La Virginie et le Maryland exigent des coups de Covid pour les employés de l’État alors que le gouverneur Hogan accuse les non vaccinés d’avoir « menacé nos libertés » – RT USA News

Deux États américains juste à l’extérieur de Washington, DC ont rejoint la tendance à rendre obligatoires les vaccins contre les coronavirus pour les fonctionnaires. Le gouverneur du Maryland a intensifié la pression sur les non vaccinés, les qualifiant de menace pour la santé et la liberté des autres.

Déployés à quelques heures d’intervalle jeudi, les nouveaux mandats s’appliquent à tous les employés de l’État, soit près de 500 000 personnes dans le Maryland et 122 000 autres en Virginie. Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain, a souligné la propagation de la variante Delta, plus contagieuse, alors qu’il annonçait la décision, se lançant également dans des critiques cinglantes à l’encontre de ceux qui refusaient de prendre le jab.

« Ceux d’entre vous qui refusent de se faire vacciner à ce stade s’exposent volontairement et inutilement, ainsi qu’aux autres, à un risque d’hospitalisation et de mort », il a dit. « C’est vous qui menacez les libertés de tous les autres, la liberté de ne pas porter de masques, de garder nos entreprises ouvertes et de remettre nos enfants à l’école. »

Hogan a également dit qu’il est « fortement encourageant » les 227 maisons de soins infirmiers privées de l’État d’imposer une exigence de vaccin, notant que les principaux systèmes hospitaliers du Maryland l’avaient déjà fait.

À compter du 1er septembre, les employés de l’État qui travaillent dans ces lieux de rassemblement devront présenter une preuve de vaccination ou respecter des exigences strictes en matière de couvre-visage et se soumettre à des tests COVID-19 réguliers et continus. Lire la commande MDH : https://t.co/ymUcevkQha – Gouverneur Larry Hogan (@GovLarryHogan) 5 août 2021

Le mandat prendra effet le 1er septembre dans les deux États, date à laquelle les travailleurs du secteur public devront soit présenter une preuve de vaccination, soit être contraints de passer des dépistages réguliers du coronavirus et de respecter des règles de masquage strictes.

Le gouverneur de Virginie Ralph Northam, un démocrate, a adopté une approche plus douce en annonçant cette décision, affirmant que la main-d’œuvre publique de l’État devrait « mener par l’exemple. » Il a également appelé les gouvernements locaux et les entreprises privées à emboîter le pas avec la même exigence pour les travailleurs.

Aujourd’hui, nous avons annoncé que les 122 000 employés de l’État de Virginie devaient présenter une preuve de vaccination d’ici le 1er septembre ou subir un test de dépistage. #COVID-19[FEMININE hebdomadaire. Notre main-d’œuvre montrera l’exemple et nous encourageons les localités et les autres employeurs à faire de même.En savoir plus : https://t.co/m0wQGpu1t7pic.twitter.com/cek7tBNmGg – Gouverneur Ralph Northam (@GovernorVA) 5 août 2021

Les deux gouverneurs ont rejoint un nombre croissant d’États qui ont imposé des règles similaires, parmi lesquels l’Illinois, la Californie et New York, tandis que Kate Brown de l’Oregon a déclaré la semaine dernière qu’elle était « examiner » l’idée.

La cascade de mandats intervient après que le président Joe Biden a mandaté le coup pour les employés fédéraux le 29 juillet, inversant le cours après avoir précédemment exhorté les agences à ne pas obliger les vaccinations. Le Pentagone, quant à lui, devrait déployer sa propre exigence d’ici la fin de la semaine, selon des responsables cités par plusieurs médias.

Certains États, principalement dirigés par les républicains, ont été beaucoup plus réticents à émettre de tels mandats, le gouverneur de Floride Ron DeSantis menant la charge. Il a insisté mercredi sur le fait que la Floride ne deviendrait pas un « État de sécurité biomédicale », ayant précédemment résisté aux appels à des blocages supplémentaires, à des mandats de vaccins et à des règles de masquage.

