La Virginie-Occidentale punit les banques qui disent ne pas soutenir le charbon

Le mois dernier, M. Moore a envoyé des lettres à six sociétés financières les informant qu’elles pourraient être exclues des affaires de l’État et leur donnant 45 jours pour répondre. Outre Goldman Sachs et JPMorgan, M. Moore a écrit à trois autres banques – Morgan Stanley, Wells Fargo et US Bancorp – ainsi qu’au plus grand gestionnaire d’actifs au monde, BlackRock.

Sur les six entreprises, toutes sauf US Bancorp n’ont pas été autorisées à faire des affaires avec la Virginie-Occidentale jeudi. Cette décision intervient quelques heures seulement après que le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui a bloqué pendant des mois les efforts du président Biden pour adopter une législation climatique majeure, a annoncé un accord surprise qui élargira radicalement le soutien fédéral aux énergies renouvelables.

Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et Wells Fargo ont déclaré publiquement qu’ils réduisaient fortement le financement des nouveaux projets de charbon, tandis que BlackRock a réduit ses participations dans les sociétés charbonnières depuis 2020.

De telles mesures sont de plus en plus courantes à Wall Street alors que les grandes sociétés financières s’efforcent de réduire leur exposition financière à des industries comme le charbon, qui est un contributeur majeur aux émissions de réchauffement de la planète, et est devenue moins rentable ces dernières années.