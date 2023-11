La Virginie occidentale abandonne un match en cinq sets contre Texas Tech

Prochain match: à Baylor 18/11/2023 | 15h 18 novembre (samedi) / 15h à Baylor

MORGANTOWN, Virginie-Occidentale – L’équipe de volleyball de l’Université de Virginie occidentale (9-19, 2-13 Big 12) a perdu un match en cinq sets contre Texas Tech vendredi soir à la United Supermarkets Arena de Lubbock. Les Red Raiders ont remporté le match avec des scores de 25-16, 25-23, 24-26, 23-25 ​​et 15-12.

Frappeur extérieur junior Hailey Vert et le frappeur extérieur de deuxième année a mené le parquet pour les attaques décisives, en récoltant 18 chacun. Setter senior chemise rouge Lauren DeLo a décroché son troisième meilleur rendement cette saison avec 51 passes décisives. Libéro de cinquième année Camilla Covas a mené la Virginie-Occidentale pour les fouilles et les as de service, avec 21 et trois, respectivement.

Défensivement, le bloqueur central de première année a récolté six des 11 blocs au total de la Virginie occidentale. Les Mountaineers ont totalisé 71 récupérations, contre 64 pour Tech.

La Virginie occidentale était menée tôt, 4-0, dans le premier set. Un kill de Miller, associé à deux erreurs TTU, laisserait les Mountaineers traîner par un, 13-12. Les Red Raiders ont répondu avec une séquence de 5-0, augmentant ainsi leur avance de 20-13. Texas Tech repartait une fois de plus avec quatre points consécutifs, remportant le premier set, 25-16.

Bloqueur intermédiaire de deuxième année Tierney Jackson a égalisé le deuxième, 1-1, au début. Avec des points échangés des deux côtés du terrain, le match a été égalisé cinq fois avant une échappée Tech pour une avance de 9-6. La Virginie-Occidentale l’a égalisé à 10, grâce aux attaques décisives de Miller, bloqueur central de première année Emma Bérétich et une erreur TTU. Les Mountaineers ont pris les devants avec une séquence de 4-0, prenant les devants 21-18. Tech a ajouté sa propre séquence de 4-0 pour assurer le deuxième set, 25-23.

Les Mountaineers ont pris vie au troisième set, prenant une avance de 4-0 sur les Red Raiders. Une paire de attaques décisives de Miller à mi-parcours a permis à West de mener jusqu’à cinq points, 15-10. Les deux équipes se sont battues pour l’avantage, avant que la Virginie occidentale ne remporte la troisième, 26-24.

La Virginie occidentale cherchait son moment alors que TTU menait 8-4 au quatrième set. Le moment est venu après une séquence de 4-0 des Mountaineers pour égaliser à huit. Deux attaques décisives de Green et deux erreurs techniques ont donné à la Virginie occidentale une avance de 20-17. Beretich a fait taire l’offensive des Red Raider avec un kill, suivi d’un kill de Miller pour sceller le quatrième, 25-23, pour les Mountaineers.

Les Mountaineers ont mené fort en cinquième, partant sur une séquence de 5-0 pour dominer Texas Tech, 10-3. Les Red Raiders ont répondu avec un score de 10-1, remportant le cinquième et dernier set, 15-12.

Ensuite, la Virginie occidentale se rendra à Waco, au Texas, le samedi 18 novembre, pour affronter Baylor. Le match de samedi débutera à 15 h HE.

Pour plus d’informations sur les Mountaineers, visitez WVUsports.com et suivez @WVUVolleyball sur Twitter, Instagram, Facebook.