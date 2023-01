La vision de Hochul pour New York : lutter contre le crime et construire des logements

Même ainsi, les défenseurs des accusés et certains législateurs sont susceptibles de s’opposer au changement, pointant vers la Federal Bail Reform Act de 1966, qui stipule que les juges doivent toujours imposer les conditions de libération les moins restrictives nécessaires pour assurer la comparution d’un accusé. La loi a été mise à jour en 1984, permettant aux juges de considérer la « dangerosité » des accusés pour toute personne ou pour leur communauté, offrant aux États la possibilité de choisir entre les normes. New York est actuellement le seul État à ne pas utiliser une certaine forme de norme de dangerosité.

Mme Hochul a présenté son plan de logement comme un impératif pour réduire les coûts pour les New-Yorkais en difficulté, réduire le nombre de personnes affluant vers d’autres États et stimuler le développement économique.

Mais sa tentative de démêler les politiques restrictives d’utilisation des terres et les réglementations en matière de construction ne manquera pas de susciter des tensions dans tout l’État. Si une localité n’atteint pas son objectif de logement imposé par l’État, elle peut déclencher un processus spécial permettant aux promoteurs de proposer et de construire des bâtiments plus grands, même sans l’approbation du gouvernement local.

L’État estime que ces objectifs permettront de créer près de 150 000 nouveaux logements au cours de la prochaine décennie. Les responsables de l’État prévoient que 400 000 unités supplémentaires seront construites en partie grâce au remplacement de l’allégement fiscal dit 421-a, qui encourage la construction d’immeubles d’appartements avec des unités abordables réservées aux personnes à faible revenu.

Les propositions de Mme Hochul intègrent bon nombre des objectifs d’un mouvement ascendant pro-logement à New York, mais pourraient s’avérer difficiles à faire passer à l’Assemblée législative, où elles susciteront probablement une résistance féroce de la part des responsables locaux, qui ont contribué à torpiller certaines propositions similaires lors de la dernière session. La pression pour une nouvelle exonération fiscale pourrait également rencontrer la résistance de l’aile gauche de son parti.

Dans les semaines à venir, Mme Hochul publiera sa proposition de budget de l’État, qui décrira combien coûteront les plans du gouverneur et comment elle a l’intention de les payer. Elle aura ensuite jusqu’au 1er avril pour négocier le budget de l’État avec les législateurs démocrates, un processus de conclusion d’accords en coulisses généralement tendu où se déroulent la plupart des batailles politiques d’Albany.

Cette année, la gouverneure, qui a poursuivi une relation plus collaborative avec les législateurs que son prédécesseur, Andrew M. Cuomo, se lancera dans les négociations en désaccord avec les démocrates au Sénat de l’État. Les démocrates de la chambre haute ont monté une opposition étonnamment énergique au candidat de Mme Hochul au poste de juge en chef de la plus haute cour de l’État, faisant planer le spectre d’un affrontement de confirmation chaotique plus tard ce mois-ci.