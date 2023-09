La « vision radicale » de Dave Ramsey sur la richesse biblique

Chaque jour, des millions d’auditeurs de radio écoutent l’émission « Dave Ramsey Radio Show » pour apprendre à se désendetter, à gérer leurs finances et à créer de la richesse.

Ramsey a écrit Le parcours de l’héritage : une vision radicale de la richesse et de la générosité bibliques. Comme son titre l’indique, le livre « examine la richesse à travers le prisme de la Bible », citait Ramsey dans le Daily Times. « J’ai toujours dit que si vous vivez comme personne d’autre, vous pourrez plus tard vivre et donner comme personne d’autre. »

Ramsey a récemment déclaré au Boston Globe. « Si la richesse est mauvaise, cela signifie que nous sommes censés nous sentir coupables de notre succès et de nos passions », a-t-il poursuivi. « Notre culture nous fait croire à ces messages contradictoires sur l’argent et la richesse. Mais nous sommes censés bien gérer l’argent qui nous a été donné afin de pouvoir nourrir les enfants affamés, aider à construire des puits d’eau potable dans les pays du tiers monde et aider nos communautés », a déclaré Ramsey.

