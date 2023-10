basculer la légende Miriam Alster/Photo de la piscine via AP

Normalement, lorsqu’un président américain se rend en Israël, il faut des semaines ou des mois de planification et de préparatifs. Mais le voyage du président Biden cette semaine, à la suite des attaques effrontées du Hamas contre Israël le 7 octobre, a eu lieu à un moment qui était tout sauf normal.

Cette visite aux enjeux élevés a servi simultanément à illustrer les limites et la capacité de l’influence américaine dans la région, ainsi que l’importance des relations de longue date entre l’Amérique et Israël.

Cela lie également inévitablement l’administration à tout ce qui va suivre, disent les analystes – y compris des frappes aériennes israéliennes plus meurtrières dans la bande de Gaza densément peuplée, ciblant le Hamas, et la possibilité d’une campagne terrestre sanglante, où les pertes civiles pourraient rapidement augmenter, attisant encore davantage la colère parmi les Israéliens. voisins arabes. Jusqu’à présent, plus de 3 400 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Si la visite de 31 heures de Biden a été largement symbolique, il a également réussi à réaliser des réalisations concrètes. Il s’agissait notamment d’annoncer 100 millions de dollars d’aide aux Palestiniens, et convaincre Israël d’accepter d’autoriser l’aide humanitaire à affluer vers Gaza et persuader le président égyptien Abdel-Fattah El-Sissi d’ouvrir un passage terrestre vital vers le sud de Gaza.

Biden prononcera jeudi un discours télévisé aux heures de grande écoute à 20 heures, heure de l’Est, depuis le Bureau Ovale, où il devrait souligner la gravité de la situation au Moyen-Orient et lancer un appel direct au public pour une aide continue à Israël et à l’Ukraine. .

Biden a fait un voyage inhabituel en temps de guerre

En Israël, Biden a cherché à exprimer clairement le soutien des États-Unis – mais aussi à avertir le Premier ministre Benjamin Netanyahu qu’une réponse proportionnelle aux attaques du Hamas signifie protéger la vie de Palestiniens innocents.

La visite a failli ne pas avoir lieu. Biden a déclaré que son équipe se demandait si cela devait même avoir lieu. Le secrétaire d’État Antony Blinken a jeté les bases lors d’une visite éclair au Moyen-Orient la semaine dernière. comprenait sept heures de discussions avec Netanyahu et son cabinet de guerre.

Le président a rencontré les familles des victimes des attaques du Hamas du 7 octobre ainsi que les premiers intervenants.

« C’est… presque l’équivalent de voyages dans les zones sinistrées des États-Unis », explique Thomas Schwartz, historien à l’université Vanderbilt. C’était symbolique, dit-il, et visait à montrer « à quel point Israël et les préoccupations à son sujet » sont étroitement ancrés dans le système politique américain.

La visite de Biden visait à rassurer Israël – et à avertir l’Iran et le Hezbollah

Le voyage a servi à rassurer Israël sur le fait que Biden « donne la priorité à la nécessité pour les États-Unis de s’engager réellement dans cette question, plutôt que de s’en retirer », a déclaré Brian Katulis, vice-président des politiques au Middle East Institute.

Ce message d’engagement ne s’adressait pas seulement à Israël, mais également au reste du Moyen-Orient – ​​en particulier à l’Iran et à la milice du Hezbollah basée au Liban qu’il soutient, dit Katulis.

La visite de Biden a renforcé ses avertissements antérieurs, en plus des signaux de puissance forte envoyés par le déploiement américain de groupes opérationnels de porte-avions en Méditerranée orientale.

« La principale menace à l’heure actuelle est la perspective d’une participation de l’Iran et de son mandataire au Liban », déclare Itamar Rabinovich, ancien ambassadeur israélien aux États-Unis.

Il affirme que Biden et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin « ont été très clairs en mettant en garde l’Iran et le Hezbollah, et cela a constitué une contribution majeure de l’administration Biden à la consolidation du statu quo ».

Les dirigeants arabes ont annulé leur rencontre avec Biden

Mais une réunion prévue entre Biden et les dirigeants régionaux a échoué après qu’une explosion catastrophique dans un hôpital de Gaza a tué des centaines de Palestiniens quelques heures seulement avant l’atterrissage du président en Israël.

Biden avait prévu de s’arrêter à Amman, en Jordanie, où il devait s’entretenir avec le roi Abdallah II de Jordanie, El-Sissi d’Égypte et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Les dirigeants arabes ont annulé la réunion suite à l’explosion de l’hôpital.

« Je ne pense pas que la porte soit fermée entre l’administration Biden et les principaux pays arabes simplement à cause de l’annulation de la réunion d’Amman », déclare Katulis.

Biden a exhorté Israël à éviter de répéter les « erreurs » américaines du passé

Biden a déclaré qu’il souhaitait également aider Israël à éviter certaines des erreurs commises par les États-Unis dans leur « guerre contre le terrorisme » à la suite des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés par Al-Qaïda.

« Justice doit être rendue », a déclaré le président en Israël. « Mais je vous mets en garde : même si vous ressentez cette rage, ne vous laissez pas consumer par elle. Après le 11 septembre, nous étions enragés aux États-Unis. Tandis que nous recherchions et obtenions justice, nous avons également commis des erreurs. »

Katulis affirme que « les responsables américains sont véritablement préoccupés » par les pertes civiles et « par la manière dont cela peut avoir un impact négatif sur la mission elle-même et sur la réalisation des objectifs souhaités déclarés par Israël ».

Les États-Unis, dit-il, veulent « aider les Israéliens à tirer les leçons » que les États-Unis ont apprises en Afghanistan et en Irak.

« Netanyahu et son gouvernement ont-ils été réceptifs ? Cela reste incertain pour le moment, et le temps nous le dira à mesure que la guerre à Gaza se déroulera », dit Katulis.

Le sort des otages américains capturés par le Hamas reste incertain

Enfin, parmi les quelque 200 otages pris par le Hamas lors de ses attaques du 7 octobre contre Israël, pas moins de 13 seraient des citoyens américains. Une Maison Blanche lire à haute voix Les discussions entre Biden et Netanyahu ont déclaré que les deux « ont discuté des efforts en cours pour obtenir la libération des otages pris par le Hamas – y compris des Américains ».

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale a dit les Etats-Unis « cherchent activement à savoir exactement où » se trouvent les otages américains et font tout leur possible pour obtenir leur libération. Le Hamas a également laissé entendre qu’il pourrait être disposé à libérer des non-Israéliens.

« Je pense qu’il y a un certain espoir dans le fait que le président Biden lui-même a donné la priorité à cette question et a parlé directement à certaines familles des otages », a déclaré Katulis. Mais il considère le sort de ces captifs américains comme « une grande question ouverte ».