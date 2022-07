La visite de Biden à Jérusalem est un recalibrage de la relation américano-israélienne

JERUSALEM – Après que le président Joe Biden est descendu de l’avion à l’aéroport Ben Gourion d’Israël, le Premier ministre israélien Yair Lapid l’a accueilli avec un souvenir d’il y a huit ans.

“Tu m’as dit [then] que si tu avais mes cheveux, tu serais président des États-Unis », se souvient Lapid. “Je vous ai dit que si j’avais votre taille, je serais Premier ministre d’Israël.”

Lors de la cérémonie d’accueil sur le tarmac, Lapid a décrit Biden comme “un grand sioniste et l’un des meilleurs amis qu’Israël ait jamais connus”. Lors d’une conférence de presse jeudi, les deux hommes ont échangé des mots gentils et ont même fait une blague ou deux.

Cet accueil chaleureux pour un président démocrate à Jérusalem est plus qu’un peu inhabituel, du moins en ce qui concerne l’histoire récente. Pendant le long mandat de Benjamin Netanyahu, de 2009 à 2021, le Premier ministre israélien de droite a agi presque comme un agent partisan, travaillant avec les républicains pour saper la politique de Barack Obama au Moyen-Orient et embrassant Donald Trump comme peu d’autres dirigeants démocrates le feraient.

« Netanyahu s’est transformé [Israel] en une filiale à 100% de Trump et du GOP : l’équivalent géopolitique des anti-vaxxers », déclare Daniel Seidemann, avocat basé à Jérusalem et expert de premier plan sur le conflit israélo-palestinien.

Le prédécesseur immédiat de Lapid, Naftali Bennett, a tenté de défaire ce que Netanyahu avait forgé, se rendant à Washington pour une rencontre amicale avec le président. Mais Bennett, le chef d’une faction de droite, n’était pas un allié naturel de Biden. Le centriste Lapid est : Lui et Biden sont le premier couple président-Premier ministre à vraiment soutenir un État palestinien en près de 15 ans.

Mais les affinités entre Biden et Lapid sont plus profondes que la politique. Les deux dirigeants représentent une sorte de politique basée sur le consensus, considérant que leur tâche principale est de sauver la démocratie de leur pays des ravages de la polarisation politique. Ils croient tous les deux que leurs nations sont composées de personnes fondamentalement décentes qui ont été cyniquement divisées par leurs prédécesseurs à l’esprit autoritaire – Trump et Netanyahu, respectivement. Ils considèrent que leur principale responsabilité est non seulement de maintenir la menace d’extrême droite hors du pouvoir, mais aussi de réparer les dommages qu’elle a causés au régime lui-même.

Qu’ils puissent atteindre ce noble objectif est loin d’être clair. Biden et Lapid occupent des positions politiques faibles avant des élections critiques à l’automne dans les deux pays, ce qui pourrait bien conduire à un Congrès contrôlé par les républicains et au retour de Netanyahu au poste de Premier ministre. Et il y a de bonnes raisons de penser que les crises de la démocratie israélienne et américaine sont bien plus profondes que ne le suggèrent Biden et Lapid : émergeant de forces fondamentales qu’aucun dirigeant ne pourrait espérer apprivoiser.

Netanyahu, Trump et la perversion de la relation américano-israélienne

Selon les gouvernements israélien et américain, la visite de Biden en Israël est l’occasion d’annoncer un nouveau document de partenariat stratégique. En réalité, les annonces ne sont pas le genre de changeurs de jeu qui mériteraient à eux seuls une visite présidentielle.

Il est possible de voir la visite de Biden en Israël comme un simple arrêt sur le chemin de l’Arabie saoudite. Biden veut obtenir l’aide du royaume producteur de pétrole pour maîtriser l’inflation, sa plus grande responsabilité politique et économique, et cherche à réparer les relations avec un gouvernement qui viole les droits de l’homme qu’il a juré de transformer en « paria ». La visite en Israël semble, au moins en partie, une tentative d’éviter l’apparence de snober l’allié le plus proche de l’Amérique au Moyen-Orient avant que le président n’atteigne sa véritable destination.

Mais il est également possible de voir l’arrêt de Biden à Jérusalem comme une tentative de réinitialiser une relation, tout autant que sa visite à Djeddah : non seulement entre les États-Unis et Israël, mais entre Israël et le Parti démocrate.

