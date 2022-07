La vision la plus profonde jamais vue de l’univers par la NASA donne à Twitter une “crise existentielle”

Le télescope spatial James Webb de la NASA a publié une nouvelle vague de photos spatiales, peu après la première qui offrait l’aperçu “le plus profond et le plus net” de l’univers. “Chaque image est une nouvelle découverte”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. “Chacun donnera à l’humanité une vue de l’univers que nous n’avons jamais vue auparavant”, a déclaré Nelson dans un rapport de l’AFP. Internet était en admiration devant les photos, et tandis que certains utilisateurs de Twitter ont dit qu’ils sentaient leurs inquiétudes se dissiper à la lumière de cette vision insondable de l’univers, d’autres ont plaisanté en disant qu’ils avaient une sorte de “crise existentielle”.

L’une des nouvelles images de la NASA montrait des bébés étoiles dans la nébuleuse Carina, où le rayonnement ultraviolet et les vents stellaires avaient créé d’énormes murs de poussière et de gaz. Un autre a montré la nébuleuse planétaire de l’anneau sud, une étoile mourante recouverte de “poussière et de couches de lumière”. Une photo publiée lundi a montré des milliers de galaxies et certains des objets les plus faibles observés.

Premier gif pour provoquer une crise existentielle https://t.co/2WapV3p5OZ – Matt Largey (@mattlargey) 12 juillet 2022

nous sommes si petits que je vais vomir pic.twitter.com/a9uH2uf78g – Connor (@connorfranta) 12 juillet 2022

Pensez juste. Quelque part là-bas, quelqu’un est probablement en train d’écrire un synopsis. pic.twitter.com/ayZwjB4scz — Éric Smith (@ericsmithrocks) 12 juillet 2022

Se préparer à une crise existentielle mondiale apportée par les images du télescope spatial James Webb de la NASA 😅 https://t.co/4qShHji1Bb — Melon 💖 (@HopPeaMelon) 12 juillet 2022

Mon âme a quitté mon corps et a été remplacée par une crise existentielle.https://t.co/8gBEVPV2F4 – Kimberley Bernard (@kimberleybrnrd) 11 juillet 2022

Moi : tu sais ce dont je n’ai pas besoin en ce moment ? Une crise existentielle. NASA : vous voulez voir une image qui prouve que nous ne sommes qu’une seule planète dans une mer de billions et de billions ? – Alex Mulhearn 👀 (@alexmulhearn) 12 juillet 2022

J’ai vu deux (2) types de réponses à ces photos : A. Wow, trop cool, c’est comme une lampe à lave ! B. Quel est le sens de mon existence, suis-je vraiment ici, suis-je une personne ou un grain de poussière dans ce rêve cosmique implacable – Pierre Froide Jane Austen (@Magzdilla2early) 12 juillet 2022

Lancé en décembre 2021 depuis la Guyane française sur une fusée Ariane 5, Webb orbite autour du Soleil à une distance d’un million de miles (1,6 million de kilomètres) de la Terre, dans une région de l’espace appelée le deuxième point de Lagrange, selon l’AFP.

