, directeur du Centre d’économie politique internationale de l’Université de Pékin.

Blinken, dit-il, « ne sera probablement pas le bienvenu ».

Lors d’un appel téléphonique avec Blinken mercredi, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a déclaré qu’il était « clair où se situe la responsabilité » en ce qui concerne les défis auxquels sont confrontées les relations américano-chinoises.

Derrière l’accueil glacial de la Chine se cache un nouveau sentiment de confiance. Pendant des mois, la Chine a accueilli des dirigeants mondiaux – y compris des partenaires américains comme le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen – et a réussi à arbitrer des conflits comme la rupture saoudienne-iranienne.

Pékin a proposé de faire de même dans la crise ukrainienne, se présentant comme un artisan de la paix et faisant contrepoids aux États-Unis. Le mois dernier, son représentant spécial pour les affaires eurasiennes, Li Hui, s’est rendu en Ukraine et en Russie pour présenter la proposition chinoise de mettre fin au conflit.

Cette semaine, Xi a reçu le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Pékin, où les Chinois ont proposé un plan en trois points pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le Honduras, après avoir rompu ses relations avec Taïwan pour reconnaître la Chine en mars, a ouvert dimanche une ambassade à Pékin.

« La Chine a fait des progrès diplomatiques et, dans ces circonstances, peut penser que ce sont maintenant les bonnes conditions pour traiter avec les États-Unis », a déclaré Zhao Minghao, professeur à l’Institut d’études internationales de l’Université Fudan de Shanghai.

Alors même que Pékin essaie d’établir un ordre mondial séparé qui ne soit pas dominé par les États-Unis, la Chine a toujours besoin – et veut – des investissements et du commerce américains.

La Chine est confrontée à une croissance atone, à un ralentissement de l’immobilier, à des niveaux record de chômage des jeunes et à une diminution des investissements étrangers. La banque centrale chinoise a abaissé cette semaine ses taux d’intérêt directeurs et de nouvelles données économiques ont montré que sa reprise post-pandémique avait perdu de son élan.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les responsables chinois ont courtisé des dirigeants tels que Bill Gates, qui a rencontré Xi vendredi.

Xi a déclaré à Gates lors de leur rencontre que le co-fondateur de Microsoft était le premier « ami américain » qu’il avait rencontré à Pékin cette année, selon les médias d’État chinois. Xi aurait ajouté que l’avenir des relations sino-américaines dépendait du peuple.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, PDG de Starbucks Laxman Narasimhan et le PDG de Tesla et Twitter, Elon Musk, se sont tous rendus à Pékin le mois dernier pour consolider leurs intérêts commerciaux.

Musk et Dimon ne sont pas les seuls à rester fidèles à la Chine, malgré les tensions

« La Chine espère que les relations entre la Chine et les États-Unis pourront être améliorées en partie pour aider sa reprise économique et d’autres défis économiques », a déclaré Zhao de l’Université de Fudan.

Mais séparer la politique et les affaires est difficile. La semaine dernière, Sequoia Capital, l’un des premiers investisseurs de la société mère de TikTok, ByteDance, a déclaré qu’il diviserait ses opérations en Chine et aux États-Unis en sociétés distinctes. La plate-forme vidéo omniprésente est confrontée à diverses restrictions et interdictions aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.

Dans le même temps, les responsables chinois envoient des messages mitigés. Les raids sur les entreprises de diligence raisonnable opérant en Chine telles que Mintz Group et Bain & Company ont rendu d’autres entreprises étrangères nerveuses. Une récente refonte de la loi sur l’espionnage du pays a fait craindre aux dirigeants étrangers que des opérations commerciales normales puissent être considérées comme illégales.

De son côté, l’administration Biden n’a pas facilité l’environnement. Lundi, il a mis sur liste noire plus de 30 entreprises chinoises pour avoir vendu de la technologie américaine à l’armée chinoise et devrait fixer de nouvelles limites aux investissements américains en Chine. Washington a déjà interdit la vente de semi-conducteurs américains avancés à la Chine.

