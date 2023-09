La vision et la persévérance d’une femme façonnent ses restaurants et sa vie | Actualités, Sports, Emplois

En tant que copropriétaire du restaurant familial Copper Range Depot et de Roy’s Pasties & Bakery à Houghton, Trisia a prouvé que sa vision est meilleure que 20/20.

Doté d’une attitude positive et d’une conviction de ce que cela pourrait être, ce comptable formé par Michigan Tech a orchestré le déménagement de Roy vers son emplacement actuel et a dirigé le projet de restauration du Copper Range Depot.

Lorsque le mari de Trisia est décédé subitement en 2009, cette perte l’a redéfinie puisqu’elle a démissionné de son emploi dans la comptabilité de recherche pour devenir mère au foyer. Quelques mois plus tard, une rencontre entre inconnus lors d’un match de basket-ball en huitième année a pris sa vie dans une autre direction lorsque le veuf Roy Narhi a rejeté la réponse standard de Trisia : « Nous nous en sortons » lorsqu’on lui a demandé comment elle allait.

Ce partenariat récemment lancé entre Roy, axé sur les produits, et Trisia, axé sur les chiffres, a inspiré la croissance et l’amélioration de Roy’s Bakery sur son site commercial de l’époque, Sharon Avenue. La relation professionnelle a rapidement évolué lorsque Roy et Trisia ont réalisé qu’ils formaient une relation « Bonne équipe. » Ils se sont mariés en décembre 2013, quelques mois seulement après l’ouverture officielle du Roy dans son emplacement moderne et agrandi de Lakeshore Drive.

Depuis chez Roy, Trisia a passé plusieurs années à regarder le bâtiment voisin s’effondrer jusqu’à ce qu’elle recherche ses plans, et c’est à ce moment-là que sa vision exceptionnelle a fait son apparition. Visualiser un stand à chaque fenêtre dans un espace rempli d’histoire et de souvenirs du Copper Range Railroad n’était que le début. de sa nouvelle entreprise.

« Je réussis mieux avec beaucoup trop de choses à faire » Trisia dit en décrivant sa motivation à se lancer dans la propriété d’un deuxième restaurant.

Avec l’aide et le soutien du financement du Michigan Economic Development, de la ville de Houghton et d’autres, Trisia a commencé la restauration de la structure de 1899. Le projet a été ralenti par 30 000 $ de coûts de démolition, de lourdes réparations structurelles et une pandémie mondiale.

Attribuées à sa persévérance, les portes de son «dépôt bien-aimé», comme le décrit Trisia dans une lettre apposée sur le menu du restaurant, ouvert en 2021. En plus du restaurant familial, le bâtiment abrite des options de location résidentielle temporaire et à long terme aux deuxième et troisième étages.

« J’ai eu ça » est son mantra personnel, qui lui a bien servi dans d’autres aspects de sa vie. En 2011, on lui a diagnostiqué une sclérose en plaques rémittente après s’être réveillée un jour et incapable de marcher. Trisia a contredit les affirmations des professionnels de la santé selon lesquelles la vie telle qu’elle la connaissait était terminée et qu’elle ne marcherait plus.

« J’ai des choses à faire. Je suis trop occupé pour être confronté à des obstacles. Trisia dit, qui est souvent appelée « Dame patronne » comme terme d’affection de la part des 52 employés de ses restaurants. Le respect, les valeurs et la communauté sont des normes intrinsèques dans les relations employé-employeur que Trisia favorise.

Mère, belle-mère et grand-mère, Trisia a consacré du temps à de nombreuses organisations locales, telles que BHK Child Development, Rotary International et Calumet Theatre. Pendant 13 ans, elle a siégé au conseil d’administration, en tant que présidente de comité et en tant que dirigeante de Little Brothers Friends of the Elderly, une organisation à but non lucratif dont la mission correspond particulièrement à la sienne.

La vision de Trisia s’étend au-delà des bâtiments et des entreprises ; cela englobe également la communauté et l’hospitalité. Appelé affectueusement « Gram Cracker » par l’un de ses 10 petits-enfants, elle dit qu’elle n’a pas besoin de faire ses preuves, mais qu’elle veut juste faire « aimer et apprécier les gens tels qu’ils sont. »

Et quelle manière idéale d’utiliser sa vision remarquable – tant sur le plan personnel que professionnel.



Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception