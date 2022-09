Le « tourisme de la pauvreté » est un phénomène qui a été largement critiqué, où la vie des personnes vivant dans la pauvreté est romancée et essentiellement exploitée à des fins lucratives. C’est un trope qui se produit également à plusieurs reprises dans les films de Bollywood (pensez à Slumdog Millionaire) où la pauvreté des bidonvilles indiens est caricaturée pour un public majoritairement étranger. Les «visites de bidonvilles» à Delhi sont une chose, et elles attirent les visiteurs essayant de «se retrouver», tout en réduisant les personnes qui ont été abandonnées par une société capitaliste en objets à reluquer, instrumentaux pour atteindre un objectif qui n’est pas le leur .

Un journaliste a partagé une capture d’écran d’une entreprise organisant une telle tournée à Delhi et facturant Rs 1 800 pour cela. Cela a suscité l’indignation sur Twitter et lancé une conversation plus large. Il est à noter que certaines organisations facilitant ces visites investissent une partie des recettes dans des projets de développement pour les zones, par le biais d’ONG ou autrement. Ceux-ci sont également à distinguer des projets organisés par les habitants des bidonvilles eux-mêmes comme moyen de revenu.

«Poverty Porn» – quand vous objectivez les personnes en situation de pauvreté dans le but de divertir un public privilégié. https://t.co/mCijndClox — Anusha (@AnushaSooriyan) 4 septembre 2022

Quel genre de société dystopique expose la misère des pauvres et essaie de faire des affaires et encore moins quelques dollars des souffrances des plus vulnérables ? https://t.co/O3FJmfUwuu — Chariq (@sharicasm) 4 septembre 2022

de telles tournées ne sont que des moyens d’offrir une expérience voyeuriste aux riches, c’est du porno de la pauvreté. répugnant. https://t.co/DRNfFThjtX – suirishabh (@rishmunjall) 4 septembre 2022

Les capitalistes tirent profit de la pauvreté. https://t.co/brvDaAeP7J —Gibin (@piebyfour) 4 septembre 2022

Ayant travaillé sur la colonie de Sanjay pendant mon mémoire de maîtrise, je peux certainement vous dire que ces visites ne sont pas nouvelles. Peu de choses que j’ai observées

1. Les gens ne prospèrent pas économiquement. Ils ont eu du mal à joindre les deux bouts.

2. Le bidonville est très ancien, c’est plutôt l’un des incontournables..c https://t.co/aYtM5BT4Uz – ahsni (@reveristsadboii) 4 septembre 2022

Allez-y gratuitement ffs https://t.co/Rts0n7d0KR — ennuyé et ennuyeux (@fragnipanicked) 3 septembre 2022

De telles visites sont répandues depuis longtemps, notamment dans le cas des bidonvilles de Dharavi à Mumbai, popularisés davantage par le succès du film Slumdog Millionaire. Cependant, certaines initiatives ont également été lancées par des artistes et des interprètes résidant dans le bidonville lui-même, pour attirer l’attention sur les problèmes auxquels ils sont confrontés.

