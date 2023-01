La visite de Blinken atteint une nouvelle urgence alors que les tensions israéliennes et palestiniennes bouillonnent

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans la newsletter d’aujourd’hui Pendant ce temps au Moyen-Orient, le regard de CNN trois fois par semaine sur les plus grandes histoires de la région. Inscrivez-vous ici.



Jérusalem

CNN

—



Le voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Israël et en Cisjordanie est peut-être prévu depuis des semaines, mais il ne pouvait pas arriver à un moment plus urgent.

Les Palestiniens et les Israéliens ont subi de terribles effusions de sang ces derniers jours, et les craintes grandissent que la situation ne devienne incontrôlable. Jeudi a été le jour le plus meurtrier pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée en près de deux ans, suivi d’une fusillade près d’une synagogue de Jérusalem vendredi soir, qu’Israël a considérée comme l’une de ses pires attaques terroristes de ces dernières années.

Même avant la dernière flambée, le voyage devait être épineux, en tant que première visite de Blinken en Israël depuis l’installation du gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu – largement considéré comme le plus d’extrême droite et le plus religieux de l’histoire israélienne.

L’espoir repose désormais sur l’arrivée du haut diplomate américain lundi pour aider à refroidir la hausse des températures sur le terrain.

En plus d’essayer de calmer la situation par le dialogue, l’une des principales priorités de Blinken sera probablement d’essayer de rétablir une coordination sécuritaire cruciale entre Israël et l’Autorité palestinienne (AP).

L’AP a annoncé qu’elle rompait la coordination jeudi, à la suite d’un raid militaire israélien meurtrier en Cisjordanie qui a tué 10 personnes, dont des militants et au moins une femme civile, selon des responsables israéliens et palestiniens. Les États-Unis ont immédiatement déclaré que mettre fin à la coopération en matière de sécurité n’était pas “la bonne mesure à prendre en ce moment”.

La coordination est considérée par de nombreux responsables israéliens et américains comme un élément essentiel du maintien d’un certain niveau de calme, car elle implique le partage de renseignements sur les activités militantes, ainsi que des liens entre les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes. Sans cette coordination, Israël pourrait ne pas être en mesure de dire aux forces de sécurité palestiniennes où et quand elles opéreront en Cisjordanie, ce qui pourrait conduire à des erreurs dangereuses ou à des affrontements entre les deux.

Mais l’Autorité Palestinienne subit des pressions depuis des mois pour couper la coordination, souvent considérée par les Palestiniens comme les forçant à suivre les ordres d’Israël sur les territoires occupés. Il a pris de telles mesures dans le passé, en 2020 rompant la coordination pendant six mois lorsqu’Israël a annoncé des plans finalement non réalisés d’annexer des parties de la Cisjordanie, et en 2017 brièvement après que la police israélienne a placé des détecteurs de métaux aux entrées du Haram Al-Sharif ou Noble Sanctuaire, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple, à Jérusalem.

“Cette coordination sécuritaire est à la fois humiliante et inefficace”, a déclaré Nour Odeh, une ancienne porte-parole de l’AP, à CNN. “L’AP est en train de perdre, pas seulement de perdre le contrôle, mais de perdre la face. Il n’a pas d’argent pour payer les salaires. Il n’a aucun contrôle, aucune capacité à protéger ses citoyens, et pourtant on attend du monde qu’il protège l’occupant et se coordonne avec lui.

Le colonel israélien à la retraite Michael Milshtein, ancien chef du Département des affaires palestiniennes du renseignement de défense israélien, a déclaré qu’il espérait que Blinken « tirerait parti ou ferait pression sur l’AP pour renouveler la coordination de la sécurité », ajoutant que ce serait encore mieux si les « Égyptiens et les les Jordaniens ont fait pression sur (le président de l’AP Mahmoud) Abbas.

Milshtein a déclaré que la reprise de la coordination de la sécurité non seulement « réduirait la tension générale », mais enverrait un signal aux groupes militants palestiniens qui rivalisent avec l’AP.

« Cela va également signaler à d’autres organisations, des acteurs comme (des groupes militants) le Hamas et le Jihad islamique, qu’il n’y a pas de vide dans lequel ils peuvent entrer et l’utiliser pour promouvoir leurs attaques terroristes. Et que les anciennes règles du jeu soient préservées », a-t-il déclaré.

Mais Odeh a déclaré que repousser les Palestiniens vers la coordination « ne sera pas facile à vendre, car cela signifiera une perte… aux yeux des Palestiniens ».

La première étape de Blinken est en Israël, où il rencontrera Netanyahu et d’autres hauts responsables israéliens.

C’est au cours de ces réunions, ont déclaré Milshtein et Odeh, que Blinken devrait faire pression sur Netanyahu pour qu’il résiste aux ailes les plus extrémistes de son cabinet, dont certaines ont appelé au démantèlement de l’AP, tandis que d’autres ont appelé à la peine de mort pour ceux qu’Israël accuse de terrorisme.

Le gouvernement israélien, en réponse à deux fusillades à Jérusalem qui ont tué sept civils et en a blessé cinq, a mis en place une série de mesures, notamment des plans de démolition des maisons des assaillants et la rédaction d’une législation visant à révoquer les cartes d’identité israéliennes et la résidence des familles de ceux qu’Israël a accusé de terrorisme, des pratiques qui, selon les critiques, sont des formes de punition collective proscrites par le droit international.

« Je sais à quel point le gouvernement actuel est complexe, il n’est pas facile de promouvoir une stratégie ou même de promouvoir des négociations avec les Palestiniens. Mais en fin de compte, (Netanyahu) devrait comprendre que nous nous tenons entre des alternatives mauvaises et pires », a déclaré Milshtein.

Blinken devrait également exiger qu’Israël modifie sa politique envers l’AP, a déclaré Milshtein, en particulier les mesures qui ont un impact négatif sur la santé économique des territoires.

“Je pense qu’en ce moment l’AP est dans un statut très fragile et très faible, chaque punition ou punition économique, sapera et endommagera davantage la stabilité de l’AP”, a déclaré Milshtein. “Bien que l’AP cause beaucoup de problèmes à Israël… nous tirons beaucoup plus de profits de l’existence de l’AP que de sa disparition.”

Odeh a déclaré que Blinken devait montrer à Netanyahu que les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie, qui ont augmenté au cours de l’année écoulée en réponse à une série d’attaques visant des Israéliens, ne font qu’empirer les choses. L’année dernière a été l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens en Cisjordanie occupée, et pour les Israéliens, en près de deux décennies.

« Ils peuvent dire à ce gouvernement que ce modus operandi ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas continuer à pousser les Palestiniens comme ça. Vous ne pouvez pas faire tuer plus de 30 Palestiniens en moins d’un mois [as has happened in January]. Vous ne pouvez pas démolir des maisons – cela expulsera des familles – et [impose] mesures de punition collective », a déclaré Odeh.

« Dans peu de temps, les Palestiniens diront : ‘Vous savez quoi, nous devons aussi nous organiser et nous défendre… personne n’est là pour nous aider. Nous allons donc le faire nous-mêmes. Lorsque vous y arrivez, personne ne peut mettre un couvercle là-dessus », a déclaré Odeh.

Les espoirs ne sont pas grands que la visite de Blinken atténue les braises qui couvent en Israël et dans les territoires palestiniens, surtout à l’approche des vacances du Ramadan et de la Pâque, traditionnellement une période qui a conduit à des affrontements à Jérusalem.

“En ce moment, la température, l’atmosphère au sol est très élevée. Vous n’avez donc besoin que d’une seule étincelle pour vraiment provoquer une large explosion », a déclaré Milshtein.

Nic Robertson et Vasco Cotovio ont contribué à ce rapport.

L’Iran convoque un diplomate ukrainien pour ses commentaires sur l’attaque d’un drone

L’Iran a convoqué lundi le chargé d’affaires ukrainien à Téhéran pour les commentaires de son pays sur une frappe de drone sur une usine militaire dans la province centrale iranienne d’Ispahan, selon Press TV, soutenue par l’État. Un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a lié l’incident directement à la guerre en Ukraine. “Nuit explosive en Iran», a tweeté Mykhailo Podolyak dimanche. “Je t’ai prévenu.”

Fond: Le ministère iranien de la Défense a déclaré que l’attaque de samedi avait eu lieu à l’aide de “petits drones contre un complexe industriel du ministère de la Défense”, ajoutant qu’il n’y avait pas eu de victimes et que seuls “des dommages mineurs avaient été subis sur le toit du complexe”. La Russie a condamné lundi la grève et mis en garde contre des actions “provocatrices” qui pourraient déclencher une escalade dans une situation déjà tendue. Les prix du pétrole ont grimpé lundi.

Pourquoi est-ce important: L’Ukraine accuse l’Iran de fournir à la Russie des centaines de drones qui sont utilisés pour attaquer des cibles civiles dans ses villes. L’Iran a reconnu avoir envoyé des drones en Russie, mais affirme qu’ils ont été envoyés avant l’invasion de l’Ukraine par Moscou l’année dernière. Moscou nie que ses forces utilisent des drones iraniens en Ukraine, bien que beaucoup y aient été abattus et récupérés. Les médias américains ont rapporté que les responsables américains pensaient que les attaques avaient été menées par Israël. CNN n’a pas confirmé ces informations de manière indépendante.

