La visite aux États-Unis sera l’occasion d’enrichir notre partenariat : PM Modi

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré mardi que sa visite aux États-Unis serait l’occasion d’enrichir la profondeur et la diversité du partenariat indo-américain et a affirmé qu’ensemble, les deux pays étaient plus forts pour relever les défis mondiaux communs.

Le Premier ministre Modi a déclaré que cette « invitation spéciale » du président Joseph Biden et de la première dame Jill Biden pour une visite d’État reflétait la vigueur et la vitalité du partenariat entre les démocraties.

Le Premier ministre Modi a embarqué pour les États-Unis dans la matinée. Il se rendra en Égypte depuis les États-Unis avant de retourner en Inde.

Dans sa déclaration de départ avant sa visite aux États-Unis et en Égypte, le Premier ministre Modi a déclaré que ses discussions avec le président Biden et d’autres hauts dirigeants américains offriront l’occasion de consolider la coopération bilatérale ainsi que dans des forums plurilatéraux tels que le G20, le Quad et l’IPEF (Indo -Cadre économique du Pacifique pour la prospérité).

« Je commencerai ma visite à New York, où je célébrerai la Journée internationale du yoga le 21 juin au siège des Nations Unies avec les dirigeants de l’ONU et les membres de la communauté internationale », a déclaré le Premier ministre.

« J’attends avec impatience cette célébration spéciale à l’endroit même qui a soutenu la proposition de l’Inde en décembre 2014 de reconnaître une Journée internationale du yoga », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’il se rendrait ensuite à Washington DC

Le Premier ministre a noté que le président Biden et lui avaient eu l’occasion de se rencontrer à plusieurs reprises depuis sa dernière visite officielle aux États-Unis en septembre 2021.

« Cette visite sera l’occasion d’enrichir la profondeur et la diversité de notre partenariat », a déclaré le Premier ministre Modi.

Les relations indo-américaines sont multiformes avec des engagements approfondis dans tous les secteurs, a-t-il noté.

Les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial de l’Inde en matière de biens et de services, et les deux pays collaborent étroitement dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, de la santé, de la défense et de la sécurité, a déclaré le Premier ministre.

L’initiative sur les technologies critiques et émergentes a ajouté de nouvelles dimensions et élargi la collaboration dans les secteurs de la coopération industrielle de la défense, de l’espace, des télécommunications, du quantique, de l’intelligence artificielle et de la biotechnologie, a-t-il ajouté.

« Nos deux pays collaborent également pour faire avancer notre vision commune d’un Indo-Pacifique libre, ouvert et inclusif », a-t-il déclaré.

Dans un tweet, le Premier ministre Modi a déclaré qu’aux États-Unis, il aurait également l’occasion de rencontrer des chefs d’entreprise, d’interagir avec la communauté indienne et de rencontrer des leaders d’opinion de différents horizons.

« Nous cherchons à approfondir les relations indo-américaines dans des secteurs clés comme le commerce, le commerce, l’innovation, la technologie et d’autres domaines similaires », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré qu’il rejoindrait également le président Biden et la Première Dame pour le banquet d’État avec un certain nombre de dignitaires.

Notant que le Congrès américain a toujours apporté un solide soutien bipartite aux relations indo-américaines, le Premier ministre Modi a déclaré que lors de sa visite, il s’adresserait à une session conjointe du Congrès américain à l’invitation des dirigeants du Congrès.

« Des liens étroits entre les peuples ont joué un rôle déterminant dans le développement de la confiance entre nos pays. J’ai hâte de rencontrer la dynamique communauté indo-américaine qui représente le meilleur de nos sociétés », a-t-il déclaré.

« Je rencontrerai également certains des principaux PDG pour discuter des opportunités d’améliorer nos relations commerciales et d’investissement et de construire des chaînes d’approvisionnement mondiales résilientes », a déclaré Modi.

Il s’est dit convaincu que sa visite aux États-Unis renforcera les liens entre les deux pays sur la base des valeurs partagées de démocratie, de diversité et de liberté.

« Ensemble, nous sommes plus forts pour relever les défis mondiaux communs », a déclaré Modi dans son communiqué.

Lors de sa visite en Égypte, le Premier ministre a déclaré : « Je me rendrai au Caire depuis Washington DC à l’invitation du président Abdel Fattah El-Sissi. Je suis ravi de rendre pour la première fois une visite d’État dans un pays proche et ami. «

« Nous avons eu le plaisir de recevoir le président Sisi en tant qu’invité d’honneur de nos célébrations de la fête de la République cette année. Ces deux visites en l’espace de quelques mois sont le reflet de notre partenariat en évolution rapide avec l’Égypte, qui a été élevé au rang de « partenariat stratégique ». ‘ lors de la visite du président Sissi », a-t-il déclaré.

Modi a déclaré qu’il attend avec impatience ses discussions avec le président Sissi et les hauts responsables du gouvernement égyptien pour « donner un nouvel élan à notre partenariat civilisationnel et à multiples facettes ».

« J’aurai également l’opportunité d’interagir avec la dynamique diaspora indienne en Egypte », a-t-il déclaré. PTI DEMANDER DIV DIV

