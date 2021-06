La Virginie-Occidentale offre des armes à feu, des camionnettes, des bourses et 1 million de dollars de loterie pour les vaccins alors que les responsables poussent le jab

La Virginie-Occidentale offre des armes à feu, des camionnettes, des bourses et 1 million de dollars pour inciter les résidents à se faire vacciner contre le Covid-19.

Le gouverneur Jim Justice a annoncé mardi les derniers efforts de l’État pour faire vacciner davantage de personnes et a déclaré que les tirages au sort hebdomadaires commenceraient le jour de la fête des pères, le 20 juin.

Le gouverneur Jim Justice a annoncé une série de cadeaux pour les personnes qui reçoivent le vaccin Covid-19 Crédit : Twitter/Jim Justice

Un membre de la Garde nationale administre le vaccin Covid en Virginie-Occidentale Crédit : Getty Images – Getty

« Plus vite nous les amenons à franchir la ligne d’arrivée, plus nous sauvons de vies », a déclaré Justice en annonçant le nouveau programme d’incitation de l’État.

Le programme de loterie se déroulera de la fête des pères au 4 août, avec un tirage chaque semaine, a déclaré Justice, et tous les habitants de l’État qui ont eu une chance depuis qu’ils sont disponibles pour la première fois seront éligibles.

« Pour être éligible, vous devez aller chercher votre premier coup », a déclaré le gouverneur.

« Quand je commencerai par ces prix … il va y avoir une course sur les gens qui obtiennent leur premier coup, alors allez les chercher.

« Allez les chercher pour être éligible là où nous pourrons tirer votre nom, et vous pourriez absolument gagner quelque chose qui serait phénoménal. »

Le gouverneur a déclaré qu’environ la moitié des adultes de Virginie-Occidentale sont désormais entièrement vaccinés Crédit : Getty

Parmi les prix à gagner le jour de la fête des pères figurent des fusils de chasse et des fusils de chasse personnalisés, deux camionnettes neuves, des bourses d’études complètes dans n’importe quelle école publique pour les résidents en fonction de l’âge, des escapades de week-end dans un parc d’État, des permis de pêche et de chasse à vie, et un grand prix de 1 million de dollars.

La justice a également souligné que la moitié de la population totale de l’État est désormais entièrement vaccinée et a encouragé les personnes âgées de 12 à 35 ans à sortir et à se faire vacciner.

La Virginie-Occidentale n’est pas le seul État à offrir des incitations aux personnes hésitantes à propos du vaccin Covid.

Le mois dernier, l’Ohio a annoncé cinq tirages de 1 million de dollars pour les résidents vaccinés.

Le Maryland a également commencé à organiser des tirages de loterie hebdomadaires de 40 000 $ pour les résidents vaccinés.

Il y aura 40 jours consécutifs de tirages, suivis d’un grand prix de 400 000 $ remis le 4 juillet.

Le New Jersey s’est associé à des brasseries et des établissements vinicoles locaux pour offrir aux adultes vaccinés une boisson gratuite, tandis que New York a essayé différents cadeaux comme des billets de loterie et des billets pour les matchs de basket-ball des séries éliminatoires.