La visite à enjeux élevés de Biden en Israël pourrait définir sa présidence

Joe Biden arrive mercredi en Israël pour une visite à enjeux élevés éclipsée par la catastrophe avant même l’atterrissage d’Air Force One à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv.

Onze jours après l’attaque du Hamas qui a tué au moins 1 400 Israéliens, le président américain a été confronté à la tâche déjà délicate de réconforter une nation en deuil tout en tentant de persuader ses dirigeants d’éviter une crise humanitaire, voire un conflit régional.

Mais cette mission délicate est devenue infiniment plus compliquée mardi lorsqu’une explosion à l’hôpital baptiste al-Ahli Arabi à Gaza a tué des centaines de Palestiniens qui s’abritaient de la campagne de bombardements israéliens. Le Hamas a imputé la responsabilité d’une frappe aérienne israélienne, tandis que l’armée israélienne a affirmé que l’explosion avait été provoquée par un barrage de roquettes palestiniennes.

L’incident a suffi à atténuer encore davantage les attentes déjà limitées de la visite. Presque immédiatement, Mahmoud Abbas a annoncé qu’il se retirait d’un sommet prévu en Jordanie au cours duquel Biden devait s’entretenir avec le chef de l’Autorité palestinienne, le roi Abdallah de Jordanie, et le président égyptien, Abdel Fatah al-Sisi.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré à Al Jazeera que le sommet avait été annulé parce que « cela ne sert à rien de parler maintenant d’autre chose que d’arrêter la guerre ».

La Maison Blanche a ensuite publié un communiqué affirmant que le voyage avait simplement été reporté, après consultation avec la Jordanie. Mais les événements décourageants de la veille du voyage ont encore mis en évidence le fait que le président marche sur la corde raide diplomatique.

Le voyage de Biden fait suite à une invitation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – et fait suite à des délibérations approfondies avec ses conseillers en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Par son importance et son importance, cette visite est comparée à la visite du président à Kiev en février dernier, où il avait fait une apparition surprise à l’occasion du premier anniversaire de l’attaque russe contre l’Ukraine pour montrer sa solidarité avec le président du pays Volodymyr Zelenskiy.

Il a la mission humaine d’apaiser une société profondément endeuillée par les effets dévastateurs des attentats du 7 octobre, qui ont ébranlé la confiance des Israéliens dans les capacités de sécurité tant vantées de leur pays.

Dans le même temps, après avoir affirmé le droit de l’État juif à l’autodéfense immédiatement après les attaques, il a la tâche plus complexe de convaincre Netanyahu et son nouveau cabinet de sécurité d’une invasion terrestre précipitée qui, selon les responsables américains, pourrait être à la fois insoluble et si coûteux en termes de vies palestiniennes que la sympathie internationale s’éloignerait rapidement d’Israël.

Du point de vue du président, il est encore plus urgent de dissuader Israël de réagir en douceur, ce qui pourrait provoquer un conflit plus large, impliquant l’Iran et son mandataire, le groupe chiite libanais Hezbollah.

L’enjeu pour Biden est la crédibilité d’une stratégie diplomatique au Moyen-Orient qui était déjà critiquée avant même les actions dévastatrices du Hamas.

L’administration tente désespérément de sauver un objectif précieux : négocier des liens formels historiques entre Israël et l’Arabie saoudite, une démarche qui pourrait transformer le paysage diplomatique de la région. Déjà à la veille des retombées du 7 octobre, une vaste offensive israélienne sanglante à Gaza, provoquant une colère généralisée dans la « rue arabe », torpillerait complètement la normalisation prévue.

Ce serait un coup dur géopolitique pour l’administration Biden, qui a investi beaucoup d’espoir dans le rapprochement comme un rempart contre l’empiétement régional de la Chine, considéré comme une menace croissante après que Pékin a négocié plus tôt cette année le rétablissement des relations diplomatiques rompues depuis longtemps entre l’Arabie saoudite. Arabie et Iran.

Biden cherche également à se rapprocher du dirigeant de facto du royaume saoudien, le prince héritier Mohammed ben Salmane – qu’il avait autrefois juré de faire de « paria » en réponse au meurtre de Jamal Khashoggi – en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a a poussé les alliés européens de Washington à se tourner vers les pays du Golfe riches en pétrole comme source d’énergie alternative.

Du côté positif, le président a du crédit en banque auprès d’Israël grâce à une relation avec Netanyahu qui remonte à plusieurs décennies et à une réponse empathique aux attentats, qu’il a décrits comme le jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste.

« Cette attaque était une campagne de pure cruauté – pas seulement de haine, mais de pure cruauté – contre le peuple juif », a déclaré Biden lors d’un rassemblement de dirigeants juifs américains à la Maison Blanche.

Contrairement à son prédécesseur démocrate à la Maison Blanche, Barack Obama – qui entretenait des relations froides avec Netanyahu – Biden peut au moins s’appuyer sur des liens personnels chaleureux avec le Premier ministre israélien, une ressource qui pourrait s’avérer utile au président pour transmettre le message. la sagesse de son point de vue selon lequel Israël ferait une grave erreur en réoccupant Gaza, dont il s’est retiré en 2005.

Mais le fait de ne pas rencontrer Abbas ou des responsables palestiniens et de ne discuter qu’avec des Israéliens pourrait saper les appels de Biden en faveur d’une solution diplomatique et alimenter ses critiques.

Quels que soient les coûts et bénéfices en jeu au niveau international, les risques sont moins évidents au niveau national. Les analystes négligent l’importance électorale de la crise actuelle dans la probable revanche présidentielle de l’année prochaine contre Donald Trump, qui a déjà suscité la controverse en critiquant Netanyahu et en louant le Hezbollah comme étant « intelligent ».

«Je ne pense pas que Biden puisse éviter de faire cela. C’était une opportunité que n’importe quel président en exercice aurait saisi, étant donné que le soutien à Israël est largement répandu », a déclaré le Dr Larry Sabato, analyste politique à l’Université de Virginie.

« Les électeurs aiment que les présidents agissent, ce qui place Biden au centre de l’action au Moyen-Orient. Cela améliore certainement son image, mais les Américains ne réagissent pas électoralement aux événements internationaux à moins que nos troupes ne soient directement impliquées.

«Biden pourrait résoudre le processus au Moyen-Orient et cela n’affectera pas la façon dont les gens votent. Je me souviens toujours de Jimmy Carter et des sommets de Camp David avec [then Israeli prime minister Menachem] Commencez et [Egypt’s president, Anwar] Sadate. Il a reçu de nombreux éloges, mais cela n’a eu aucun impact sur la prochaine élection présidentielle.»