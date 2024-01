La Virginie-Occidentale bat le Kansas n°3 à Morgantown

MORGANTOWN, Virginie-Occidentale – La Virginie occidentale peut enfin profiter de quelques points positifs après avoir traversé le ring au cours des huit derniers mois.

Les Mountaineers ont subi le départ de l’entraîneur du Temple de la renommée, Bob Huggins, à la suite d’une arrestation pour conduite en état d’ébriété qui a conduit à une refonte de l’équipe.

Ajoutez à cela un problème de santé avant la saison pour l’attaquant Akok Akok, une suspension de neuf matchs pour le garde Kerr Kriisa, Jesse Edwards qui a raté le mois dernier en raison d’un poignet cassé et une bataille judiciaire en cours avec la NCAA qui avait temporairement mis à l’écart les joueurs à transferts multiples RaeQuan. Bataille et Noah Farrakhan.

L’euphorie de samedi a fait pencher la balance dans l’autre sens. Battle a marqué 23 points et récupéré neuf rebonds, Patrick Suemnick a ajouté un sommet en carrière de 20 points et la Virginie occidentale a battu le Kansas, n°3, 91-85.

“C’est un moment surréaliste, mec”, a déclaré Battle. “C’est difficile de gagner des matchs comme ça, surtout à ce niveau et d’avoir quelques longueurs de retard parce que nous avons eu une intersaison folle. Je suis juste fier de cette équipe et du staff technique.”

Les fans ont pris d’assaut le terrain après que les Mountaineers (7-11, 2-3 Big 12) se soient améliorés à 7-5 contre le Kansas à Morgantown et aient brisé une séquence de six défaites consécutives dans la série.

“Cela faisait du bien”, a déclaré l’entraîneur par intérim de Virginie-Occidentale Josh Eilert, qui a pris le relais une semaine après l’arrestation de Huggins.

“C’est ce dont nos gars avaient besoin”, a déclaré Eilert. “Je vais le savourer ce soir, je vous le promets. Nous avons traversé beaucoup de choses. Cette base de fans a traversé beaucoup de choses. Mais demain, nous y reviendrons pour élaborer un plan de match pour le centre de la Floride.”

La victoire est survenue une semaine après que les Mountaineers aient battu le numéro 1 de l’époque. 25 Texas, également à domicile.

La Virginie occidentale a donné le ton samedi avec un barrage précoce de 3 points et a devancé les Jayhawks pour obtenir des lancers francs clés à la fin.

Le Kansas (15-3, 3-2) était mené pendant la majeure partie de la seconde mi-temps jusqu’à ce que KJ Adams Jr. réussisse deux lancers francs pour une avance de 81-80 avec 2:41 à jouer. Suemnick a répondu avec un tir bancaire sur Hunter Dickinson 35 secondes plus tard pour donner définitivement l’avance aux Mountaineers.

La Virginie occidentale a scellé la victoire en réalisant neuf des 10 lancers francs dans les 34 dernières secondes.

“Je pense simplement que nous en voulions davantage”, a déclaré Suemnick.

Kriisa a ajouté 15 points pour les Mountaineers.

Alors que Baylor, n°9, a également perdu samedi au Texas, il y a désormais eu 21 défaites des 10 meilleures équipes sur la route contre des adversaires non classés cette saison. Cela correspond le plus jusqu’en janvier dans l’ère AP Poll, égalant les 21 défaites de la saison 1965-66, selon la recherche ESPN Stats & Information.

Kevin McCullar a mené le Kansas avec 24 points et Dickinson en a marqué 19. L’étudiant de première année Johnny Furphy a marqué trois tirs à 3 points et attrapé trois rebonds au cours des quatre premières minutes, mais il a mis 22 minutes avant de marquer à nouveau et de terminer avec 13 points et sept rebonds, un sommet pour l’équipe.

Les Mountaineers, la pire équipe de tir à 3 points du Big 12, ont réussi 12 sur 21 (57 %) au-delà de l’arc, dont neuf sur leurs 11 premiers.

Le tournage n’a pas non plus été un problème pour le Kansas. Les Jayhawks sont allés 32 sur 60 (53 %) sur le terrain.

“Il va y avoir des matchs comme celui-ci pour tout le monde” dans le Big 12, a déclaré l’entraîneur du Kansas, Bill Self. “C’est une ligue de monstres.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.