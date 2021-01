Le président Trump a tenu une conférence de presse sur l’immigration à Alamo, au Texas, le 12 janvier | Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Le président a pris une dernière position sur l’immigration à Alamo.

Lors de sa première apparition publique depuis son discours qui a incité à la violente insurrection de la semaine dernière au Capitole américain, le président Donald Trump est revenu sur un thème qu’il évoque souvent en période de conflit politique: l’immigration.

Trump s’est rendu mardi dans la ville d’Alamo dans la vallée du Rio Grande au Texas pour présenter l’achèvement de 450 miles du mur frontalier, qui était au cœur de sa campagne de 2016. C’était un ultime effort pour sauver son héritage et détourner l’attention de la procédure de destitution imminente quelques jours avant la fin de son mandat.

Ignorant largement les crises qui l’entourent, il a évoqué les nombreuses politiques qu’il a menées pour remodeler fondamentalement le système d’immigration dans un appel à sa base.

«Lorsque j’ai pris mes fonctions, nous avons hérité d’une frontière cassée, dysfonctionnelle et ouverte», a-t-il déclaré. «Nous avons réformé notre système d’immigration et réalisé la frontière sud la plus sûre de l’histoire des États-Unis.»

Trump a limité le nombre de demandeurs d’asile pouvant être traités quotidiennement à la frontière et a forcé des milliers de migrants à attendre au Mexique pour avoir la chance de passer leur journée devant un tribunal aux États-Unis dans le cadre de la politique «Rester au Mexique», officiellement connue sous le nom de Protection des migrants. Protocoles (MPP).

Il a négocié des accords avec des pays d’Amérique centrale qui ont permis aux États-Unis de renvoyer des demandeurs d’asile dans ces pays et adopté des programmes secrets qui permettent aux agents d’immigration de traiter et d’expulser rapidement les demandeurs d’asile.

Il a publié des règles empêchant de réduire considérablement les conditions dans lesquelles les personnes peuvent prétendre à l’asile. Et il a invoqué la pandémie comme moyen d’expulser des dizaines de milliers de migrants, y compris des enfants non accompagnés.

Mais Trump semblait également conscient de l’impermanence de ces politiques une fois que le président élu Joe Biden est entré en fonction.

«Nous ne pouvons même pas laisser la prochaine administration penser à le supprimer», a-t-il déclaré à propos du mur.

La frontière a été un point focal de la présidence de Trump

Trump a commencé sa campagne présidentielle en 2015 avec un discours déclarant que les immigrants mexicains «apportaient de la drogue, ils apportaient du crime, ce sont des violeurs», donnant le ton à son programme de restriction de l’immigration pendant son mandat. Lors de sa dernière visite à la frontière en tant que président mardi, il est revenu sur les mêmes images, suscitant la peur des criminels violents qui franchissaient la frontière et la formation d’une nouvelle «caravane» de migrants.

«Donald Trump a commencé sa campagne par une rhétorique haineuse à propos des Mexicains et son mandat se terminera alors qu’il mettra en lumière le symbole le plus diviseur de sa présidence, un mur qui déchire nos communautés frontalières», a déclaré le président du Parti démocrate du Texas, Gilberto Hinojosa, dans un déclaration. «Dans une semaine où nous avons vu les dangers du Trumpisme et de la rhétorique incendiaire de Trump, Donald Trump revient à son livre de jeu le plus dangereux et le plus haineux.

Le mur est un rappel physique des efforts de Trump pour empêcher les demandeurs d’asile et autres migrants vulnérables d’entrer, avec une plaque avec sa signature.

Mais malgré ce qu’il avait promis en 2016, il n’a pas construit 1 000 miles de mur frontalier et le Mexique n’a jamais payé pour cela; au lieu de cela, le fardeau de plus de 15 milliards de dollars est tombé sur les contribuables et a été partiellement transféré du budget du Pentagone sans l’approbation du Congrès. Et il n’a pu le construire qu’en renonçant aux lois environnementales et contractuelles et en saisissant des terres privées.

Biden a promis d’arrêter la construction des murs une fois qu’il prendrait ses fonctions, bien que cela puisse être plus facile à dire qu’à faire. On ne sait pas s’il pourrait résilier les contrats de construction existants et ce qui sera fait avec les fonds non dépensés qui ont été transférés du Pentagone aux fins de la construction du mur.

Mais malgré le vœu de Biden selon lequel « il n’y aura pas un autre pied de mur construit sur mon administration », l’équipe du nouveau président sera probablement chargée de maintenir le plan de mur de Trump. Et les centaines de kilomètres de clôtures qui ont déjà été construites serviront de testament physique à la politique d’immigration de Trump.