Pendant la majeure partie de l’histoire américaine moderne, le soutien à Israël a été une question totalement bipartite, les démocrates et les républicains prenant généralement le parti israélien dans le conflit avec les Palestiniens. Mais à partir de 2015 environ, la préférence démocrate pour Israël a commencé à décliner et s’est finalement entièrement érodée. Aujourd’hui, les données de Gallup montrent qu’à peu près autant de démocrates prennent le parti palestinien que celui d’Israël.

Il y a des raisons profondes à cette évolution, notamment la dérive vers la gauche du Parti démocrate et l’occupation de plus en plus enracinée des terres palestiniennes. Mais une part importante de la faute incombe à deux hommes : Netanyahu et Trump.

Sous l’administration Obama, le Premier ministre israélien s’est fréquemment heurté à son homologue américain sur des questions telles que l’expansion des implantations en Cisjordanie, qu’Obama a tenté de geler et que Netanyahu a accélérée. En 2012, Netanyahu a presque ouvertement soutenu Mitt Romney à la présidence. En 2015, il s’est coordonné avec les républicains du Congrès pour prononcer un discours très inhabituel devant le Congrès s’opposant à l’accord sur le nucléaire iranien – provoquant ainsi des votes contre la réalisation politique d’Obama au Moyen-Orient.

L’activité anti-Obama, en particulier le discours sur l’Iran, a exaspéré à la fois les élites démocrates et les électeurs de base. Mais le vrai coup de grâce est venu dans l’administration suivante, lorsque Netanyahu a embrassé Trump – allant jusqu’à mettre en place des affiches de campagne géantes en Israël avec son visage dessus. Trump, pour sa part, a publiquement adopté la vision de droite de Netanyahu pour Israël – nommer un ambassadeur idéologue pro-implantation en Israël, déplacer l’ambassade américaine à Jérusalem, abandonner l’accord sur le nucléaire iranien et proposer un “plan de paix” qui a donné aux Israéliens droit tout ce qu’il voulait.

Rien de tout cela ne serait arrivé sous un président démocrate. Une grande partie de cela aurait été impensable parmi les anciens républicains. Mais Netanyahu a correctement évalué que lui et Trump se ressemblaient : tous deux dédaigneux envers les musulmans arabes, tous deux indifférents aux droits de l’homme et tous deux prêts à fouler aux pieds les institutions démocratiques de leur pays à la recherche du pouvoir.

Sous Netanyahu et Trump, la relation américano-israélienne est devenue une perversion de l’idée classique d’une alliance fondée sur des « valeurs démocratiques partagées ». Les valeurs qu’ils partageaient désormais étaient à la fois anti-démocratiques et anti-démocratiques : hostiles à un parti politique et aux fondements d’un système politique libre.

Lapid, Biden et la politique précaire du centrisme pro-démocratie

Quelques mois après l’entrée en fonction de Biden en 2021, Lapid a réussi à rassembler une large coalition de partis opposés à Netanyahu après que quatre élections successives aient donné des résultats peu concluants. Pour la première année, il a accepté de ne pas occuper le poste de Premier ministre bien que son parti centriste Yesh Atid détienne le plus de sièges à la Knesset (parlement israélien) de tous les partis de la coalition. Au lieu de cela, il a permis à Naftali Bennett, chef du parti de droite Yamina, de prendre la première place au départ pour garantir sa participation à une alliance avec le centre et la gauche.

Le changement de direction à Washington et à Jérusalem a créé une opportunité pour un recalibrage des relations américano-israéliennes. Mais Bennett, un homme de droite au moins aussi opposé à un État palestinien que Netanyahu, n’était pas un messager idéal pour un rapprochement avec le centre gauche américain.

Ironiquement, l’effondrement de la coalition il y a trois semaines pourrait finir par rendre la relation américano-israélienne un peu plus fluide (au moins temporairement). L’accord entre Bennett et Lapid stipule qu’en cas d’effondrement, ce dernier servira de Premier ministre jusqu’à ce que de nouvelles élections puissent avoir lieu. Donc, pour l’instant jusqu’aux élections du 1er novembre, et peut-être plus longtemps, un partisan centriste de la solution à deux États occupera le poste de Premier ministre d’Israël – la première fois que c’est le cas depuis qu’Ehud Olmert a quitté ses fonctions au début de 2009.

