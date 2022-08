La visite de Blinken en Asie du Sud-Est souligne l’importance d’un champ de bataille potentiel avec la Chine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’Asie du Sud-Est présente une opportunité mûre pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux de diversifier leur chaîne d’approvisionnement loin de la Chine, ce qui en fait le prochain champ de bataille économique majeur entre les nations rivales.

“La Chine est un fait géographique dans la région – c’est un fait économique”, a déclaré Ashok Mirpuri, ambassadeur de Singapour aux États-Unis, lors du Forum sur la sécurité d’Aspen en juillet. “Elle est là depuis des générations : elle s’est élevée, elle est redescendue, elle est remontée, mais la région a dû apprendre à vivre avec la Chine.”

“Les États-Unis ont été à bien des égards une force stabilisatrice dans la région, et nous ne considérons pas les États-Unis comme un étranger”, a-t-il poursuivi. “Nous les considérons également comme une puissance résidente dans la région. Donc, les deux, traitant avec une région de l’Asie du Sud-Est [with] 600 millions de personnes, c’est vraiment là que la concurrence se déroule jour après jour, semaine après semaine, mois après mois.”

Le secrétaire d’État Antony Blinken a commencé sa visite mardi lorsqu’il a rencontré des dirigeants du Cambodge, qui dirige actuellement le bloc commercial de 10 pays connu sous le nom d’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

L’ASEAN s’est retrouvée sous les projecteurs non seulement en raison de sa proximité avec la Chine, mais aussi pour les opportunités commerciales prometteuses présentes dans la région. Blinken doit également assister à une réunion ministérielle avec les ministres des affaires étrangères de l’ASEAN, mercredi.

Mirpuri a souligné le rôle de l’Asie du Sud-Est au “cœur de cette dynamique concurrentielle entre la Chine et les États-Unis”, qui a transformé la région en un champ de bataille économique naissant entre les deux puissances mondiales. La politique « zéro-COVID » de la Chine a provoqué une perturbation mondiale de la chaîne d’approvisionnement, et la menace d’une invasion de Taïwan a poussé de nombreux partenaires commerciaux à envisager des options de secours.

Ford a ouvert une usine au Cambodge en avril après avoir investi 21 millions de dollars pour construire des installations dans la province de Pursat, ce qui, selon le ministre délégué auprès du Premier ministre Keo Rattanak, faisait partie des efforts pour attirer de nouvelles entreprises et partenaires dans la région. Apple, quant à lui, a ouvert une nouvelle usine d’iPad au Vietnam en 2021 – un processus lancé en 2019 dans le cadre de l’évitement des tarifs américains sur les produits chinois, a rapporté le New York Times.

Kao Kim Hourn, ministre délégué auprès du Premier ministre du Cambodge, a déclaré à Fox News Digital que l’ASEAN permet à ses membres de fonctionner comme “un seul grand marché” pour bénéficier des avantages compétitifs de chaque pays.

“Je pense que cela dépend des entreprises internationales qui investissent dans ces pays et où elles veulent investir”, a déclaré Kao, citant l’exemple d’une entreprise japonaise qui, selon lui, était restée hésitante à l’idée d’ouvrir une usine au Cambodge, mais qui a maintenant commencé à en construire plusieurs. usines du pays.

“Bien sûr, nous accueillons tous les investissements, accueillons la délocalisation des usines et des entreprises en production en Asie du Sud-Est”, a-t-il déclaré. “C’est bon pour nous. C’est bon pour la région.”

Les membres de l’ASEAN ont tenté d’entraîner les États-Unis et la Chine dans une relation plus “coopérative et coordonnée” dans la région pour aider à maximiser les investissements et la croissance. Mirpuri a souligné d’autres “grandes puissances” dans la région, telles que l’Inde et le Japon, qui pourraient aider les membres de l’ASEAN alors qu’il s’inquiétait de “l’incertitude” dans les relations américano-chinoises.

“Nous avons des relations commerciales avec les États-Unis et la Chine, [and] nous avons des relations de sécurité dans toute la région, donc nous opérons en quelque sorte dans cet espace », a-t-il déclaré.

L’ASEAN a gardé un œil sur les impacts de la guerre entre l’Ukraine et la Russie : la guerre a exacerbé les problèmes d’inflation et menacé la sécurité alimentaire.

Cependant, cela a également présenté des opportunités commerciales pour la région, a expliqué Kao. Il a déclaré que les pays de l’ASEAN ont produit des millions de tonnes de riz – 6 millions pour le seul Cambodge – qui ont aidé les membres à maintenir un niveau de sécurité alimentaire plus élevé tout en l’exportant vers d’autres pays.

Les États maritimes du groupe, tels que Singapour et les Philippines, ont lutté un peu plus pour le fait qu’ils doivent importer des cultures de base, mais Kao insiste sur le fait que l’alliance sera en mesure de « régler le problème ».

Kevin Maher, conseiller principal chez NMV Consulting et ancien directeur du bureau japonais du département d’État, a déclaré à Fox News Digital que la proximité de la Chine rend l’Asie du Sud-Est “vulnérable” aux revendications et avancées chinoises grâce à son initiative “la ceinture et la route”.

Maher a fait valoir que si les États-Unis pouvaient accroître leurs investissements dans la région, ces pays n’auraient plus besoin de contracter des prêts chinois pour aider à construire des infrastructures, coupant à leur tour une partie de l’influence de la Chine dans la région tout en diversifiant la chaîne d’approvisionnement américaine dans un double coup pour Les ambitions économiques de Pékin.

“L’avenir va être cette lutte continue, non seulement du côté militaire, mais du côté des investissements dans les infrastructures, de l’aide publique au développement et économiquement, pour essayer d’équilibrer ces efforts très robustes des Chinois pour entrer et dominer beaucoup des pays d’Asie du Sud-Est », a déclaré Maher.