La vision du monde “jardin contre jungle” du plus haut diplomate de l’UE n’est pas seulement raciste, elle est délirante – News 24

La comparaison néocoloniale de Josep Borrell ne remarque pas le déclin de l’Occident, causé par des élites comme lui

Josep Borrell, chef de la politique étrangère et de la sécurité de l’Union européenne, a prononcé un discours important à l’Académie diplomatique européenne de Bruges, en Belgique, à la mi-octobre.

Étant parmi les autres membres des élites mondiales, Borrell s’est senti capable d’exposer ses vues sur les relations entre l’Europe et l’Occident et les autres nations avec un degré inhabituel d’honnêteté et de franchise.

“L’Europe est un jardin” a déclaré Borrell. « Nous avons construit un jardin. Tout fonctionne. C’est la meilleure combinaison de liberté politique, de prospérité économique et de cohésion sociale que l’humanité a pu construire – les trois choses ensemble.

Mais, prévint Borrell de manière inquiétante, « Le reste du monde n’est pas exactement un jardin. La majeure partie du reste du monde est une jungle, et la jungle pourrait envahir le jardin.

Comment alors éviter cette perspective fâcheuse ?

La solution était simple, selon Borrell – les ambassadeurs de l’UE, qu’il a désignés comme “jardiniers” devait « aller dans la jungle » et lui imposer les agendas idéologiques, politiques et économiques de l’Occident mondialisé.

La “jardin” ne pouvait pas rester les bras croisés et ne rien faire, a averti Borrell. « Un joli petit jardin entouré de hauts murs pour empêcher la jungle d’entrer ne va pas être une solution. Parce que la jungle a une forte capacité de croissance, le mur ne sera jamais assez haut pour protéger le jardin », Borrell a expliqué.

“Les Européens doivent être beaucoup plus engagés avec le reste du monde, sinon le reste du monde nous envahira par des voies et des moyens différents”, Borrell a conseillé.

Le discours de Borrell a été immédiatement critiqué par quelques politiciens de gauche en Europe, ainsi que par certains États non européens, notamment les Émirats arabes unis, au motif qu’il était “raciste” et « enraciné dans le colonialisme ».

Ces critiques sont valables dans la mesure où elles vont, et Borrell a présenté à contrecœur une sorte d’excuse – en disant “Je suis désolé si certains se sont sentis offensés.” Néanmoins, il s’en tenait à sa métaphore de base, réitérant que “Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui ressemble de plus en plus à une ‘jungle’ et de moins en moins à un ‘jardin’.”















Mais des critiques beaucoup plus sérieuses peuvent légitimement être adressées à la vision grossière du monde de Borrell – des censures qui vont bien au-delà du fait évident qu’elle pue simplement les préjugés eurocentriques du XIXe siècle.

Tout d’abord, commençons par l’affirmation extraordinaire de Borrell à la Pollyanna selon laquelle en Europe et en Occident “tout fonctionne” et que le “jardin” les nations sont des havres de stabilité politique, économique et sociale.

Cette déclaration aura sans aucun doute surpris de nombreux citoyens européens et occidentaux.

Borrell n’a-t-il pas remarqué la montée récente de puissants mouvements politiques de droite dans un certain nombre de pays européens ? N’est-il pas au courant des récents résultats des élections en Italie et en Suède ?

Les conseillers de Borrell ne l’ont-ils pas informé de l’instabilité politique qui a englouti le Royaume-Uni ces derniers mois, sans parler de la crise de la démocratie qui paralyse les États-Unis depuis deux ans ?

Borrell n’a-t-il pas remarqué la récente hausse spectaculaire des prix de l’énergie ; hausse de l’inflation; la hausse des taux d’intérêt ; stagnation des salaires à long terme ; et la récession économique imminente qui devrait engloutir de nombreux pays occidentaux dans un proche avenir ? Borrell n’a-t-il pas vu les dizaines de milliers de manifestants défiler dans les capitales européennes ces derniers mois ? Ignore-t-il les effets que les programmes d’austérité de l’UE ont eus dans de nombreux pays membres du bloc ces dernières années ?

Borrell croit-il vraiment que le “jardin” nations traverseront indemnes le prochain hiver européen ?

Borrell n’a-t-il jamais entendu parler des soi-disant « guerres culturelles » ? N’a-t-il pas remarqué l’effondrement des institutions et des valeurs libérales dans tout l’Occident au cours des dernières décennies ? La crise de l’immigration qui a secoué l’Europe ces dernières années, et qui a récemment englouti le Royaume-Uni, n’a-t-elle pas encore été portée à son attention ?

Borrell, bien sûr, omet ostensiblement de mentionner que tous les problèmes énumérés ci-dessus ont été gravement exacerbés par le conflit en cours en Ukraine.

En fait, Borrell ne semble pas se rendre compte que l’instabilité politique et économique croissante au sein de la “jardin” nations rend de plus en plus difficile, voire impossible, la poursuite de son programme de politique étrangère malavisé.