Le Qatar remplace la Russie dans un consortium tripartite explorant les blocs énergétiques offshore du Liban

Les sociétés pétrolières TotalEnergies et Eni ont déclaré lundi qu’elles avaient transféré une participation de 30% à QatarEnergy dans deux blocs d’exploration au large des côtes libanaises, a rapporté Reuters, citant le président-directeur général de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. L’accord de consortium tripartite vise à fournir à TotalEnergies et Eni une participation de 35% chacun, QatarEnergy détenant les 30% restants, qui appartenaient jusqu’en septembre dernier à la Russie.

Fond: Le Liban a d’abord signé un consortium avec TotalEnergies, Eni et le russe Novatek pour commencer l’exploration en 2017. Mais en septembre, la Russie s’est retirée de l’accord, laissant sa part au gouvernement libanais. Un mois plus tard, le Liban – qui pendant des années s’est disputé avec son voisin Israël au sujet d’une frontière maritime longtemps disputée – a finalement signé un accord négocié par les États-Unis avec Israël pour délimiter la zone de la mer Méditerranée qui serait riche en pétrole et en gaz.

Pourquoi est-ce important: Le Liban espère que les découvertes dans les blocs potentiellement riches en énergie aideront son économie brisée et inciteront les futurs investisseurs à participer.

Un haut responsable du Trésor américain discutera de l’évasion des sanctions russes lors d’un voyage à Oman, aux Émirats arabes unis et en Turquie

Le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson, se rend cette semaine à Oman, aux Émirats arabes unis et en Turquie, où il prévoit de discuter des tentatives de la Russie d’échapper aux sanctions internationales au milieu de la guerre en Ukraine, selon un communiqué du Trésor américain samedi. .

Fond: Les États-Unis sont préoccupés par les tentatives de la Russie d’échapper aux sanctions imposées par les États-Unis et ses partenaires internationaux depuis le début de la guerre d’Ukraine en février 2022. Les deux principales plaques tournantes accueillant des hommes d’affaires russes sont la Turquie et les Émirats arabes unis. L’année dernière, l’organisme international de surveillance de la criminalité financière, le Groupe d’action financière (GAFI), a placé les Émirats arabes unis sur une liste de surveillance “grise” du blanchiment d’argent dans le but de soumettre ses finances à une surveillance accrue.

Pourquoi est-ce important: Le voyage de Nelson intervient au milieu de liens tendus entre la Turquie et l’OTAN en raison des liens étroits du président turc Recep Tayyip Erdogan avec Moscou. Cela survient également alors que les Émirats arabes unis et d’autres États arabes du Golfe étendent leurs partenariats internationaux au-delà des États-Unis.

Arabie Saoudite : #je_hate_le_niqab

Un hashtag décriant le voile facial islamique, ou niqab, était à la mode en Arabie saoudite lundi, entraînant un flot de tweets en défense de la couverture.

Alors que “Je déteste le niqab” était à la mode, peu de messages ont été vus soutenant le hashtag, la plupart défendant plutôt le voile. Beaucoup, en particulier des hommes, ont appelé les femmes à respecter les coutumes islamiques. D’autres y ont vu une attaque contre leur foi et ont appelé les femmes à se tenir à l’écart des idées féministes.

“Certaines (femmes) disent que le monde change et que dans cinq ans nous ne verrons plus le niqab ou le hijab (couvre-chef)… que les gens devraient être jugés par le Créateur, pas les autres”, a déclaré un homme dans un vidéo publié sur Twitter. “C’est mieux pour toi (femme) de te taire et de ne pas parler de religion d’un point de vue ignorant.”

La plupart des musulmans ne considèrent pas le voile facial comme obligatoire en vertu de la loi islamique, et la couverture n’est portée que par des musulmans profondément conservateurs.

L’Arabie saoudite a subi un immense changement social, impulsé par le gouvernement, qui l’a vu assouplir les restrictions sur la tenue vestimentaire des femmes, le mélange des genres et les divertissements en direct, qui étaient tous auparavant considérés comme tabous. La police religieuse, qui parcourait autrefois les rues pour faire respecter les règles, a vu ses pouvoirs coercitifs considérablement réduits ces dernières années.

On ne sait pas comment le hashtag a été lancé, mais l’activité des bots pour promouvoir certains sujets n’est pas rare dans le royaume. Twitter a par le passé fermé des milliers de comptes en Arabie saoudite pour activité de bot.

Le voile facial, également connu sous le nom de burqa dans certains pays musulmans, a été interdit dans plusieurs pays européens.