Mais Biden et Lapid partagent plus que des positions politiques : ils ont tous deux développé un diagnostic similaire sur ce qui ne va pas dans leurs pays respectifs et comment y remédier.

Dans son discours inaugural, Biden a déclaré aux Américains que “c’est notre moment historique de crise et de défi, et l’unité est la voie à suivre”. Relever ce défi, a-t-il soutenu, signifiait mettre fin à “cette guerre incivile qui oppose le rouge au bleu, le rural à l’urbain, le conservateur au libéral”. Cela signifiait également affronter les acteurs politiques responsables de la division de l’Amérique : ceux qui pratiquent la politique de « diabolisation » et répandent des mensonges « pour le pouvoir et pour le profit ».

Dans le premier discours télévisé de Lapid en tant que Premier ministre, le 2 juillet, il a frappé une note similaire. “La grande question israélienne est en fait de savoir pourquoi, dans une période où nous avons un large accord national sur tous les sujets importants, les niveaux de haine et d’anxiété au sein de la société israélienne sont si élevés”, a-t-il déclaré. Comme Biden, Lapid a imputé les divisions intenses de son pays à des personnalités politiques qui ont alimenté la division à des fins partisanes :

En Israël, l’extrémisme ne vient pas de la rue à la politique. C’est le contraire. Il coule comme de la lave de la politique vers la rue. La sphère politique est devenue de plus en plus extrême, violente et vicieuse, et elle entraîne avec elle la société israélienne. Cela, nous devons arrêter. C’est notre défi.

En bref, les deux dirigeants estiment que leurs démocraties sont en crise : que leurs prédécesseurs ont déclenché des conflits internes à des fins politiques, diabolisant les minorités et les ennemis politiques et poussé le système politique à un point de rupture. Ils considèrent que leur tâche principale est de reconstituer un pays brisé, d’unir une population qui, dans leur esprit, a plus en commun que ce qui la divise.

Leurs quêtes, si elles réussissaient, non seulement sauvegarderaient la démocratie chez eux, mais fonderaient également l’alliance américano-israélienne sur des valeurs démocratiques véritablement partagées. Mais c’est un très gros si.

Biden et Lapid sont tous deux confrontés à des élections difficiles en novembre. Les données des sondages suggèrent que les démocrates sont très susceptibles de perdre le contrôle d’au moins une chambre du Congrès et peut-être des deux, avec une candidature Trump imminente en 2024. Les sondages israéliens révèlent un électorat aussi profondément divisé que jamais entre les partis pro et anti-Netanyahu, un qui pourrait très vraisemblablement ramener l’ancien chef au pouvoir si quelques choses se brisaient sur son chemin.

Malgré tout le blâme que Biden et Lapid ont accumulé sur leurs prédécesseurs polarisants, il y a peu de reconnaissance qu’il y a aussi un problème du côté de la demande – de nombreux citoyens ont entendu ce que Trump et Bibi ont à dire et continuent de le trouver attrayant. La théorie centrale de Biden et Lapid – selon laquelle un consensus centriste se cache sous la surface d’une polarisation intense, prête à être mise en évidence par un politicien audacieux – semble au mieux discutable.

Cela ne devrait peut-être pas être très surprenant. Le succès de la démagogie antidémocratique aux États-Unis et en Israël fait partie d’une tendance mondiale, qui englobe des pays aussi divers que l’Inde, la Hongrie, les Philippines et le Brésil. Personne n’a trouvé de solution miracle que les dirigeants pro-démocratiques puissent utiliser pour fabriquer un nouveau consensus qui puisse exclure ces forces du pouvoir ; les racines de leur soutien sont trop profondes. S’attendre à ce que la coalition de Biden et Lapid résolve un tel problème après environ un an au pouvoir, c’est s’attendre à un miracle.

C’est pourtant ce que Biden et Lapid ont promis, à leurs propres citoyens et entre eux. Ils aspirent à reconstruire une fondation démocratique non seulement pour les États-Unis et Israël, mais pour l’alliance américano-israélienne. Les briques peuvent s’effriter avant même d’avoir été mises en place.