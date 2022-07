La Virginie-Occidentale donnera 20 000 $ alors que les États augmentent la mise dans la guerre pour les travailleurs

Une personne travaille avec des robots à l’usine de Procter & Gamble à Tabler Station, Virginie-Occidentale, le 28 mai 2021. Timothée Aeppel | Reuter

Avec deux fois plus d’offres d’emploi qu’il y a de travailleurs pour les combler, il est littéralement difficile de trouver une bonne aide. De plus en plus d’entreprises placent la main-d’œuvre en tête de leur liste de contrôle lorsqu’elles choisissent des emplacements pour s’installer, et les États se battent comme jamais auparavant pour attirer et cultiver des talents qualifiés. “Tout le monde recherche un avantage”, a déclaré Cara Christopher, vice-présidente principale du développement commercial chez Lightcast, une société de conseil sur le marché du travail. Certains États tentent de gagner cet avantage en achetant essentiellement des talents. La Virginie-Occidentale offre 20 000 $ en espèces et des incitations aux personnes désireuses de déménager dans l’État et d’y vivre pendant deux ans. Au cours de ses deux premières années, le partenariat public-privé connu sous le nom de Ascension de la Virginie-Occidentale dit avoir accepté 86 nouveaux travailleurs parmi des milliers de candidats, dont beaucoup déménagent avec des conjoints et des membres de la famille. Le programme vise à attirer plus de 1 000 travailleurs dans l’État sur cinq ans. D’autres États, comme le Mississippi, se concentrent sur les talents locaux. L’État a rationalisé ses programmes de développement de la main-d’œuvre, les rebaptisant AccélérerMS, et une coordination plus étroite avec les employeurs. L’État se classe désormais parmi les dix premiers pour placer les participants sur le marché du travail, selon les données compilées par le département américain du Travail. “Ceux qui le font bien regardent à la fois les efforts d’attraction et les efforts de développement”, a déclaré Christopher.

Éduquer et former la nouvelle main-d’œuvre

Les collèges communautaires et les écoles techniques font l’objet d’une attention particulière alors que le pays cherche à reconstruire la chaîne d’approvisionnement nationale. Alors que les inscriptions globales dans les établissements de deux ans ont fortement diminué depuis le début de la pandémie, les inscriptions dans les programmes axés sur la carrière augmentent, selon le Centre national de recherche sur le centre d’information des étudiants. Les inscriptions ce printemps dans les programmes liés aux transports ont augmenté de près de 29 % par rapport à l’année dernière, les métiers de la construction ont augmenté de 19 % et la production de précision, y compris la fabrication de pointe, a augmenté de près de 17 %. “Il y a un besoin criant de personnes qui ont la capacité de travailler non seulement avec leurs mains, puis de dépanner cela à travers la technologie”, a déclaré Tom Stringer, directeur général de la pratique de sélection de sites chez BDO à New York. Le besoin est si grand que les entreprises jouent de plus en plus un rôle de premier plan dans la constitution d’une main-d’œuvre adaptée à leurs besoins, en étroite collaboration avec les écoles. Les États sont impatients d’obliger. “Il existe une approche vraiment intégrée par le gouvernement et les systèmes des collèges communautaires pour créer des programmes dont chaque entreprise a besoin individuellement”, a déclaré Stringer. En Caroline du Sud, BMW travaille avec l’État et les écoles pour étendre son programme BMW Scholars, en créant un pipeline de travailleurs pour l’usine du constructeur automobile allemand à Spartanburg. Après plus d’une décennie de partenariat avec les collèges techniques locaux, le programme s’étend aux écoles secondaires. “Nous avons continuellement besoin de plus de ces personnes et l’industrie a besoin de plus à travers le monde”, a déclaré Sherry McCraw, vice-présidente des ressources humaines de BMW à Spartanburg.

Un travailleur vérifie une BMW sur la ligne à l’usine BMW Manufacturing Co. de Spartanburg SC le mercredi 11 janvier 2012. Ariana Lindquist | BloombergGetty Images

Dans le programme collégial, les participants obtiennent une aide pour les frais de scolarité et un emploi à temps partiel à l’usine lorsqu’ils sont à l’école, et la possibilité d’un emploi à temps plein après l’obtention de leur diplôme. “C’est une assez bonne incitation pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une carrière, car elles reçoivent non seulement des frais de scolarité gratuits, mais elles reçoivent également un investissement de l’entreprise pour laquelle elles travaillent”, a déclaré Michael Mikota, président du Spartanburg Community College. , l’une des trois institutions partenaires. “Je n’ai jamais pensé que j’étais assez intelligent pour aller à l’université ou même en être diplômé. Et puis, quelques années plus tard, me voici, en tant que major de promotion du programme”, a déclaré Dorian Thomas, qui a obtenu son diplôme en tête de sa classe en Juin. “L’industrie elle-même se développe si rapidement que nous ne sommes pas assez nombreux pour satisfaire l’industrie.” Le nouveau programme d’études secondaires offre des emplois à temps partiel aux personnes âgées, qui peuvent obtenir un certificat d’apprentissage. Cela aide également BMW à élargir davantage son vivier de talents. “C’est une très bonne étape pour attirer plus de jeunes dans quelque chose qui leur offre une très bonne carrière”, a déclaré McCraw.

Changement démographique et pénuries de main-d’œuvre

Christopher de Lightcast pense que la guerre pour les travailleurs ne se terminera pas de sitôt, et pas seulement à cause de la renaissance de la fabrication nationale. “Nous constatons que la croissance démographique est à son plus bas niveau historique, et cela est basé sur des taux de natalité qui ne se remplacent tout simplement pas”, a-t-elle déclaré. Dans le classement Top States for Business de cette année, la main-d’œuvre pèse le plus parmi dix grandes catégories de compétitivité.