« L’assouplissement des relations avec les États-Unis contribuera à l’objectif du gouvernement d’un » commerce extérieur stable, d’investissements étrangers stables « », a déclaré Zhao, citant une campagne gouvernementale qui a gagné en urgence alors que les responsables chinois insistent sur le fait que le pays est à nouveau ouvert aux affaires.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les responsables chinois, tout en faisant preuve de froideur envers les responsables politiques et de la défense, ont rencontré des responsables américains du commerce et du commerce. Le ministre chinois du Commerce Wang Wentao a rencontré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et la représentante au Commerce Katherine Tai aux États-Unis le mois dernier.

Selon les mots de la Chine, c’est ouvert aux affaires. Dans les actions, pas tellement

« Pékin a accepté la visite parce que cela semble être la seule chose qui bloque beaucoup d’autres choses, telles que les dialogues au niveau du travail et les visites d’autres membres du cabinet », a déclaré Yun Sun, directeur du programme Chine à l’agence basée à Washington. Centre Stimson.

« Il est également important que la Chine ne semble pas être celle qui rejette le dialogue, en particulier lorsque les États-Unis le poussent », a-t-elle déclaré.

Pour la Chine, le voyage ouvre la voie à d’autres visites de responsables américains comme l’envoyé spécial pour le climat John F. Kerry ou la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen, dont les remarques selon lesquelles le découplage de la Chine serait une erreur ont gagné ses fans en Chine.

« Je pense que nous gagnons et que la Chine gagne d’un commerce et d’investissements aussi ouverts que possible et il serait désastreux pour nous d’essayer de nous dissocier de la Chine », a déclaré Yellen lors d’une audition de la commission des services financiers de la Chambre mardi.

Les responsables chinois envisagent également une éventuelle apparition de Xi à la réunion de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à San Francisco en novembre, où il pourrait rencontrer Biden. Leur dernière réunion en novembre en marge du sommet du G20 à Bali a permis d’apaiser les tensions.

« S’il y a un espoir de résultats concrets de cette visite, cela peut être un signal que le dirigeant chinois se rendra aux États-Unis pour assister à l’APEC », a déclaré Wang, professeur à l’Université de Pékin. Pour que cela se produise, la visite de Blinken devrait créer « des conditions plus positives », a-t-il déclaré.

Les responsables chinois n’ont donné aucun détail sur la visite de Blinken. Selon le département d’Etat, Blinken rencontrera de hauts responsables chinois dimanche et lundi, dont le ministre des Affaires étrangères Qin. Après avoir rencontré Gates vendredi, ce serait un camouflet notable si Xi ne voyait pas Blinken.

« Compte tenu des niveaux actuels de méfiance et de tension dans la relation, un bon résultat serait une meilleure compréhension des préoccupations et des lignes rouges de chaque partie ainsi que des progrès modestes dans les domaines d’intérêt qui se chevauchent », a déclaré Jessica Chen Weiss, professeur à l’Université Cornell. se concentrant sur les relations américano-chinoises.

Cuba accueille une station d’espionnage chinoise, selon la Maison Blanche

La Chine a également des domaines où elle pourrait faire des compromis et collaborer, selon Wang de l’Université de Pékin. Il s’agit notamment du changement climatique, de la santé publique et des efforts de lutte contre les stupéfiants.

Pourtant, un point critique pour Pékin est le soutien continu des États-Unis à Taïwan, dont la Chine craint qu’il augmente et sape l’adhésion des États-Unis à la politique « Une seule Chine ». Cette politique reconnaît la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de Chine, mais n’accepte pas les revendications de Pékin sur Taiwan.

« La Chine ne se fait aucune illusion sur le fait que les États-Unis changent de position à l’égard de Taiwan », a déclaré Lau Siu-kai, professeur émérite de sociologie à l’Université chinoise de Hong Kong.

« Sans aucune possibilité de combler le fossé entre les deux parties sur ces questions, tout rapprochement est impossible. »