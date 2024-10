La vision légère de Jennifer Garner sur la vie agricole : « la plus grande fan »

Le point de vue léger de Jennifer Garner sur la vie agricole

Jennifer Garner a partagé une publication Instagram légère et sincère honorant la Journée nationale des agriculteurs le 12 octobre.

L’actrice, 52 ans, a présenté les racines agricoles de sa famille et ses propres aventures agricoles.

Le message présentait une série de clips et de photos soulignant l’amour de Garner pour l’agriculture, hérité de ses parents.

Cependant, son affection ne s’étend pas aux poulets, comme le montre le premier clip.

Garner a conduit un tracteur jouet avec un poulet en remorque, seulement pour que celui-ci lui saute sur la tête, ce qui l’a incité à s’exclamer : « Je n’aime pas ça ! » Elle a ajouté en plaisantant: « Je n’aime pas beaucoup les poulets » avant de tousser de manière exagérée.

Des vidéos ultérieures montraient Garner plantant un arbre, récoltant des patates douces et faisant fonctionner une machine agricole tout en chantant. Elle a également partagé des moments de tendresse avec son défunt père, William John Garner, plantant des cultures ensemble.

Le message comprenait d’adorables photos des parents de Garner, William et Patricia Ann Garner, portant une salopette assortie.

« Les agriculteurs sont le cœur de notre pays, bonne #JournéeNationaledesAgriculteurs ! Amour de votre plus grande fan, la fermière Jen », a-t-elle légendé.

La famille Garner a de profondes racines dans l’agriculture et est propriétaire de Locust Grove, en Oklahoma, depuis 1936.

Elle a acheté le terrain en 2017 et l’utilise pour cultiver des cultures pour son entreprise de nutrition, Once Upon a Farm.

La terre produit des citrouilles, des bleuets, des pois de grande culture, du seigle et des fleurs sauvages indigènes.