La Virginie-Occidentale nomme Josh Eilert entraîneur-chef par intérim après la démission de Bob Huggins

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

La Virginie-Occidentale a annoncé samedi soir que l’entraîneur adjoint Josh Eilert serait élevé au poste d’entraîneur-chef par intérim de basketball masculin pour la saison 2023-24.

Le diplômé de l’État du Kansas a passé les 15 dernières années en tant qu’assistant à Morgantown pour l’ancien entraîneur-chef Bob Huggins, qui a démissionné la semaine dernière après avoir été arrêté et accusé de DUI. Eilert a fait ses débuts dans l’entraînement en tant qu’assistant diplômé à son alma mater en 2006-07 avant de déménager en Virginie-Occidentale en 2007.

Des sources disent à FOX Sports que le directeur sportif de Virginie-Occidentale, Wren Baker, avait initialement prévu de trouver un remplaçant permanent pour Huggins dans la recherche, mais des complications dues à un calendrier fin juin signifiaient que les candidats de renom n’étaient pas aussi intéressés par le poste. Ces mêmes sources disent à FOX Sports que le plan sera d’ouvrir le bassin de candidats après la saison 2023-24 pendant la période typique au cours de laquelle les entraîneurs font sauter le travail plus souvent.

Eilert et son équipe doivent se mettre au travail rapidement, car les Mountaineers ont trois joueurs qui sont entrés dans le portail de transfert depuis la démission de Huggins. L’ancienne star de l’Arizona Kerr Kriisa, le garde Joe Toussaint et l’attaquant Tre Mitchell sont tous entrés dans le portail, mais il est toujours possible que le trio puisse retourner en Virginie-Occidentale avec l’un des membres du personnel actuel élevé au rôle principal pour le prochain saison.

« J’ai parlé avec des personnes bien informées du basket-ball à travers le pays au cours de la semaine dernière, y compris des entraîneurs, des cadres professionnels du basket-ball et d’autres en qui j’ai confiance pour identifier un groupe solide de candidats avec qui parler », a déclaré Baker. « En fin de compte, ce que j’ai fini par reconnaître, c’est que mener cette recherche à la fin juin était difficile pour bon nombre de nos candidats, et cela a également désavantagé nos talentueux étudiants-athlètes. Cela dit, nous mènerons notre recherche nationale au conclusion de la saison 2023-24. »

« Josh Eilert est la bonne personne pour diriger notre programme de basketball masculin la saison prochaine », a ajouté Baker. « Il a joué un rôle important dans notre succès et il a fait preuve d’une grande intégrité, d’une éthique de travail et d’un dévouement. Il a été impliqué dans toutes les facettes de notre programme pendant son temps au sein de l’équipe de basket-ball, et il a mérité cette opportunité d’entraîner notre équipe par intérim pour la saison 2023-24.

« Je tiens à remercier Wren Baker, le président Gee, Rob Alsop, Steve Uryasz et le reste de notre administration pour avoir cru en moi et m’avoir donné l’opportunité de diriger notre légendaire programme de basket-ball Mountaineer », a déclaré Eilert. « Je voudrais également remercier l’entraîneur Huggins de m’avoir retenu dans son équipe à K-State en 2006 et de m’avoir amené en Virginie-Occidentale en 2007. J’ai tellement appris de l’entraîneur Huggins, et ce fut un honneur de travailler pour un Entraîneur du Temple de la renommée depuis 17 ans.

« Je suis ravi de cette opportunité de diriger le merveilleux groupe de gars que nous avons dans notre vestiaire. Ils ont travaillé extrêmement dur sur le terrain, dans la salle de musculation et dans la salle de classe depuis leur retour sur le campus le 5 juin. Dans les jours et les semaines à venir, je vais consolider notre alignement et préparer notre équipe pour se rendre en Italie plus tard cet été. »

En 2021, Eilert a été nommé membre du Top 50 Notable Division I Support Staff par Silver Waves Media

Eilert a joué deux saisons de basket-ball à l’État du Kansas de 2002 à 2004 après avoir été transféré du Cloud County Community College, où il a été lettreur pendant deux ans et partant pendant un an.

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

