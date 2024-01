La vision de Dan Campbell pour les Lions est devenue réalité

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

DETROIT — Derrick Barnes s’est assis à son casier pour terminer une autre interview alors que la pièce se vidait, ne laissant que des boîtes d’équipement et un plateau de sandwichs au beurre de cacahuète et à la gelée. Son téléphone reposait sur l’étagère du haut, face cachée, tandis que des messages texte et des notifications résonnaient sur l’écran. « Tirez, je ne l’ai même pas vérifié », dit-il avant de saisir son téléphone et de parcourir les dizaines de notifications. Ses yeux s’illuminèrent.

“Et cela ne date que des 20 dernières minutes aussi”, a-t-il déclaré.

Revenons à il y a trois ans, lorsque Barnes était un choix de quatrième ronde de Purdue et que Dan Campbell était un entraîneur-chef de première année avec de grands rêves de renverser les minables Lions de Détroit. Barnes était « une floraison tardive », a déclaré Campbell dimanche. Le porteur de ballon universitaire a passé ses premières saisons à Détroit à trouver sa place en tant que secondeur, en quête de confiance, en quête de son rôle dans une défense en évolution.

Ce n’est que l’été dernier que Barnes a semblé prendre pied. Et tout s’est déroulé dimanche dans un moment surréaliste qu’il ne pouvait même pas expliquer pleinement.

Au cours des deux dernières minutes d’un duel offensif entre les Lions et les Buccaneers de Tampa Bay, Barnes a réussi l’interception qui a scellé le match, provoquant un rugissement déchirant de la part de la foule de 66 201 personnes au Ford Field. Son jeu – un saut en avant comme un joueur de troisième but arrachant une ligne – a donné aux Lions une victoire de 31-23, leur première victoire en ronde de division en 32 ans, et leur a valu une victoire du Super Bowl.

“C’est un rêve devenu réalité pour moi”, a déclaré Barnes, toujours souriant jusqu’aux oreilles alors qu’un essaim de journalistes se pressait dans son casier. «Vous voyez où nous avons commencé [three] il y a des années avec Dan. Tout le monde croyait en Dan – en ce qu’il allait construire, en ce qu’il cherchait.

C’est vraiment approprié : le jeune secondeur, autrefois incertain de son avenir mais qui a trouvé sa voie avec un peu de confiance, un peu d’entraînement et beaucoup de travail, a scellé une victoire de plus de trois décennies en préparation pour une ville construite dans un moule similaire.

“Ici, mec, ce sont des hivers rigoureux, l’industrie automobile, les cols bleus”, a déclaré Campbell. « … Et je pense simplement que c’est de cela que nous parlons. Vous voulez quelque chose dont la ville puisse être fière. … J’ai l’impression que ces gars-là ont un lien de parenté avec cette ville et cette région.

Cela convient également : trois ans jour pour jour avant le match de dimanche, Campbell a proclamé lors de sa conférence de presse d’introduction que son équipe « assumerait l’identité de cette ville », « gratterait et grifferait » et mordrait les rotules pour devenir un groupe compétitif et résilient.

La victoire de Détroit contre les Buccaneers a été un effort de gratte-ciel, mené par le quart-arrière Jared Goff. Sa renaissance de carrière a bouclé la boucle au premier tour, lorsqu’il a mené les Lions devant son ancienne équipe, les Rams de Los Angeles. Il a atteint un autre niveau dimanche lorsqu’il a surmonté une première mi-temps ennuyeuse et a guidé les Lions vers trois touchés consécutifs au cours des deux derniers quarts avant que la défense ne prenne le devant de la scène.

Partout à Détroit, la solidarité à travers le football

Sept des 10 jeux les plus longs des Lions ont eu lieu en seconde période alors que Goff commençait à le diffuser et que le jeu de course prenait vie.

Tout au long de la semaine, l’accent a été mis à Détroit sur la défense des Bucs qui avait ébranlé le quart-arrière des Eagles de Philadelphie, Jalen Hurts, une semaine plus tôt et qui était connu pour multiplier les blitz. Pourtant, dimanche, c’est la défense de Détroit qui a réalisé deux interceptions pour conclure sa victoire.

“Nous avons aussi des chiens de notre côté du ballon”, a déclaré Barnes.

La ligne offensive des Lions, un pilier tout au long de la saison, a perdu le garde Jonah Jackson à cause d’une blessure au genou tôt dimanche. Le centre Frank Ragnow – le point d’ancrage des cinq premiers – s’est retrouvé enroulé sur un sac de Goff avec un peu moins de deux minutes à jouer en première mi-temps. Mais il n’a pas raté un instant et a réussi un bloc clé pour aider le porteur de ballon Craig Reynolds à entrer dans la zone des buts au quatrième et un au troisième quart.

“Ce mec n’est qu’un guerrier, mec”, a déclaré le plaqueur gauche Taylor Decker, s’étouffant en pensant à Ragnow. « Et il a vécu ça. Il l’a vécu personnellement ; il a vécu cela avec nous en équipe. … On dirait qu’il se bat toujours contre la douleur tout le temps. Je ne veux pas parler pour lui, mais j’ai l’impression qu’il est un peu paranoïaque de ne pas être avec nous parce que nous avons vécu tellement de choses ensemble.

Le fait que Reynolds et Barnes, réservistes arrivés à Détroit en 2021 et qui se sont frayé un chemin sur la liste, aient joué dans une victoire historique ne fait que valider les méthodes de Campbell. Ils sont arrivés avec intention, et non par hasard, et ont trouvé le chemin des rôles principaux à un moment critique.

Comme tant d’autres membres de la liste des Lions, ils ont adhéré à une vision qui ressemblait au départ davantage à une chimère.

“J’ai l’impression que lorsque vous étiez chez les Lions les années précédentes, quand je suis arrivé ici, vous disiez à vos amis que vous étiez chez les Lions et : ‘Oh, vous n’êtes pas bons les gars.’ Vous ne ferez rien”, a déclaré le receveur Amon-Ra St. Brown. « Tous les membres de cette équipe, je suis sûr que quelqu’un leur a dit cela. … Nous savons quelle est la perception de faire partie des Lions de Détroit, mais nous pensons que nous avons une chance de changer les choses non seulement pour cette année mais pour les années à venir.

Aidan Hutchinson, originaire du Michigan et deuxième choix au repêchage en 2022, l’a compris plus que quiconque. Il était autrefois l’un de ces fans du Ford Field, regardant son équipe travailler en vain. Dimanche soir, alors que ses coéquipiers célébraient au milieu de terrain, Hutchinson se tenait sur la touche, les yeux noirs barbouillés sur sa joue, scrutant la foule et prenant conscience de l’ampleur du moment.

La vision de Campbell est devenue réalité, mais ces Lions n’ont pas encore fini.