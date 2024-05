La « vision » de Marvel avec Paul Bettany est prévue pour 2026

Marvel a fait appel au producteur exécutif de « Star Trek : Picard », Terry Matalas, pour ressusciter Vision, le synthézoïde joué par Paul Bettany, pour une nouvelle série Disney+ sans titre prévue pour 2026, Variété a appris exclusivement. Bettany reviendra au rôle et Matalas servira de showrunner.

Après que Vision soit mort aux mains de Thanos dans « Avengers : Infinity War » en 2018, il est revenu deux fois dans « WandaVision » en 2021, d’abord en tant que création spectrale de sa bien-aimée, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), grâce à la magie alimentée par le chagrin ; puis en tant qu’androïde reconstruit, fonctionnel, avec une apparence blanche fantôme et aucun souvenir de sa vie passée. Lorsque les deux Visions se sont battues dans la finale de « WandaVision », la Vision de Wanda a restauré les souvenirs de la Vision fantôme, puis Wanda a permis à sa Vision de disparaître. Le nouveau spectacle aura lieu après ces événements, alors que Ghost Vision explore vraisemblablement son nouveau but dans la vie.

Marvel a fait appel à Matalas après son travail sur la saison 3 de « Star Trek : Picard » – qui a ramené le casting de « Star Trek : The Next Generation » à un large succès, valu à Matalas une nomination aux prix WGA pour la finale de la série 2023 – grandement impressionné les meilleurs cuivres du studio. (Le chef de Marvel, Kevin Feige, un Trekkie avoué, même récemment apparu avec Matalas dans un épisode de deux heures du podcast « Star Trek » « Inglorious Treksperts ».)

Une version antérieure d’une série Vision était en développement avec le créateur de « WandaVision » Jac Schaeffer, mais l’attention de Schaeffer s’est tournée vers la gestion d’un spin-off distinct de « WandaVision », « Agatha All Along » avec Kathryn Hahn, dont la première est prévue en septembre.

Avec l’arrivée de Matalas, il s’agira de la première nouvelle série d’action réelle de Marvel depuis près de deux ans, ce qui représente un changement significatif dans la façon dont la société produit des émissions de télévision pour Disney+. À l’origine, Marvel a adopté un modèle de fonctionnalités, embauchant des scénaristes en chef pour créer des émissions prédéterminées (et, souvent, déjà annoncées), mais attribuant la plupart des responsabilités de direction aux réalisateurs et aux responsables créatifs. Brad Winderbaum, responsable du streaming, de la télévision et de l’animation chez Marvel, a récemment déclaré Variété qu’à partir de 2022, la société a commencé à adopter une « approche plus traditionnelle » de la télévision, avec une période de développement plus longue et un retour à l’embauche de scénaristes-producteurs pour superviser l’ensemble de la production en tant que showrunners. La société rebaptise également sa production télévisée d’action en direct en Marvel Television et réduit le nombre d’émissions qu’elle diffuse à environ deux par an, contre quatre auparavant.

Avant « Picard », Matalas était le créateur et showrunner de la série Syfy « 12 Monkeys » pour Universal Cable Productions, qui a duré trois saisons. Il a également été producteur exécutif et showrunner de la saison 4 du redémarrage de « MacGyver » sur CBS et il a écrit pour « Nightflyers », « Nikita », « Terra Nova » et « Star Trek : Enterprise ». Il a également restauré plusieurs DeLoreans « Retour vers le futur », qui sont apparues dans « Jay Leno’s Garage », dans des publicités du Super Bowl et aux Oscars.

Matalas est représenté par CAA et Anonymous Content.