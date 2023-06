La visite de Bill Gates en Chine signale que Pékin est ouvert à un dégel des relations avec les États-Unis | Actualité économique

Bill Gates s’est rendu à Pékin vendredi et a eu droit à une rare rencontre avec le président Xi Jinping.

Le philanthrope et co-fondateur de Microsoft n’est que le dernier d’une série de chefs d’entreprise américains à visiter Chine alors que le parti communiste au pouvoir tente de dire au monde qu’il est ouvert aux affaires.

Monsieur Gates a tweeté avant la réunion qu’il était « excité » de rencontrer des « partenaires » avec qui il pourrait travailler sur les défis mondiaux de la santé et du développement, et bien que ce soit clairement le sujet principal de la réunion, le fait que Gates ait obtenu une audience, le qu’est-ce que celui du dirigeant chinois 70e anniversaire pas moins, envoie aussi d’autres messages.

Le premier vise probablement à raviver la confiance des investisseurs étrangers qui ont été énervés ces dernières années.

Non seulement la Chine a essentiellement fermé ses portes pendant près de trois ans au cours de la COVID 19 pandémie, mais intensification des hostilités politiques entre Pékin et Amérique en particulier, ont débordé dans le domaine des affaires.

Les entreprises ont été ébranlées par des mesures de répression contre les monopoles et la sécurité des données, ainsi que par de récentes descentes dans des cabinets de conseil.

Un retour des investissements étrangers à plus grande échelle est nécessaire ici alors que l’économie a du mal à se remettre des fermetures strictes de zéro COVID et que le pays est confronté à un chômage des jeunes de plus de 20 %.

Images de M. Gates, de Tesla Elon Musk et celle d’Apple Tim Cook qui ont également visité récemment envoient les bons signaux.

Le moment de la visite est également très intéressant, deux jours seulement avant l’arrivée prévue du secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Il n’a pas encore été confirmé si M. Blinken et M. Xi se rencontreront, mais cela semble maintenant plus probable étant donné que le temps a été fait pour M. Gates.

Image:

Une visite du chef d’Apple, Tim Cook, à Pékin a envoyé les bons signaux. Photo : AP





Les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas depuis des décennies.

La visite de M. Blinken avait initialement été prévue en février avant d’être considérablement reporté à la dernière minute par le soi-disant ballon espion incident.

Mais malgré l’énorme éventail de questions qui les divisent, de Taïwan et la sécurité régionale au commerce, aux sanctions et à la surveillance, il semble qu’il y ait une reconnaissance mutuelle qu’ils doivent au moins rétablir les communications.

Image:

Le secrétaire d’État américain Anthony Blinken doit se rendre en Chine





La présence d’une série d’Américains de haut niveau en quelques jours est peut-être un signal que la Chine est sérieuse pour empêcher les relations de se détériorer davantage.

En effet, M. Xi en a profité pour dire : « Nous avons toujours de l’espoir pour le peuple américain.

« En espérant que les peuples des deux pays puissent entretenir des relations amicales. »

M. Gates a toujours été une figure populaire en Chine.

Microsoft était un système largement utilisé, alors que l’apogée de son succès a coïncidé avec une époque où les relations américano-chinoises étaient bien meilleures qu’actuellement.

Et s’il est peu probable que sa visite modifie de manière significative les cadrans politiques, c’est au moins un signe que la Chine veut être considérée comme ouverte à la discussion.