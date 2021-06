La vision de Boris Johnson pour le nouveau yacht royal « ressemble à un chalutier des années 1950 », selon un architecte naval de premier plan

La vision de Boris Johnson d’un nouveau navire amiral national pour remplacer le yacht royal ressemble à un « chalutier de pêche des années 1950 », selon un architecte naval de premier plan.

Le Premier ministre a annoncé le mois dernier que le navire de 200 millions de livres sterling « représenterait et promouvrait le meilleur des Britanniques » dans le monde au cours des 30 prochaines années.

Mais Stephen Payne, le concepteur du gigantesque paquebot Queen Mary 2, était loin d’être impressionné par l’impression d’artiste émise par Downing Street.

Il a dit au Le télégraphe du jour qu’il ferait un navire amiral « très pauvre » pour le Royaume-Uni et conviendrait mieux à l’île de Sark, qui compte 500 habitants.

« Je pense juste que nous pourrions faire quelque chose de plus ambitieux », a-t-il ajouté. « L’avant de la superstructure, semblable à un chalutier à coque des années 1950, est idéal pour un navire par beau temps, mais pas une si bonne idée pour un voyageur mondial traversant l’Atlantique, le Pacifique ou même contournant la pointe de l’Afrique. »

conseillé Boris Johnson obtiendra un nouveau produit phare, mais il pourrait ne pas dominer les vagues avant 2025 Le plan de yacht commercial de Boris Johnson pourrait enfreindre les règles de l’Organisation mondiale du commerce Règle Britannia? Les critiques remettent en question les plans phares de Johnson

M. Payne a également mis en doute le fait que le navire amiral proposé gagnerait l’approbation de la Royal Navy ou des monarchistes espérant un remplacement pour le Royal Yacht Britannia.

Il a déclaré: « Ils disent qu’ils utiliseront un équipage de la Royal Navy. N’y a-t-il pas une pénurie chronique de main-d’œuvre au sein du service? La Marine regardera-t-elle ce nouveau navire non pas avec des yeux adorateurs mais avec désespoir alors qu’il lutte pour garder les navires de première ligne à mer?

« En ce qui concerne le financement de ce navire, il y a 200 millions de livres à trouver et je serais surpris si les coûts d’exploitation n’étaient pas de 5 millions de livres par an. »

M. Payne a déclaré qu’il avait envoyé à Downing Street un aperçu de ses propositions pour un nouveau yacht royal « Britannia 2 » uniquement pour qu’elles soient perdues.

Il envisageait un navire de 475 pieds avec un auditorium de 250 places, un pub à bord, un restaurant, un studio de télévision, un musée et une boutique de souvenirs.

« L’importance de Britannia découle de son statut royal », a déclaré M. Payne. « En tant que yacht royal, Britannia avait un cachet sans ambiguïté. En plus de ses espaces élégamment conçus, il avait la Band of the Royal Marines et un équipage trié sur le volet de plus de 270 personnes. Ce package était ce qui donnait à Britannia sa réputation, son prestige et la distinction qui a attiré les affaires à bord. »

Le Britannia original a été mis hors service par le gouvernement travailliste de Tony Blair en 1997.