De toute évidence, la vue de Bruges diffère de celle de, disons, Athènes.

Deuxièmement, examinons la prescription de Borrell pour l’exportation de l’Ouest “la stabilité” au “jungle” États qui languissent de façon menaçante devant les portes du jardin d’Éden de l’UE.

La solution de Borrell est d’une simplicité trompeuse : il suffit de laisser l’UE “jardiniers” imposer l’hégémonie occidentale à ceux qui sont instables “jungle” nations – avec, cela va presque de soi, l’aide précieuse des États-Unis.

Les lecteurs ne seront pas surpris d’apprendre que Borrell est un fervent partisan des États-Unis. L’année dernière, il a déclaré « Une chose est claire : une coopération étroite entre l’UE et les États-Unis fondée sur des valeurs partagées est essentielle pour la paix, la sécurité et la prospérité internationales. Même si son discours de Bruges n’incluait pas explicitement les États-Unis dans son imaginaire “jardin”il ne le considère évidemment pas comme faisant partie de “le reste du monde”.















Borrell n’a apparemment pas remarqué que les États-Unis ont passé les dernières décennies à tenter de mettre en œuvre son programme de politique étrangère à la pelle – par exemple, en Irak, en Afghanistan et en Syrie. Il semble ignorer que ces précédentes tentatives pour apprivoiser le “jungle” terminé dans le chaos. Il ne reconnaît pas non plus, bien sûr, que bon nombre des problèmes qui affligent le “jungle” nations aujourd’hui ont été, en fait, causées par de telles interventions erronées.

Toute la vision du monde de Borrell n’est rien de plus qu’un fantasme d’élite mondiale – conçu, en partie, pour camoufler le fait désagréable que l’Occident “jardin” les nations ressemblent de plus en plus aux non-occidentaux “jungle” pays qu’il méprise et craint.

L’instabilité politique, économique et sociale qui afflige aujourd’hui presque toutes les nations occidentales – en grande partie causée par les erreurs de politique étrangère de l’Occident – n’est-elle pas précisément la même instabilité qui afflige certaines nations non occidentales depuis des décennies ? Et cette instabilité ne s’est-elle pas considérablement intensifiée en Occident ces dernières années ?

Testez cette proposition au moyen d’une comparaison relative à la stabilité politique.

Le Brésil connaît une instabilité politique chronique depuis des décennies. Avant la récente élection présidentielle, le président Jair Bolsonaro a annoncé qu’il n’accepterait pas le résultat des élections s’il perdait.

Aux États-Unis, l’ancien président Trump a refusé d’accepter sa défaite électorale en 2020, culminant avec les émeutes du Capitole du 6 janvier. Trump et des dizaines de candidats soutenus par lui ont depuis maintenu leur position selon laquelle la victoire de Joe Biden en 2020 était illégitime.

Bolsonaro a perdu de peu la récente élection présidentielle au Brésil – mais, après sa défaite, il a accepté le résultat, même si ses partisans ont organisé des manifestations de masse dans les rues.

Trump et nombre de ses candidats refusent désormais d’accepter les résultats des élections américaines de mi-mandat – sans parler du résultat de 2020 – et Trump a l’intention de se présenter à nouveau à la présidence en 2024.

Au regard de la stabilité politique relative des deux pays, où place-t-on le “jardin” clôture?

Cette semaine seulement, deux événements importants ont souligné à quel point la vision du monde de Borrell est en fait divorcée de la réalité.















Tout d’abord, lors de la conférence COP27 en Égypte, le “jungle” affirmé son autonomie en exigeant le paiement de milliards de dollars en “réparations” pour les dommages causés à ses pays par le changement climatique.

Cette demande se situe complètement en dehors du cadre de référence brut de Borrell et, peut-être plus inquiétant, semble complètement justifiée par la propre idéologie catastrophique du changement climatique de l’UE. Je soupçonne que l’UE “jardiniers” trouveront de telles réparations difficiles à vendre aux citoyens de l’UE qui ne pourront pas payer leurs factures d’énergie cet hiver.

Deuxièmement, il semble maintenant que l’administration Biden exerce une pression croissante sur Vladimir Zelensky pour qu’il négocie un règlement du conflit en Ukraine – et que cette pression s’intensifiera une fois que les républicains prendront le contrôle de la Chambre des représentants américaine. Où cela laisse un partisan fervent et non critique du conflit comme Borrell – ou Zelensky d’ailleurs – n’est pas encore clair.

Borrell n’est rien de plus qu’un représentant plutôt simple des élites mondiales qui ont aveuglément et rapacement présidé au déclin de la stabilité politique et économique européenne et occidentale au cours des dernières décennies.

Cela étant, il est parfaitement normal qu’il se retrouve en charge de la politique étrangère et de la sécurité de l’UE à l’heure actuelle – car, comme l’a prophétisé Cyril Connolly, il semble maintenant que “c’est l’heure de la fermeture dans les jardins de l’Ouest.”