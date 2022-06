La vision de Gary Speed ​​donne au Pays de Galles le chemin de la vie après Gareth Bale et la génération dorée | Nouvelles du football

Après la plus grande partie d’un mois ensemble, les joueurs du Pays de Galles, les entraîneurs et le personnel des coulisses ont enfin une pause.

Une semaine d’entraînement par temps chaud au Portugal suivie de cinq matches internationaux sera probablement le camp le plus long que l’équipe aura jamais ensemble en dehors d’un véritable tournoi. Ils sont peut-être fatigués, mais l’objectif a été atteint.

Le Pays de Galles va donc à une Coupe du monde. Enfin.

Cela a été une longue attente depuis 1958 avec quelques quasi-accidents difficiles qui ont, après la qualification, peut-être augmenté l’élément émotionnel de la réussite du Pays de Galles.

L'impact incroyable que Gary Speed ​​a eu sur l'équipe nationale du Pays de Galles continue de se faire sentir 10 ans après sa mort



Manquant d’un cheveu, je parle des tournois de 1978, 1986 et 1994, ça fait mal si ça n’arrive qu’une fois, mais plusieurs fois laisse sa marque.

Et c’est pourquoi le Pays de Galles et son soutien Red Wall seront toujours reconnaissants et reconnaissants envers un changement culturel provoqué par le regretté Gary Speed.

Speed ​​​​est devenu l’entraîneur du Pays de Galles en 2010. Il s’est donné pour mission non seulement de gérer l’équipe senior masculine, mais aussi d’inciter à un changement généralisé dans le football gallois.

La seule expérience de gestion précédente de Speed ​​était de quatre mois à Sheff Utd





À chaque match du Pays de Galles, à un moment donné, quelqu’un dans la foule commencera une chanson sur Gary Speed ​​et des applaudissements chaleureux suivront. Il est maintenant ancré dans la psyché du Pays de Galles.

Tant de supporters, de joueurs et d’anciens joueurs espèrent que quelque part «là-haut», Speed ​​pourra regarder de haut l’herbe verte et verte de la maison où le Pays de Galles prospère depuis plusieurs années maintenant.

Pour une nation d’à peine 3 millions d’habitants, où le football doit rivaliser avec le rugby et toutes les autres distractions modernes pour gagner et conserver des niveaux de participation et d’intérêt, se qualifier pour les deux derniers euros et maintenant la Coupe du monde Qatar 2022 est un exploit être fier, mais cela n’est pas arrivé par hasard.

Le Pays de Galles a gagné plus de points au classement FIFA que toute autre nation en 2011 sous Speed





Oui, Gareth Bale et Aaron Ramsey ont formé la pièce maîtresse du succès du football gallois, mais tous deux sont des sportifs talentueux. Ils auraient pu réussir dans n’importe quel sport ou probablement dans n’importe quel domaine de la vie.

L’environnement au sein de la configuration du Pays de Galles a changé avec la vision de Speed ​​d’une «voie galloise», de sorte que des joueurs comme Bale et Ramsey sont devenus encore meilleurs et ont aidé ceux qui les entourent à devenir meilleurs.

Le club et l’environnement familial soutenus par une configuration professionnelle dans les coulisses qui est tout à fait quelque chose à voir ne sont que quelques-uns des autres ingrédients qui ont vu le Pays de Galles réussir.

Speed ​​n’a pas pu atteindre une Coupe du monde en tant que joueur





Aucun pays, en particulier dans l’espace encombré et compétitif du football européen, ne peut se qualifier pour trois des quatre derniers grands tournois internationaux par hasard ou simplement sur les traces de Gareth Bale. Une vision à long terme a porté ses fruits.

Le Dr David Adams est le directeur technique de la FAW. Il est fermement convaincu qu’une organisation professionnelle sans compromis – et par là, plutôt que les joueurs, j’entends les entraîneurs, les analystes, le personnel médical et physique – travaillant dans une atmosphère « familiale » est l’unique argument de vente du Pays de Galles.

Les joueurs veulent venir travailler, ils veulent jouer pour le Pays de Galles. De plus, comme le Pays de Galles a un plus petit bassin de joueurs parmi lesquels choisir par rapport à l’Angleterre, la possibilité de faire en sorte qu’un joueur qui peut avoir la double nationalité choisisse le Pays de Galles doit être maximisée et c’est là que l’USP du Pays de Galles entre en jeu.

Les joueurs du Pays de Galles célèbrent contre l’Ukraine





L’ambiance familiale est accueillante, rassurante et fait du « bureau » un lieu de travail agréable. C’est aussi la façon dont les générations futures potentielles sont éduquées sur ce que ce serait de jouer au football et qui sait un jour même jouer au football à l’échelle internationale.

Les équipes seniors masculines et féminines interagissent, les managers Robert Page et Gemma Grainger s’invitant régulièrement à leurs réunions et sessions. Cela se produit également avec les équipes plus jeunes.

Un joueur de 17 ans ne sera pas tenu à l’écart de Gareth Bale – un mot ici et là de Bale à un jeune qui fait son chemin dans le jeu est encouragé.





