La Virginie-Occidentale annonce des prix pour la loterie du vaccin Covid-19 – RT USA News

Alors que d’autres États américains ont offert de l’argent et des cartes-cadeaux aux résidents pour les inciter à se faire vacciner, le gouverneur de Virginie-Occidentale, Jim Justice, ajoute des bourses, des permis de chasse et de pêche, des camions personnalisés et des armes à feu au mélange.

Le cadeau de la Virginie-Occidentale comprendra un grand prix de 1,588 million de dollars, un deuxième prix de 588 000 $ et plusieurs bourses complètes à n’importe quel établissement d’enseignement supérieur de l’État – mais aussi des camions sur mesure, des permis de chasse et de pêche à vie, ainsi que des fusils de chasse et de chasse fusils de chasse. Aujourd’hui, j’ai fourni des détails supplémentaires sur notre loterie de vaccins qui se déroulera du 20 juin au 4 août ! Lire la suite de la conférence de presse d’aujourd’hui ⬇️https://t.co/elD1Q3fskn – Gouverneur Jim Justice (@WVGovernor) 1 juin 2021 « Il y aura tellement de prix merveilleux que vous pourrez gagner, cela vous épatera » Justice a dit quand il a taquiné la loterie la semaine dernière. Mardi, il a révélé l’éventail des prix et le début de la campagne de loterie : le 20 juin, anniversaire de l’indépendance de la Virginie-Occidentale. Un ancien démocrate qui a changé de parti en août 2017, Justice a justifié le cadeau en affirmant qu’il permettrait en fait à l’État d’économiser de l’argent sur les hospitalisations et la gestion des cliniques de vaccination. « Si l’onglet continue de fonctionner, le coût est énorme. Les hospitalisations sont énormes. Nous devons amener tous nos gens à franchir la ligne d’arrivée, » il a dit. Connue pour ses montagnes, ses mines de charbon et son tourisme, la Virginie-Occidentale compte moins de deux millions d’habitants. Ceux qui ont déjà été vaccinés devront s’inscrire sur un site Web de l’État – qui est toujours en cours – pour pouvoir prétendre aux prix. La campagne devrait se dérouler jusqu’au 4 août. Cette loterie s’ajoute au cadeau que Justice a annoncé en avril, offrant aux résidents vaccinés âgés de 16 à 35 ans une chance d’obtenir une carte-cadeau de 100 $ ou un bon d’épargne. Plus de 20 000 personnes se sont inscrites depuis.



De nombreux États américains ont adopté des incitations de type loterie pour amener leurs résidents à se faire vacciner, grâce à l’argent fédéral du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars – qui est devenu loi en mars sans aucun vote républicain. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé la semaine dernière la loterie «Vax for the Win», offrant 50 $ « cartes d’encouragement » aux résidents entièrement vaccinés, trente prix de 50 000 $ la semaine prochaine et dix prix de 1,5 million de dollars qui seront annoncés le 15 juin. Le compatriote démocrate de Newsom, Jared Polis, dans le Colorado, a lancé le « Colorado Comeback Cash », des tirages hebdomadaires au hasard commençant le 4 juin, avec cinq gagnants qui devraient remporter 1 million de dollars chacun. Son modèle était la loterie « Ohio Vax-a-Million », qui a commencé le 26 mai et attribuera 1 million de dollars chaque semaine à un résident adulte qui a reçu au moins une dose de vaccin Covid-19, selon le gouverneur Mike DeWine, un républicain.



Les campagnes de loterie d'État ont été précédées de campagnes d'incitation locales et d'entreprise, telles que la Nouvelle-Orléans offrant des écrevisses gratuites – un aliment de base des fruits de mer de la Louisiane – ou Krispy Kreme offrant un beignet gratuit chaque semaine à toute personne présentant une carte de vaccination. Mardi, 135 867 425 personnes aux États-Unis ont été entièrement vaccinées, tandis que 168 489 729 ont reçu au moins une dose – selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – sur une population estimée à 330 millions.