Le gouverneur de Virginie, Ralph Northam, a annoncé un couvre-feu de minuit à 5 heures du matin, un mandat de masque élargi et d’autres nouvelles mesures dans le but de ralentir la propagation de Covid-19 après que l’État ait vu une augmentation du nombre de nouveaux cas de virus.

Le couvre-feu entrera en vigueur le 14 décembre et devrait durer au moins fin janvier. Northam a déclaré aux journalistes jeudi que tout le monde, à l’exception des personnes se rendant au travail et en revenant, devrait respecter le couvre-feu. Il a également exhorté les Virginiens à rester à la maison à d’autres moments de la journée à moins qu’ils ne doivent sortir.

Northam a élargi le mandat du masque de l’État pour inclure des espaces publics extérieurs où les gens sont à moins de six pieds les uns des autres. Il a également réduit la limite de capacité pour les rassemblements sociaux à 10 personnes – juste à temps pour les célébrations de Noël et du Nouvel An – et a déclaré que les restaurants devront arrêter les ventes d’alcool avant 22 heures et fermer à minuit.

«Le nombre de nouveaux cas quotidiens est plus élevé qu’à n’importe quel stade antérieur de la pandémie, et bien que les tendances en Virginie soient meilleures que dans la plupart des pays, nous prenons des mesures maintenant pour ralentir la propagation de ce virus avant que nos hôpitaux ne soient submergés. , « Northam a dit.

La Virginie a signalé mercredi 21 décès liés à Covid-19 et près de 4400 nouvelles infections. La moyenne hebdomadaire des nouveaux cas a grimpé de 41% au cours des deux dernières semaines, à plus de 3 500.

Jeudi également, la Pennsylvanie a resserré ses restrictions concernant Covid-19, interdisant les repas à l’intérieur et fermant les théâtres, les casinos et les gymnases. La Pennsylvanie a enregistré mercredi plus de 8600 nouveaux cas de Covid-19 et 247 décès. Sa moyenne hebdomadaire de près de 10 000 cas est en hausse de 51% par rapport à la fin novembre.

Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, qui a révélé mercredi qu’il avait été testé positif au virus, a déclaré que la flambée des infections nécessitait des restrictions plus strictes. «Nous espérions tous que cela n’arriverait pas à cela», Dit Wolf. «L’état actuel de la flambée en Pennsylvanie ne nous permettra pas d’attendre.»