Le directeur technique de la FAW, David Adams, a déclaré que le succès actuel du Pays de Galles remonte au temps où Gary Speed ​​était en charge de l'équipe nationale et aux changements qu'il a introduits.



« Nous avons tous vu l’esprit qui a été capturé au Pays de Galles, qui a tout commencé avec Gary Speed », a déclaré le Dr David Adams à Sky Sports. « L’idée d’un environnement vraiment intime et très uni, je pense que nous avons vraiment bien réussi à créer.

« La nuit où le Pays de Galles s’est qualifié pour la Coupe du monde a capturé le travail des 10 dernières années qui a été mis dans le parcours du joueur. Tous les joueurs ont montré ce que cela signifie de jouer pour le Pays de Galles et vous l’avez vu dans le match et dans les célébrations.

« Les chansons sont si importantes pour notre culture galloise et notre langue et elles y ont toutes adhéré.

« Nous avons lancé la stratégie de haute performance le week-end dernier et l’un de nos grands véhicules consiste à utiliser l’héritage de Gary Speed ​​et ce qu’il a créé. Tous les principes hors et sur le terrain qu’il a mis en œuvre, nous voulons les capturer et les utiliser comme l’un des nos atouts.

Le Pays de Galles a atteint sa première Coupe du monde depuis 1958





« Rob Page, ayant été impliqué dans cette période et ayant aidé nos jeunes joueurs à traverser le système, c’est l’homme parfait pour nous mener vers une Coupe du monde et nous attendons cela avec impatience. »

Adams a plusieurs rôles en tant que directeur technique, il aide Page et ses entraîneurs au besoin, il initie la politique et il est à juste titre fier du système d’entraînement FAW qui a fourni des licences professionnelles à des personnalités comme le manager belge Roberto Martinez, Mikel Arteta d’Arsenal, Patrick Vieira de Crystal Palace et Thierry Henry pour n’en citer que quelques-uns.

La modestie d’Adams souligne rapidement qu’il occupait son poste depuis 2019 et que d’autres avant lui ont fait partie de « l’évolution culturelle » de l’ADN du football gallois – curieusement, l’un d’entre eux est Osian Roberts, maintenant directeur adjoint de Vieira à Palace. Roberts a été le directeur technique de la FAW ainsi que le bras droit de Chris Coleman à l’Euro 2016.





Gareth Bale a dénoncé les médias en insistant sur le fait qu'il n'a pas été blessé la plupart du temps qu'il était au Real Madrid et qu'il n'a tout simplement pas été sélectionné – et qu'il ne joue pas toujours au golf !



La qualification du Pays de Galles pour Qatar 2022 n’est pas un hasard ou un bonus à court terme, elle est due à une décennie de changement, de réinvention et de recherche d’une identité qui résonne avec les joueurs et les supporters.

Au cours des trois matches à domicile que le Pays de Galles a disputés en sept jours en juin, près de 85 000 personnes sont venues voir le Pays de Galles.

Au cours d’une crise du coût de la vie où, en raison d’une anomalie dans la programmation des matches, trois matchs à domicile ont été disputés un dimanche, un mercredi et un samedi, le public gallois a décidé de dépenser de l’argent durement gagné pour regarder le pays de Galles jouer au football.

Le Pays de Galles sera soutenu par un grand public au Qatar





De nombreux supporters ont fait de longs voyages, toute personne ayant des connaissances géographiques de base saura que voyager du nord du Pays de Galles à Cardiff n’est pas le voyage le plus facile ou le moins cher, mais il existe un lien de respect entre le mur rouge et les joueurs. Le public gallois veut regarder et dialoguer avec l’équipe de football.

Bale et Ramsey vont à un moment donné, je suis désolé de le dire, se retirer du football.

Le Pays de Galles n’a peut-être pas de remplaçants prêts à l’emploi de leur calibre, mais grâce à une vision mise en œuvre par Speed, des voies existent pour que les talents soient repérés et nourris et le Pays de Galles – petite nation peut-être – aura un haut niveau de talent disponible pour ses équipes seniors. pour que l’Euro 2016, l’Euro 2020 et le Qatar 2022 ne soient pas que de brefs moments d’histoire glorieuse.

Quelle est la prochaine étape pour le Pays de Galles ?

Les joueurs du Pays de Galles célèbrent leur qualification pour la Coupe du monde





L’équipe de Rob Page reprendra la campagne de la Ligue des Nations en septembre lorsque le Pays de Galles se rendra face à la Belgique le jeudi 22 septembre avant sa dernière rencontre à domicile contre la Pologne le dimanche 25 septembre ; coup d’envoi des deux matchs à 19h45.

Page soumettra une longue liste de joueurs à la FIFA le vendredi 21 octobre, mais le manager du Pays de Galles devrait annoncer sa dernière équipe de 23 joueurs pour la Coupe du monde les 9 et 10 novembre. La date limite de la FIFA est le lundi 14 novembre.

Le Pays de Galles partira pour le Qatar le mardi 15 novembre avant d’affronter les États-Unis lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde le 21 novembre au stade Ahmad bin Ali d’Al Rayyan.